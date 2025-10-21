Complemento Leche de ANSES: monto confirmado para noviembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social definió cuánto cobrarán los titulares de este beneficio el próximo mes. Por







Anses confirmó el monto del Complemento Leche para noviembre.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el nuevo monto del Complemento Leche para noviembre.

confirmó el nuevo monto del para noviembre. Se trata de un extra destinado a garantizar una nutrición adecuada en la primera infancia.

El próximo mes, la cifra del complemento aumentará un 2,08% elevándose a $45.142.

elevándose a Este beneficio se acredita de forma automática en las cuentas de los beneficiarios, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara el calendario de pagos de noviembre. Y en ese sentido, difundió que el monto del Complemento Leche se actualizará un 2,08%, en base al nuevo sistema de incrementos establecida en el Decreto 274/2024.

SUAF de ANSES (ANSES) confirmó que el calendario de pagos de junio de 2024 para los titulares de SUAF experimentará un cambio significativo en comparación con los meses anteriores Freepik

Qué es el Complemento Leche de ANSES El Complemento Leche es un apoyo económico que forma parte del Plan 1000 Días, destinado a asegurar la provisión de alimentos, como leche, para el desarrollo saludable de embarazadas y niños de hasta 3 años.

Se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se cobra la prestación principal todos los meses, sin necesidad de hacer trámites adicionales.