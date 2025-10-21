Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Embarazo, Pago Único y Desempleo, este miércoles 22 de octubre La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por







El organismo detalló el calendario de pagos de este miércoles. C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 22 de octubre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

ANSES: jubilaciones y pensiones Los titulares de jubilaciones y pensiones cuyo haber supere el haber mínimo podrán cobrar este miércoles 22 de octubre con DNI finalizado en 0 y 1.

Asignación por Embarazo El organismo comunicó que las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 8 percibirán sus montos este miércoles en las sucursales bancarias correspondientes.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Las titulares de la Asignación por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Segunda Quincena, percibirán sus montos con todos los documentos hasta el 10 de noviembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 10 de noviembre.