Confirmado: este es el monto de la PUAM de ANSES en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el valor actualizado de la Prestación Universal para el Adulto Mayor correspondiente al próximo mes del año, tras la suba del 2,08% por inflación.

La PUAM garantiza un ingreso a adultos mayores de 65 años sin jubilación contributiva.

Freepik
  • La Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a $266.442,16.
  • Con el bono previsional de $70.000, el monto total será de $336.442,16.
  • El incremento corresponde al 2,08% de movilidad establecido por el Decreto de Movilidad Jubilatoria.
  • El beneficio está destinado a mayores de 65 años sin acceso a una jubilación contributiva.
Anses explicó qué grupo de beneficiarios cobra $85.000 antes de las elecciones del 26 de octubre.
El extra de $85.000 de ANSES que se puede cobrar antes de las elecciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) recibirá un ingreso total de $336.442,16 en noviembre de 2025. La cifra resulta de la combinación del haber actualizado, de $266.442,16, con el bono extraordinario de $70.000, que continuará vigente sin cambios. El ajuste se aplicará automáticamente a todos los titulares, en el marco del Decreto de Movilidad Jubilatoria, que vincula los haberes con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Jubilados PUAM 3
En noviembre, el monto total asciende a $336.442,16, con el bono extraordinario incluido.

Quiénes pueden acceder a la PUAM de ANSES

La PUAM está destinada a hombres y mujeres de 65 años o más que no reúnen los requisitos para jubilarse de forma contributiva. Este beneficio equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio y se paga todos los meses, junto con las demás prestaciones del sistema previsional.

Además de su haber económico, los titulares de la PUAM acceden a la cobertura médica del PAMI, que incluye atención médica, medicamentos gratuitos y controles periódicos de salud. El beneficio es compatible con otros programas sociales de la ANSES.

Monto de la PUAM de ANSES en noviembre 2025

Tras la aplicación del aumento del 2,08% correspondiente a la inflación de septiembre, el monto de la PUAM se fijó en $266.442,16. A este valor se le suma el bono previsional de $70.000, lo que eleva el ingreso total a $336.442,16. El bono, que se mantiene desde marzo de 2024, continuará otorgándose de manera automática y busca reforzar los ingresos de los adultos mayores frente al aumento del costo de vida.

Cómo acceder a la PUAM de ANSES

Quienes deseen tramitar la PUAM deben ingresar a Mi Anses con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, y verificar su historia laboral. Luego, deben solicitar un turno online y presentarse en una oficina con DNI original y la documentación que acredite que no se percibe otra jubilación o pensión.

Jubilados PUAM 2
El beneficio se tramita en Mi Anses y se actualiza según el índice de inflación mensual.

El pago se acredita en una cuenta bancaria designada por el organismo, donde también se depositan otros beneficios sociales. Una vez aprobado el trámite, el cobro es mensual y se actualiza de manera automática.

