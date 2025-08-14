14 de agosto de 2025 Inicio
ANSES deposita $321.000 en agosto 2025: requisitos para acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer las condiciones que deben cumplir las personas que quieren cobrar este monto.

Anses definió quiénes cobran $321.000 este mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) entrega la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en agosto de 2025 con un aumento del 1,6%, de modo que el monto asciende a los $321.000. En ese sentido, el organismo dio a conocer cuáles son los requisitos que se deben cumplir para acceder a esta prestación.

Anses explicó la importancia del día 21 de agosto para los beneficiarios de la PUAM.
PUAM de ANSES
Se destaca que un grupo particular de pensionados recibirá una actualización de sus montos.

Quiénes pueden acceder a las PUAM de ANSES

La Pensión Universal para el Adulto Mayor está destinada a hombres y mujeres que tengan 65 años o más y no reúnan los años de aportes necesarios para jubilarse.

Además, deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser residente argentino, con al menos 10 años de residencia continuada previos a la solicitud (para personas extranjeras).
  • No cobrar ninguna jubilación, pensión o retiro, ni nacional ni provincial.
  • No percibir otro tipo de plan social incompatible.

Monto de la PUAM de ANSES en agosto 2025

El monto de la PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima y es vital para garantizar un ingreso básico a quienes quedaron fuera del sistema jubilatorio tradicional. Con el aumento del 1,62%, este mes alcanzará los $321.444,30, con el bono de refuerzo de ingresos de $70.000 incluido.

PUAM de ANSES: cuándo cobro en agosto 2025

El calendario de pagos se establece según el último número del DNI de cada beneficiario:

  • DNI terminados en 5: 14 de agosto.
  • DNI terminados en 6: 18 de agosto.
  • DNI terminados en 7: 19 de agosto.
  • DNI terminados en 8: 20 de agosto.
  • DNI terminados en 9: 21 de agosto.
