PNC de ANSES: cuánto cobro en noviembre 2025 con aumento confirmado

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las cifras actualizadas de los haberes para el próximo mes.

Anses difundió los nuevos montos de las PNC para noviembre.

ANSES entrega $336.442 en noviembre 2025: de qué se trata

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer los nuevos montos de las Pensiones No Contributivas (PNC) para noviembre . En ese sentido, se informó que todos los haberes tendrán un aumento del 2,08% , en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado por el Indec en septiembre.

Este aumento se sitúa en un 11%, en línea con el nivel de inflación registrado en marzo.

Monto de la PNC de ANSES en noviembre 2025

Para el mes de noviembre, la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $266.442,16, más el bono de $70.000, lo que eleva el ingreso total a $336.442,16.

Por otro lado, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez, quedarán en $233.136,88 más el bono completo, con un monto final de $303.136,88.

En el caso de la PNC para Madres de Siete Hijos, será de $333.085,39, que al sumar el bono de $70.000, da un total final de $403.085,39.

PNC de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

Las fechas de pago se organizan según el último número del DNI de cada beneficiario: