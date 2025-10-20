20 de octubre de 2025 Inicio
PNC de ANSES: cuánto cobro en noviembre 2025 con aumento confirmado

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las cifras actualizadas de los haberes para el próximo mes.

Por
Anses difundió los nuevos montos de las PNC para noviembre.

Anses difundió los nuevos montos de las PNC para noviembre.


  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó la actualización del monto de las Pensiones No Contributivas (PNC) para noviembre.
  • Para el próximo mes, se confirmó que se volverá a entregar el bono de refuerzo de ingresos de $70.000 para los beneficiarios que están habilitados para cobrarlo.
  • El aumento previsto para el próximo mes surge de la aplicación mensual del Decreto de Movilidad Jubilatoria, que vincula los haberes con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más reciente.
  • Las fechas de cobro de todos los titulares de las PNC se organizan en base al último número de DNI de cada uno de ellos.
La PUAM garantiza un ingreso mensual a mayores de 65 años sin acceso a una jubilación contributiva.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer los nuevos montos de las Pensiones No Contributivas (PNC) para noviembre. En ese sentido, se informó que todos los haberes tendrán un aumento del 2,08%, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado por el Indec en septiembre.

PNC de ANSES
Este aumento se sitúa en un 11%, en línea con el nivel de inflación registrado en marzo.

Este aumento se sitúa en un 11%, en línea con el nivel de inflación registrado en marzo.

Quiénes pueden acceder a las PNC de ANSES

Pueden recibir una Pensión No Contributiva:

  • Personas con invalidez.
  • Mayores de 70 años sin aportes jubilatorios suficientes.
  • Madres de siete o más hijos.
  • Otras pensiones graciables y de carácter especial.

Monto de la PNC de ANSES en noviembre 2025

Para el mes de noviembre, la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $266.442,16, más el bono de $70.000, lo que eleva el ingreso total a $336.442,16.

Por otro lado, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez, quedarán en $233.136,88 más el bono completo, con un monto final de $303.136,88.

En el caso de la PNC para Madres de Siete Hijos, será de $333.085,39, que al sumar el bono de $70.000, da un total final de $403.085,39.

PNC de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

Las fechas de pago se organizan según el último número del DNI de cada beneficiario:

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 11de noviembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre.
