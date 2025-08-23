23 de agosto de 2025 Inicio
Cuáles son los mejores descuentos y promociones en combustibles para el final de agosto 2025

Allí se detalla cómo acceder a los descuentos, reintegros y beneficios bancarios vigentes en la Argentina durante el octavo mes del año.

El 31 de julio de 2025, el Decreto presidencial 522/2025, titulado Combustibles, oficializó un nuevo aumento en los precios de los combustibles en el país. Este ajuste, que alcanza hasta el 1,6% en nafta y gasoil, surge de la actualización parcial de los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), afectando directamente el bolsillo de los consumidores.

Banco Provincia lanzó una serie de beneficios exclusivos durante todo mayo de 2025 a través de su billetera virtual Cuenta DNI.  
Últimos días: cuáles son los descuentos de Cuenta DNI que vencen este 3 de agosto 2025

A raíz de esta medida, los conductores buscan formas de ahorrar combustible durante agosto. Aunque los precios ya reflejan el incremento, existen estrategias y hábitos de conducción que permiten optimizar cada litro de nafta o gasoil y reducir el gasto.

Para contrarrestar el efecto de la subida, resulta fundamental adoptar prácticas más eficientes al volante. Mantener el vehículo en buen estado, planificar los trayectos y conducir de manera cuidadosa son pequeños cambios que pueden generar un ahorro significativo, ayudando a los conductores a manejar mejor sus gastos en combustible.

nafta 1

Qué promociones son las mejores para ahorrar en combustible en agosto 2025

En agosto de 2025, las principales empresas de combustible en Argentina, como YPF, Axion Energy y Puma, lanzaron distintos descuentos, reintegros y beneficios. Estas promociones buscan aliviar el gasto en combustible y sumar ventajas para quienes usan tarjetas bancarias o aplicaciones digitales. Cada empresa diseñó ofertas específicas para distintos días y niveles de clientes. Conocerlas permite optimizar el presupuesto familiar.

Axion Energy ofrece un 10% de descuento los lunes y viernes en combustibles Quantium mediante la app ON. Los topes varían según el nivel del usuario: $5.000 mensual para niveles 1 y 2, y $7.500 para niveles superiores. Para diésel, el límite se establece en $5.000 quincenales. Bancos como Nación, Ciudad y Galicia suman beneficios adicionales en distintos días de la semana.

Puma aplica un 10% de descuento todos los miércoles en nafta Súper, Premium e Ion Diesel hasta 50 litros por día pagando con la app Puma Pris. Cada carga acumula puntos canjeables por vouchers de hasta $18.000. Banco Galicia ofrece descuentos los lunes y Banco Comafi los viernes, hasta 15%. Otros bancos, como Credicoop, Naranja X y Banco Nación, suman promociones específicas fines de semana o en fechas puntuales.

YPF

YPF brinda un 10% de descuento a socios Serviclub al pagar con la App YPF escaneando el código QR, válido para nafta y diésel Infinia los lunes. El tope semanal es de $3.000, acumulable a $12.000 por mes. Además, hay un 3% de descuento extra todos los días entre 0 y 6 horas sin tope. Socios del ACA cuentan con 5% de descuento durante todo el mes, con tope de $11.500.

Bancos como Macro, Santander, Galicia, Ciudad y Nación ofrecen descuentos en días específicos, que van del 10% al 30% según tarjeta y plataforma de pago. Banco Comafi, ICBC e Hipotecario también incluyen beneficios puntuales. Estas promociones permiten un ahorro significativo y fomentan el uso de pagos digitales. Los consumidores pueden así reducir el impacto de los constantes aumentos en combustible.

Nafta
Axion ofrece un 10% de descuento diario, con un tope mensual de $15.000

Axion ofrece un 10% de descuento diario, con un tope mensual de $15.000

Aprovechar estas promociones representa un alivio económico considerable. Con un ahorro que puede llegar hasta un 30%, los usuarios gestionan mejor su presupuesto mensual. También incentiva el uso de aplicaciones móviles y tarjetas para optimizar pagos. Esta estrategia permite mantener la movilidad sin afectar la economía familiar.

Durante 2025, el precio del litro de nafta súper acumuló un aumento superior al 14%. Esto hace que los descuentos y reintegros sean aún más relevantes. Conocer las promociones vigentes es clave para aprovechar cada beneficio. De esta manera, el consumidor puede reducir el impacto de la inflación en sus gastos de combustible.

