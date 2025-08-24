24 de agosto de 2025 Inicio
Córdoba tiene una nueva forma de pagar el transporte que facilita el acceso: cuál es

Los usuarios ya pueden utilizar un método moderno para abonar colectivos y trenes, simplificando los viajes diarios y reduciendo la dependencia del efectivo.

Córdoba tiene una nueva forma de pagar el transporte que facilita el acceso.

Córdoba tiene una nueva forma de pagar el transporte que facilita el acceso.

Córdoba tiene una nueva forma de pagar el transporte que facilita el acceso: la provincia habilita innovadoras maneras de abonar el traslado urbano reforzando la modernización de su sistema de desplazamiento y conectividad, ¿cuál es?

Un nuevo esquema de descuentos.
Cuáles son los mejores descuentos y promociones en combustibles para el final de agosto 2025

Desde mayo de 2025, los usuarios pueden abonar sus viajes utilizando billeteras virtuales que generan códigos QR desde el celular, incluyendo la App BNA+ del Banco Nación y la App SUBE digital. Esta nueva modalidad se suma a los medios existentes —tarjeta SUBE, débito/crédito sin contacto y NFC— y permite viajar de manera más rápida y segura, directamente desde el celular Municipalidad de Córdoba.

La capital entre sierras avanza con fuerza hacia un sistema de transporte más moderno e inclusivo. Las nuevas opciones de pago digital —ya disponibles con las apps BNA+ y SUBE, y próximas a expandirse con otras billeteras virtuales— no solo permiten un acceso más fluido al transporte, sino que también reflejan una transformación hacia la eficiencia y seguridad en el día a día de los viajeros.

Cómo podés pagar el transporte público en Córdoba con billeteras virtuales

Qué opciones están disponibles actualmente:

  • App BNA+ (Banco Nación): ingresando a la sección “Viajar con QR”, los usuarios pueden generar un código que se acerca al lector SUBE en el colectivo, debitando el costo del boleto automáticamente desde la cuenta bancaria Municipalidad de Córdoba.Cba24n.
  • App SUBE digital: disponible en Android (versión 8 o superior), permite emitir un QR desde la app para pagar el pasaje mediante el validador del colectivo Municipalidad de Córdoba.

Además del sistema urbano, Córdoba comienza a incorporar nuevas billeteras virtuales en el transporte interurbano. Plataformas como Mercado Pago, Naranja X, MODO y Ualá, entre otras, ya fueron habilitadas para pagar con código QR en colectivos que recorren áreas como Alta Gracia, Panaholma y otras rutas provinciales.

Incluso es posible pagar utilizando celulares y relojes con tecnología NFC que tengan estas tarjetas vinculadas.

Ventajas de estas nuevas modalidades digitales

Los usuarios se benefician con:

  • Mayor comodidad y agilidad: pagar usando solo el celular, sin necesidad de portar tarjeta física.
  • Seguridad: se evita el uso de efectivo y se reducen riesgos de pérdida o fraude.
  • Acceso a beneficios y descuentos: muchos de estos métodos incorporan automáticamente la Tarifa Social Federal u otros subsidios sin trámites adicionales Municipalidad de Córdoba.+1.

Guía rápida para pagar el colectivo con billetera virtual en Córdoba

  1. Descargá y abrí tu app: BNA+ o SUBE digital.
  2. Generá el código QR desde la opción correspondiente.
  3. Acercá el QR al lector SUBE del colectivo.
  4. El pago se realiza automáticamente y ya estás listo para viajar.
