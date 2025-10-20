Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 21 de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 21 de octubre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

ANSES entrega $336.442 en noviembre 2025: de qué se trata

Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este martes con DNI finalizado en 9 .

Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este martes con DNI terminado en 9 .

El organismo comunicó que las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 7 percibirán sus montos este martes en las sucursales bancarias correspondientes.

Las titulares de la Asignación por Matrimonio, Adopción y Nacimiento percibirán sus montos con todos los documentos hasta el 10 de noviembre .

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 10 de noviembre.

Desempleo Plan 1

El organismo comunicó que los beneficiarios del Plan 1 de Desempleo con DNI terminados en 0 y 1 percibirán sus montos este martes en las sucursales bancarias correspondientes.