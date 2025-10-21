21 de octubre de 2025 Inicio
Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Embarazo, Pago Único y Desempleo, este miércoles 22 de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

El organismo detalló el calendario de pagos de este miércoles.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 22 de octubre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

ANSES entrega $336.442 en noviembre 2025: de qué se trata

ANSES: jubilaciones y pensiones

Los titulares de jubilaciones y pensiones cuyo haber supere el haber mínimo podrán cobrar este miércoles 22 de octubre con DNI finalizado en 0 y 1.

Asignación por Embarazo

El organismo comunicó que las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 8 percibirán sus montos este miércoles en las sucursales bancarias correspondientes.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Las titulares de la Asignación por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Segunda Quincena, percibirán sus montos con todos los documentos hasta el 10 de noviembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 10 de noviembre.

Desempleo Plan 1

El organismo comunicó que los beneficiarios del Plan 1 de Desempleo con DNI terminados en 2 y 3 percibirán sus montos este miércoles en las sucursales bancarias correspondientes.

