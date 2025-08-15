15 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Con qué prestaciones de ANSES es compatible el Programa Volver al Trabajo

La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene en agosto el pago de $78.000, que puede combinarse con algunas asignaciones.

Por
El programa entrega $78.000 mensuales y capacitación laboral.

El programa entrega $78.000 mensuales y capacitación laboral.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que durante agosto de 2025 seguirá vigente el Programa Volver al Trabajo, que otorga una asistencia económica de $78.000 mensuales junto con capacitación y acompañamiento para la reinserción laboral. Este plan está destinado principalmente a personas en situación de desempleo o informalidad, y puede compatibilizarse con determinadas prestaciones sociales.

El Programa Volver al Trabajo otorga $78.000 y capacitación para facilitar la inserción laboral.
Te puede interesar:

ANSES: la prestación que paga $78.000 y ayuda a encontrar trabajo

El beneficio, que no sustituye un salario formal, funciona como un incentivo económico mientras los participantes cumplen con las actividades de formación y vinculación laboral previstas. El pago se realiza en la misma fecha que el resto de las asignaciones y se deposita directamente en la cuenta bancaria del beneficiario.

Volver al Trabajo 5
Volver al Trabajo es compatible con AUH y Tarjeta Alimentar.

Volver al Trabajo es compatible con AUH y Tarjeta Alimentar.

ANSES: qué es el Programa Volver al Trabajo

Se trata de una iniciativa conjunta entre Ansesy la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que busca mejorar las condiciones de empleabilidad de personas desocupadas o con trabajos informales. Además del pago mensual, brinda acceso a:

  • Ofertas de empleo
  • Programas de capacitación
  • Acompañamiento personalizado

Requisitos para acceder al Programa Volver al Trabajo

Entre las condiciones para ingresar o mantener el beneficio figuran:

  • Mantener actualizados los datos personales y laborales en el Portal Empleo.

  • Participar activamente en las actividades o capacitaciones propuestas.

  • Cumplir con la normativa vigente y presentar la documentación requerida.

  • Informar de inmediato cualquier cambio que genere incompatibilidad.

Monto de Volver al Trabajo

En agosto de 2025, el monto del incentivo económico es de $78.000 y no registra modificaciones respecto al mes anterior. La acreditación se efectúa junto con el resto de las prestaciones de Anses y el calendario puede consultarse en la web oficial o en la aplicación Mi ANSES.

Volver al Trabajo 4
El pago se acredita junto con el resto de las prestaciones de Anses.

El pago se acredita junto con el resto de las prestaciones de Anses.

Prestaciones de ANSES compatibles con el Programa Volver al Trabajo

Este plan puede cobrarse junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar. Sin embargo, es incompatible con ingresos provenientes de empleos formales que superen los topes establecidos, así como con jubilaciones o pensiones contributivas. Estas limitaciones buscan garantizar que el beneficio llegue a quienes realmente se encuentran en situación de vulnerabilidad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El beneficio se paga hasta 60 días después de presentar el certificado.

El beneficio de $85.000 de ANSES para familias por el que todavía hay tiempo para anotarse

Anses definió quiénes cobran $321.000 este mes.

ANSES deposita $321.000 en agosto 2025: requisitos para acceder

Anses explicó la importancia del día 21 de agosto para los beneficiarios de la PUAM.

PUAM de ANSES: por qué el 21 de agosto es una fecha clave

Anses indicó cuáles son las fechas restantes de cobro del mes para los beneficiarios de la PUAM. 

Atención PUAM de ANSES: hasta cuándo hay tiempo para cobrar en agosto 2025

El crédito para titulares de AUH y SUAF puede acreditarse en la cuenta bancaria en menos de 24 horas, incluso de forma inmediata en algunos casos.

AUH de ANSES: detalles del crédito que te entregan rapidísimo

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 14 de agosto

Rating Cero

El cruce entre Luck Ra y la participante.
play

Qué pasó entre Luck Ra y un participante del team Soledad en La Voz Argentina: "Dejá de llorar"

La casa de las ideas, Marvel, tiene previsto lanzar tres series de infantiles con los superhéroes más famosos de las sagas.

Cuál es la nueva serie de Los Vengadores que Marvel estrenará en Disney+ junto a otros dos especiales

Uno de los jugadores de la Selección argentina se separó en medio de un escándalo: Se bloquearon.

Uno de los jugadores de la Selección argentina se separó en medio de un escándalo: "Se bloquearon"

play

Pensamientos intrusivos y un interludio con Mariana Enríquez: así suena Bar Scorpios, de Blair

El comentario desubicado de Analía Franchín contra Julieta Prandi que generó repudio en las redes.

El comentario desubicado de Analía Franchín contra Julieta Prandi que generó repudio en las redes

Evangelina Anderson aseguró que está bien junto a sus tres hijos.

La respuesta de Evangelina Anderson sobre la separación de Martín Demichelis: "Estoy..."

últimas noticias

Cómo preparar este delicioso plato árabe.

Ni el limón ni la carne: el ingrediente secreto para que las empanadas árabes queden súper jugosas

Hace 3 minutos
Preocupación el mercado por las medidas del BCRA. 

Preocupación en el mercado por las nuevas medidas del BCRA y la baja licitación de deuda

Hace 5 minutos
Campo Ramón combina naturaleza, cultura y turismo sostenible en el corazón de Misiones.

Turismo en Argentina: el pueblito que mezcla la naturaleza y el descanso en forma única

Hace 7 minutos
El Programa Volver al Trabajo otorga $78.000 y capacitación para facilitar la inserción laboral.

ANSES: la prestación que paga $78.000 y ayuda a encontrar trabajo

Hace 9 minutos
Los líderes cara a cara como en el pasado.

Trump aseguró que Putin puede enfrentar "consecuencias severas" si se niega a finalizar la guerra con Ucrania

Hace 22 minutos