ANSES entrega $336.442 en noviembre 2025: de qué se trata

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el nuevo monto de una prestación, que incluye el bono extraordinario de $70.000 previsto para el próximo mes.

La PUAM garantiza un ingreso mensual a mayores de 65 años sin acceso a una jubilación contributiva.

La PUAM garantiza un ingreso mensual a mayores de 65 años sin acceso a una jubilación contributiva.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) estableció que los titulares de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) percibirán en noviembre de 2025 un total de $336.442,16, compuesto por el haber actualizado y el bono extraordinario de $70.000. Este incremento surge de la aplicación de la movilidad mensual vinculada al índice de inflación de septiembre, que fue del 2,08%, según los datos del INDEC.

Anses difundió los nuevos montos de las PNC para noviembre.
Jubilados PUAM 1
En noviembre, el monto total será de $336.442,16, incluyendo el bono extraordinario.

En noviembre, el monto total será de $336.442,16, incluyendo el bono extraordinario.

Quiénes pueden acceder a la PUAM de ANSES

La PUAM está dirigida a hombres y mujeres de 65 años o más que no reúnan los requisitos necesarios para acceder a una jubilación contributiva. Este beneficio, creado para garantizar un ingreso básico a los adultos mayores, equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio.

Además, la PUAM es compatible con otros programas sociales y otorga cobertura médica a través de PAMI, asegurando el acceso a tratamientos y medicamentos esenciales. Los beneficiarios reciben el pago mensual en la misma cuenta donde perciben otras prestaciones previsionales.

Monto de la PUAM de ANSES en noviembre 2025

Con el nuevo aumento del 2,08%, el haber mensual de la PUAM quedó fijado en $266.442,16, al que se suma el bono previsional de $70.000, totalizando $336.442,16. El refuerzo extraordinario continuará vigente durante noviembre, tal como lo dispuso el Gobierno nacional, con el objetivo de compensar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación acumulada. El bono se deposita de manera automática junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Cómo acceder a la PUAM de ANSES

Las personas interesadas en iniciar el trámite deben ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Desde allí, pueden verificar su edad, aportes y situación previsional.

Jubilados PUAM 3
El trámite se realiza en Mi Anses y requiere turno presencial para su aprobación.

El trámite se realiza en Mi Anses y requiere turno presencial para su aprobación.

Para solicitar la prestación, es necesario sacar un turno online y presentarse en una oficina de Anses con el DNI original y la documentación que acredite que no se percibe otra jubilación o pensión. Una vez aprobado el trámite, el pago se acredita mensualmente en una cuenta bancaria habilitada por el organismo.

