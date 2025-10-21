21 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Complemento Leche de ANSES: monto confirmado para noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social definió cuánto cobrarán los titulares de este beneficio el próximo mes.

Por
Anses confirmó el monto del Complemento Leche para noviembre.

Anses confirmó el monto del Complemento Leche para noviembre.


Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el nuevo monto del Complemento Leche para noviembre.
  • Se trata de un extra destinado a garantizar una nutrición adecuada en la primera infancia.
  • El próximo mes, la cifra del complemento aumentará un 2,08% elevándose a $45.142.
  • Este beneficio se acredita de forma automática en las cuentas de los beneficiarios, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional.
La PUAM garantiza un ingreso a adultos mayores de 65 años sin jubilación contributiva.
Te puede interesar:

Confirmado: este es el monto de la PUAM de ANSES en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara el calendario de pagos de noviembre. Y en ese sentido, difundió que el monto del Complemento Leche se actualizará un 2,08%, en base al nuevo sistema de incrementos establecida en el Decreto 274/2024.

SUAF de ANSES
(ANSES) confirmó que el calendario de pagos de junio de 2024 para los titulares de SUAF experimentará un cambio significativo en comparación con los meses anteriores

(ANSES) confirmó que el calendario de pagos de junio de 2024 para los titulares de SUAF experimentará un cambio significativo en comparación con los meses anteriores

Qué es el Complemento Leche de ANSES

El Complemento Leche es un apoyo económico que forma parte del Plan 1000 Días, destinado a asegurar la provisión de alimentos, como leche, para el desarrollo saludable de embarazadas y niños de hasta 3 años.

Se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se cobra la prestación principal todos los meses, sin necesidad de hacer trámites adicionales.

Quiénes pueden acceder al Complemento Leche de ANSES

Este beneficio está dirigido a los siguientes grupos:

  • Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) a partir de los 3 meses de gestación.
  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que tengan hijos de hasta 3 años de edad.

Monto del Complemento Leche de ANSES de noviembre 2025

Gracias al aumento previsto, en noviembre el monto del Complemento Leche será de $45.142.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses explicó qué grupo de beneficiarios cobra $85.000 antes de las elecciones del 26 de octubre.

El extra de $85.000 de ANSES que se puede cobrar antes de las elecciones

Anses indicó que un grupo de madres en  noviembre cobrará un extra de$45.000.

ANSES entrega un extra de $45.000 para madres en noviembre: todo lo que tenés que saber

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 21 de octubre

La PUAM garantiza un ingreso mensual a mayores de 65 años sin acceso a una jubilación contributiva.

ANSES entrega $336.442 en noviembre 2025: de qué se trata

Anses difundió los nuevos montos de las PNC para noviembre.

PNC de ANSES: cuánto cobro en noviembre 2025 con aumento confirmado

Anses indicó cuál es el grupo que cobra $303.136 en noviembre.

ANSES paga $303.136 en noviembre 2025: aumento y bono confirmado

Rating Cero

Prison Break ﻿vuelve a la vida de la mano de una serie spin-off﻿ en Disney+.

Vuelve Prison Break: Disney+ tendrá la nueva serie spin-off

Beto Casella se despidió de Bendita ﻿luego de 20 temporadas.

Beto Casella no sigue en Bendita: se va de El Nueve y lo reemplazarán en la conducción

María Becerra ya no puede usar La Nena de Argentina.

María Becerra perdió "La Nena de Argentina": por qué dejó de decirlo en su música

Le inconfundible fachada de Cemento, el CBGB argentino.
play

Cinco discos de rock argentino grabados en vivo en el mítico Cemento

Disney+ perdió el 10% de sus suscriptores tras el escándalo con Jimmy Kimmel.

Disney+ perdió el 10% de sus suscriptores tras el escándalo con Jimmy Kimmel: cuántos usuarios son

A-Teens trae la nostalgia pop a la Argentina: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas.
play

A-Teens trae la nostalgia pop a la Argentina: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas

últimas noticias

La decisión de este día libre sorprendió a quienes ya habían planificado los feriados del mes

Decretan feriado para el martes 28 de octubre en 2025: quiénes lo podrán disfrutar

Hace 6 minutos
La PUAM garantiza un ingreso a adultos mayores de 65 años sin jubilación contributiva.

Confirmado: este es el monto de la PUAM de ANSES en noviembre 2025

Hace 24 minutos
play

El Gobierno promulgó las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario, pero suspendió su aplicación

Hace 31 minutos
La vetada Ley de Financiamiento Universitario ya fue ratificada por el Congreso.

Se extiende el paro universitario docente y habrá movilización a la Plaza de Mayo junto al Garrahan

Hace 33 minutos
Anses explicó qué grupo de beneficiarios cobra $85.000 antes de las elecciones del 26 de octubre.

El extra de $85.000 de ANSES que se puede cobrar antes de las elecciones

Hace 35 minutos