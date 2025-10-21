ANSES entrega un extra de $45.000 para madres en noviembre: todo lo que tenés que saber La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó a qué grupo está dirigido este monto adicional el próximo mes. Por







Anses indicó que un grupo de madres en noviembre cobrará un extra de$45.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entregará un extra de $45.000 por e l Complemento Leche en noviembre .

El beneficio tendrá un aumento del 2,08% en base al último dato del índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Indec.

en base al último dato del índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Indec. Pueden acceder a él los beneficiarios de la AUH y AUE.

Esta prestación busca asegurar la provisión de leche de los niños y niñas durante los primeros 3 meses de vida.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en noviembre un aumento del 2,08% sobre el Complemento Leche en noviembre, por lo que el monto ascenderá a $45.143. Para poder acceder, es necesario cumplir con determinadas condiciones.

Qué es el Complemento Leche de ANSES El Complemento Leche del Plan de los Mil Días, creado por la Ley 27.611. Este subsidio alimentario busca garantizar una nutrición adecuada en la primera infancia asegurando el acceso a provisión de alimentos como leche para el desarrollo saludable de embarazadas y niños.

Quiénes pueden acceder al Complemento Leche de ANSES Pueden recibir este beneficio las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) a partir de los 3 meses de gestación y de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que tengan hijos de hasta 3 años de edad.