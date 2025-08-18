Ni Sube ni Red Bus: esta es la nueva forma de pagar el transporte público en Córdoba

El sistema se presenta como una opción ágil, práctica y segura, permitiendo a los pasajeros pagar el pasaje con solo acercar el código QR de Mercado Pago.

Desde ahora, los usuarios del transporte público en Argentina cuentan con una nueva alternativa para abonar sus viajes directamente desde la aplicación de SUBE

Viajar en colectivo por la ciudad de Córdoba ahora resulta mucho más sencillo y conveniente. Los pasajeros ya no necesitan llevar su tarjeta Red Bus o SUBE, ya que pueden abonar el pasaje directamente con su teléfono. Solo deben acercar el código QR de la aplicación de Mercado Pago al lector del autobús para que el pago se procese de inmediato. Esta modalidad no requiere tecnología NFC, recargas previas de saldo ni conexión a internet activa durante el viaje.

La propuesta recibió una excelente aceptación entre los usuarios cordobeses. Según datos de la plataforma, más del 80% de los pasajeros considera que este sistema resulta más rápido y fácil de utilizar que los métodos tradicionales. Al mismo tiempo, el 64% lo prefiere porque elimina la preocupación de quedarse sin saldo en la tarjeta en el momento menos esperado, brindando mayor tranquilidad y fluidez en el transporte diario.

La incorporación del código QR de Mercado Pago en el sistema de colectivos de Córdoba representa un paso clave hacia la digitalización y modernización de la movilidad urbana. Esta solución agiliza el pago, mejora la experiencia del usuario y ofrece una alternativa segura y sin contacto. De esta manera, facilita los viajes y simplifica el día a día de miles de personas, confirmando cómo la tecnología puede resolver con eficacia las necesidades cotidianas.

Viajar en transporte público en la ciudad de Córdoba se transformó gracias a la tecnología. Aunque el sistema tradicional de tarjetas como Red Bus y SUBE sigue vigente, los pasajeros ahora cuentan con una alternativa moderna y práctica: el pago mediante billeteras virtuales. Esta innovación agiliza el proceso de abordaje y, al mismo tiempo, elimina la preocupación de quedarse sin saldo.

La principal billetera virtual disponible en los colectivos de Córdoba es Mercado Pago . El sistema resulta muy sencillo. En lugar de recargar una tarjeta física, el pasajero solo debe acercar su teléfono al lector del colectivo. Cuando el dispositivo capta el código QR generado por la aplicación, el pago se procesa de manera automática y casi instantánea.

La gran ventaja de este método es su conveniencia. A diferencia de las tarjetas tradicionales, no requiere recarga anticipada ni búsqueda de puntos de venta. Basta con tener saldo en la cuenta de Mercado Pago. Esto resulta especialmente útil para quienes viajan de forma ocasional o para aquellos que suelen olvidar cargar su tarjeta con antelación, ya que la billetera virtual siempre está disponible para usar.

SUBE QR Esta nueva opción de la app SUBE se incorpora a los medios de pago ya disponibles que se fueron sumando progresivamente. Emova

Otro aspecto clave es que el sistema de Mercado Pago en los colectivos de Córdoba no depende de tecnología avanzada como el NFC. La lectura de un código QR resulta suficiente para completar la transacción. Esto permite que incluso los smartphones más básicos sean compatibles, garantizando un acceso más amplio y equitativo a esta modalidad de pago.

La adopción de este sistema creció con rapidez y éxito. De acuerdo con los datos compartidos por la plataforma, la mayoría de los usuarios que probaron esta opción la prefieren frente a los métodos tradicionales. Lo consideran más ágil y sencillo, además de que evita la frustración de quedarse sin saldo y tener que buscar dónde recargar.

SUBTE SUBE Desde esta semana, los usuarios del subte en la Ciudad de Buenos Aires pueden pagar sus viajes utilizando el código QR de Mercado Pago. Emova

La incorporación de billeteras virtuales al transporte público cordobés forma parte de una tendencia global hacia la digitalización de los servicios. Al ofrecer pagos sin contacto y sin necesidad de efectivo, se moderniza la experiencia de viaje y se alinean los colectivos con los hábitos de consumo actuales, donde gran parte de las transacciones se realizan mediante medios digitales.

En conclusión, la posibilidad de pagar el colectivo con Mercado Pago simplificó el día a día de miles de cordobeses. Este avance tecnológico no solo brinda una alternativa cómoda y eficiente a los sistemas tradicionales, sino que también coloca a Córdoba en un lugar de referencia dentro de la movilidad urbana inteligente, mostrando cómo las billeteras virtuales pueden transformar la vida cotidiana.