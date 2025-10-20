20 de octubre de 2025 Inicio
ANSES paga $303.136 en noviembre 2025: aumento y bono confirmado

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó a qué grupo le corresponde cobrar este monto el próximo mes.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) indicó que el incremento de los haberes en noviembre será del 2,08%.
  • Los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez pasarán a cobrar $303.136.
  • El aumento de las prestaciones se aplicará en línea con la inflación de septiembre, informada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
  • Estos grupos también vuelven a recibir el bono de refuerzo de ingresos de $70.000, otorgado por el organismo con el objetivo de recomponer el poder adquisitivo de estos titulares.
La PUAM garantiza un ingreso mensual a mayores de 65 años sin acceso a una jubilación contributiva.
ANSES entrega $336.442 en noviembre 2025: de qué se trata

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara un aumento del 2,08% para noviembre. Y en ese sentido, se dio a conocer que los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez, el próximo mes cobrarán $303.136, con el bono de refuerzo de $70.000 incluido.

PNC de ANSES
Quiénes pueden acceder a las PNC de ANSES

Los requisitos para acceder a las Pensiones No Contributivas son:

Pensión por invalidez

  • Ser argentino nativo, naturalizado o residente, con una residencia mínima de 10 años en el caso de extranjeros.
  • Tener menos de 65 años.
  • No recibir ninguna jubilación o pensión.
  • Si el solicitante es menor de edad, se consideran los ingresos de sus padres o tutores, que no deben superar las cuatro jubilaciones mínimas.
  • En algunas provincias, como Santiago del Estero o Tierra del Fuego, es necesario presentar un informe catastral adicional.

Pensión para madre de siete hijos

  • Ser argentina o naturalizada con al menos un año de residencia, o extranjera con una residencia mínima de 15 años en el país.
  • No recibir otra jubilación, pensión o asignación, ni poseer bienes o ingresos que permitan su sustento o el de su grupo familiar.
  • El cónyuge puede recibir una jubilación, pero no una pensión por invalidez o vejez no contributiva.

Pensión por vejez

  • Tener 70 años o más.
  • Ser argentino nativo o naturalizado con una residencia mínima de 5 años, o extranjero con al menos 40 años de residencia en el país.
  • No recibir ninguna jubilación o pensión, ni disponer de recursos que garanticen su subsistencia.
  • El beneficio no aplica a personas detenidas ni permite ser gestionado por ambos cónyuges en un matrimonio.

Monto de la PNC de ANSES en noviembre 2025

Para el próximo mes, los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez cobrarán un total de $303.136,88 con el bono de refuerzo incluido.

En el caso de la PNC para madres de siete hijos, el monto será de $333.085,39, que al sumar el bono de $70.000, da un total final de $403.085,39.

PNC de ANSES
PNC de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

La fechas de pago se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario:

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre.
