ANSES paga $303.136 en noviembre 2025: aumento y bono confirmado

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó a qué grupo le corresponde cobrar este monto el próximo mes.

ANSES entrega $336.442 en noviembre 2025: de qué se trata

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara un aumento del 2,08% para noviembre . Y en ese sentido, se dio a conocer que los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez , el próximo mes cobrarán $303.136 , con el bono de refuerzo de $70.000 incluido.

Cobran el equivalente a un haber mínimo, fijado para este mes en $260.141,60.

Los requisitos para acceder a las Pensiones No Contributivas son:

Pensión para madre de siete hijos

Ser argentina o naturalizada con al menos un año de residencia, o extranjera con una residencia mínima de 15 años en el país.

No recibir otra jubilación, pensión o asignación, ni poseer bienes o ingresos que permitan su sustento o el de su grupo familiar.

El cónyuge puede recibir una jubilación, pero no una pensión por invalidez o vejez no contributiva.

Pensión por vejez

Tener 70 años o más.

Ser argentino nativo o naturalizado con una residencia mínima de 5 años, o extranjero con al menos 40 años de residencia en el país.

No recibir ninguna jubilación o pensión, ni disponer de recursos que garanticen su subsistencia.

El beneficio no aplica a personas detenidas ni permite ser gestionado por ambos cónyuges en un matrimonio.

Monto de la PNC de ANSES en noviembre 2025

Para el próximo mes, los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez cobrarán un total de $303.136,88 con el bono de refuerzo incluido.

En el caso de la PNC para madres de siete hijos, el monto será de $333.085,39, que al sumar el bono de $70.000, da un total final de $403.085,39.

PNC de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

La fechas de pago se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario: