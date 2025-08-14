14 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Atención PUAM de ANSES: hasta cuándo hay tiempo para cobrar en agosto 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió el calendario de pagos de este mes.

Por
Anses indicó cuáles son las fechas restantes de cobro del mes para los beneficiarios de la PUAM. 

Anses indicó cuáles son las fechas restantes de cobro del mes para los beneficiarios de la PUAM. 


Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Socia (ANSES) continúa con los pagos de agosto. En ese sentido, le informó a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que su calendario de cobros de este mes finaliza el día jueves 21. Los haberes se acreditan según el último número de DNI de cada titular.

Anses definió quiénes cobran $321.000 este mes.
Te puede interesar:

ANSES deposita $321.000 en agosto 2025: requisitos para acceder

PNC de ANSES
Cobran el equivalente a un haber mínimo, fijado para este mes en $260.141,60.

Cobran el equivalente a un haber mínimo, fijado para este mes en $260.141,60.

Quiénes pueden acceder a las PUAM de ANSES

Para solicitar la PUAM, hay que cumplir los siguientes requisitos:

  • Ser residente argentino, con al menos 10 años de residencia continuada previos a la solicitud (para personas extranjeras).
  • No cobrar ninguna jubilación, pensión o retiro, ni nacional ni provincial.
  • No percibir otro tipo de plan social incompatible.

Este beneficio equivale al 80% de la jubilación mínima y es vital para garantizar un ingreso básico a quienes quedaron fuera del sistema jubilatorio tradicional.

Monto de la PUAM de ANSES en agosto 2025

Con el aumento del 1,62% dispuesto por la Ley de Movilidad, que establece incrementos mensuales según la cifra del último Índice de Precios al Consumidor (IPC), en agosto la PUAM alcanzará los $321.444,30, incluyendo el bono de $70.000 que entrega el Gobierno nacional.

En paralelo, otras prestaciones no contributivas también tendrán subas:

  • Pensión por Invalidez y Pensión por Vejez: $290.013,76.
  • Pensión Madre de 7 hijos: $384.305,37 (equivalente a la jubilación mínima).

PUAM de ANSES: cuándo cobro en agosto 2025

Las fechas de pago restantes del mes se establecen de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 5: 14 de agosto.
  • DNI terminados en 6: 18 de agosto.
  • DNI terminados en 7: 19 de agosto.
  • DNI terminados en 8: 20 de agosto.
  • DNI terminados en 9: 21 de agosto.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses explicó la importancia del día 21 de agosto para los beneficiarios de la PUAM.

PUAM de ANSES: por qué el 21 de agosto es una fecha clave

El crédito para titulares de AUH y SUAF puede acreditarse en la cuenta bancaria en menos de 24 horas, incluso de forma inmediata en algunos casos.

AUH de ANSES: detalles del crédito que te entregan rapidísimo

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 14 de agosto

Los créditos cuentan con plazos de devolución de hasta 72 meses, lo que brinda mayor flexibilidad de pago.

ANSES: quiénes pueden acceder a créditos de $50 millones

Anses acredita la AUH a los monotributistas que cumplan con determinados requisitos.

AUH de ANSES: requisitos que los monotributistas deben cumplir para acceder en agosto 2025

Anses indicó si los monotributistas pueden acceder al cobro de la AUH.

AUH de ANSES: ¿puedo acceder al beneficio si soy monotributista en agosto 2025?

Rating Cero

Chiquititas, 30 años después: cómo fue el fenómeno infantil creado por Cris Morena.
play

Chiquititas cumple 30 años: cómo fue el fenómeno infantil creado por Cris Morena que marcó a una generación

Este contenido generó múltiples reacciones positivas entre los suscriptores.
play

Está en Netflix, dura menos de una hora y media y es perfecta para ver en pareja

La interpretación de Jimmy Karz, como Bruce en Matilda, quedó en la historia del cine.

La impresionante transformación de Bruce, de Matilda: así se ve hoy Jimmy Karz

Reunión de urgencia en El Trece: el reconocido conductor que podría tomar las riendas del canal

Reunión de urgencia en El Trece: el reconocido conductor que podría tomar las riendas del canal

La portada del disco The Life of a Showgirl.

Taylor Swift anunció finalmente "The Life of a Showgirl": portada, tracklist y fecha de lanzamiento

La separación estaría motivada por la distancia física entre la pareja.

Confirmaron la separación de Fito Páez y su novia, después de más de 10 años de relación

últimas noticias

El increíble origen de este pueblo que ahora es una joya turística.

La escapada a un pueblo que tiene una historia trágica y está cerca de Buenos Aires

Hace 10 minutos
Entre 2012 y 2023 se inscribieron más de 3200 bienes decomisados.

El Gobierno creó la Oficina de Bienes Recuperados para custodiar y administrar los bienes decomisados del crimen organizado

Hace 18 minutos
Para quienes puedan aprovechar ambas jornadas, el período de descanso se extiende a tres días consecutivos.

¿Es feriado? Cómo se cobra si te toca trabajar este viernes 15 de agosto en 2025

Hace 23 minutos
play
Chiquititas, 30 años después: cómo fue el fenómeno infantil creado por Cris Morena.

Chiquititas cumple 30 años: cómo fue el fenómeno infantil creado por Cris Morena que marcó a una generación

Hace 31 minutos
play
Este contenido generó múltiples reacciones positivas entre los suscriptores.

Está en Netflix, dura menos de una hora y media y es perfecta para ver en pareja

Hace 36 minutos