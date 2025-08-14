Atención PUAM de ANSES: hasta cuándo hay tiempo para cobrar en agosto 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió el calendario de pagos de este mes. Por







Anses indicó cuáles son las fechas restantes de cobro del mes para los beneficiarios de la PUAM.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Socia (ANSES) continúa con los pagos de agosto. En ese sentido, le informó a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que su calendario de cobros de este mes finaliza el día jueves 21. Los haberes se acreditan según el último número de DNI de cada titular.

PNC de ANSES Cobran el equivalente a un haber mínimo, fijado para este mes en $260.141,60. Freepik Quiénes pueden acceder a las PUAM de ANSES Para solicitar la PUAM, hay que cumplir los siguientes requisitos:

Ser residente argentino, con al menos 10 años de residencia continuada previos a la solicitud (para personas extranjeras).

No cobrar ninguna jubilación, pensión o retiro, ni nacional ni provincial.

No percibir otro tipo de plan social incompatible.

Este beneficio equivale al 80% de la jubilación mínima y es vital para garantizar un ingreso básico a quienes quedaron fuera del sistema jubilatorio tradicional.

Monto de la PUAM de ANSES en agosto 2025 Con el aumento del 1,62% dispuesto por la Ley de Movilidad, que establece incrementos mensuales según la cifra del último Índice de Precios al Consumidor (IPC), en agosto la PUAM alcanzará los $321.444,30, incluyendo el bono de $70.000 que entrega el Gobierno nacional.

En paralelo, otras prestaciones no contributivas también tendrán subas: Pensión por Invalidez y Pensión por Vejez: $290.013,76.

Pensión Madre de 7 hijos: $384.305,37 (equivalente a la jubilación mínima). PUAM de ANSES: cuándo cobro en agosto 2025 Las fechas de pago restantes del mes se establecen de la siguiente manera: DNI terminados en 5: 14 de agosto.

DNI terminados en 6: 18 de agosto.

DNI terminados en 7: 19 de agosto.

DNI terminados en 8: 20 de agosto.

DNI terminados en 9: 21 de agosto.