El extra de $85.000 de ANSES que se puede cobrar antes de las elecciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) explicó que antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre, un grupo de beneficiarios puede acceder a un extra de $85.000. Ellos son los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y pueden recibir este cobro por la Ayuda Escolar Anual.
madres anses auh ayuda escolar
Freepik
Quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar Anual de ANSES
Los beneficiarios de la AUH y SUAF son los que pueden acceder a la Ayuda Escolar Anual, un beneficio que se otorga una vez cada 12 meses para acompañar a las familias con hijos en edad escolar. Su objetivo es cubrir los gastos del comienzo del ciclo lectivo y garantizar la continuidad educativa de los niños y adolescentes.
Ayuda Escolar 2025 de ANSES: cómo tramitarla
Para acceder al pago, las familias deben acreditar la escolaridad del menor a cargo mediante el Certificado Escolar, que se presenta ante ANSES Este trámite puede realizarse hasta el 31 de diciembre del año anterior correspondiente.
El procedimiento se puede realizar de manera presencial o virtual:
- Descargar el formulario PS. 2.68 “Acreditación de Escolaridad” desde la web oficial de ANSES o retirarlo en una oficina del organismo.
- Llevarlo a la escuela donde asiste el menor para que las autoridades lo completen y firmen.
- Presentar el formulario en una oficina de ANSES o subir una foto del documento completo desde el celular o la computadora a través del sitio web del organismo.