Córdoba tiene una nueva forma de pagar el transporte que facilita el acceso: cuál es

Córdoba tiene una nueva forma de pagar el transporte que facilita el acceso: la provincia habilita innovadoras maneras de abonar el traslado urbano reforzando la modernización de su sistema de desplazamiento y conectividad, ¿cuál es?
Los usuarios ya pueden utilizar un método moderno para abonar colectivos y trenes, simplificando los viajes diarios y reduciendo la dependencia del efectivo.
Desde mayo de 2025, los usuarios pueden abonar sus viajes utilizando billeteras virtuales que generan códigos QR desde el celular, incluyendo la App BNA+ del Banco Nación y la App SUBE digital. Esta nueva modalidad se suma a los medios existentes —tarjeta SUBE, débito/crédito sin contacto y NFC— y permite viajar de manera más rápida y segura, directamente desde el celular Municipalidad de Córdoba.
La capital entre sierras avanza con fuerza hacia un sistema de transporte más moderno e inclusivo. Las nuevas opciones de pago digital —ya disponibles con las apps BNA+ y SUBE, y próximas a expandirse con otras billeteras virtuales— no solo permiten un acceso más fluido al transporte, sino que también reflejan una transformación hacia la eficiencia y seguridad en el día a día de los viajeros.
Qué opciones están disponibles actualmente:
Además del sistema urbano, Córdoba comienza a incorporar nuevas billeteras virtuales en el transporte interurbano. Plataformas como Mercado Pago, Naranja X, MODO y Ualá, entre otras, ya fueron habilitadas para pagar con código QR en colectivos que recorren áreas como Alta Gracia, Panaholma y otras rutas provinciales.
