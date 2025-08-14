ANSES deposita $321.000 en agosto 2025: requisitos para acceder La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer las condiciones que deben cumplir las personas que quieren cobrar este monto. Por







Anses definió quiénes cobran $321.000 este mes. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) entrega la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en agosto de 2025 con un aumento del 1,6%, de modo que el monto asciende a los $321.000. En ese sentido, el organismo dio a conocer cuáles son los requisitos que se deben cumplir para acceder a esta prestación.

PUAM de ANSES Se destaca que un grupo particular de pensionados recibirá una actualización de sus montos. Freepik Quiénes pueden acceder a las PUAM de ANSES La Pensión Universal para el Adulto Mayor está destinada a hombres y mujeres que tengan 65 años o más y no reúnan los años de aportes necesarios para jubilarse.

Además, deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser residente argentino, con al menos 10 años de residencia continuada previos a la solicitud (para personas extranjeras).

No cobrar ninguna jubilación, pensión o retiro, ni nacional ni provincial.

No percibir otro tipo de plan social incompatible.

Monto de la PUAM de ANSES en agosto 2025 El monto de la PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima y es vital para garantizar un ingreso básico a quienes quedaron fuera del sistema jubilatorio tradicional. Con el aumento del 1,62%, este mes alcanzará los $321.444,30, con el bono de refuerzo de ingresos de $70.000 incluido.

PUAM de ANSES: cuándo cobro en agosto 2025 El calendario de pagos se establece según el último número del DNI de cada beneficiario: DNI terminados en 5: 14 de agosto.

DNI terminados en 6: 18 de agosto.

DNI terminados en 7: 19 de agosto.

DNI terminados en 8: 20 de agosto.

DNI terminados en 9: 21 de agosto.