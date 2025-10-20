PNC de ANSES: cuánto cobro en noviembre 2025 con aumento confirmado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer los nuevos montos de las Pensiones No Contributivas (PNC) para noviembre. En ese sentido, se informó que todos los haberes tendrán un aumento del 2,08%, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado por el Indec en septiembre.
Quiénes pueden acceder a las PNC de ANSES
Pueden recibir una Pensión No Contributiva:
Monto de la PNC de ANSES en noviembre 2025
Para el mes de noviembre, la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $266.442,16, más el bono de $70.000, lo que eleva el ingreso total a $336.442,16.
Por otro lado, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez, quedarán en $233.136,88 más el bono completo, con un monto final de $303.136,88.
En el caso de la PNC para Madres de Siete Hijos, será de $333.085,39, que al sumar el bono de $70.000, da un total final de $403.085,39.
PNC de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025
Las fechas de pago se organizan según el último número del DNI de cada beneficiario:
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre.
- DNI terminados en 2 y 3: 11de noviembre.
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre.
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre.
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre.