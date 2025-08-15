Con qué prestaciones de ANSES es compatible el Programa Volver al Trabajo

La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene en agosto el pago de $78.000, que puede combinarse con algunas asignaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que durante agosto de 2025 seguirá vigente el Programa Volver al Trabajo , que otorga una asistencia económica de $78.000 mensuales junto con capacitación y acompañamiento para la reinserción laboral. Este plan está destinado principalmente a personas en situación de desempleo o informalidad, y puede compatibilizarse con determinadas prestaciones sociales .

ANSES: la prestación que paga $78.000 y ayuda a encontrar trabajo

El beneficio, que no sustituye un salario formal, funciona como un incentivo económico mientras los participantes cumplen con las actividades de formación y vinculación laboral previstas. El pago se realiza en la misma fecha que el resto de las asignaciones y se deposita directamente en la cuenta bancaria del beneficiario .

Se trata de una iniciativa conjunta entre Ansesy la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que busca mejorar las condiciones de empleabilidad de personas desocupadas o con trabajos informales . Además del pago mensual, brinda acceso a:

Entre las condiciones para ingresar o mantener el beneficio figuran:

Mantener actualizados los datos personales y laborales en el Portal Empleo.

Participar activamente en las actividades o capacitaciones propuestas.

Cumplir con la normativa vigente y presentar la documentación requerida.

Informar de inmediato cualquier cambio que genere incompatibilidad.

Monto de Volver al Trabajo

En agosto de 2025, el monto del incentivo económico es de $78.000 y no registra modificaciones respecto al mes anterior. La acreditación se efectúa junto con el resto de las prestaciones de Anses y el calendario puede consultarse en la web oficial o en la aplicación Mi ANSES.

Prestaciones de ANSES compatibles con el Programa Volver al Trabajo

Este plan puede cobrarse junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar. Sin embargo, es incompatible con ingresos provenientes de empleos formales que superen los topes establecidos, así como con jubilaciones o pensiones contributivas. Estas limitaciones buscan garantizar que el beneficio llegue a quienes realmente se encuentran en situación de vulnerabilidad.