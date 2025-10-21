Complemento Leche de ANSES: monto confirmado para noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara el calendario de pagos de noviembre. Y en ese sentido, difundió que el monto del Complemento Leche se actualizará un 2,08%, en base al nuevo sistema de incrementos establecida en el Decreto 274/2024.
Qué es el Complemento Leche de ANSES
El Complemento Leche es un apoyo económico que forma parte del Plan 1000 Días, destinado a asegurar la provisión de alimentos, como leche, para el desarrollo saludable de embarazadas y niños de hasta 3 años.
Se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se cobra la prestación principal todos los meses, sin necesidad de hacer trámites adicionales.
Quiénes pueden acceder al Complemento Leche de ANSES
Este beneficio está dirigido a los siguientes grupos:
- Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) a partir de los 3 meses de gestación.
- Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que tengan hijos de hasta 3 años de edad.
Monto del Complemento Leche de ANSES de noviembre 2025
Gracias al aumento previsto, en noviembre el monto del Complemento Leche será de $45.142.