ANSES deposita $321.000 en agosto 2025: requisitos para acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) entrega la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en agosto de 2025 con un aumento del 1,6%, de modo que el monto asciende a los $321.000. En ese sentido, el organismo dio a conocer cuáles son los requisitos que se deben cumplir para acceder a esta prestación.
PUAM de ANSES
Se destaca que un grupo particular de pensionados recibirá una actualización de sus montos.
Quiénes pueden acceder a las PUAM de ANSES
La Pensión Universal para el Adulto Mayor está destinada a hombres y mujeres que tengan 65 años o más y no reúnan los años de aportes necesarios para jubilarse.
Además, deben cumplir con los siguientes requisitos:
Monto de la PUAM de ANSES en agosto 2025
El monto de la PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima y es vital para garantizar un ingreso básico a quienes quedaron fuera del sistema jubilatorio tradicional. Con el aumento del 1,62%, este mes alcanzará los $321.444,30, con el bono de refuerzo de ingresos de $70.000 incluido.
PUAM de ANSES: cuándo cobro en agosto 2025
El calendario de pagos se establece según el último número del DNI de cada beneficiario:
- DNI terminados en 5: 14 de agosto.
- DNI terminados en 6: 18 de agosto.
- DNI terminados en 7: 19 de agosto.
- DNI terminados en 8: 20 de agosto.
- DNI terminados en 9: 21 de agosto.