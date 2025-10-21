ANSES entrega un extra de $45.000 para madres en noviembre: todo lo que tenés que saber

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en noviembre un aumento del 2,08% sobre el Complemento Leche en noviembre, por lo que el monto ascenderá a $45.143. Para poder acceder, es necesario cumplir con determinadas condiciones.
Qué es el Complemento Leche de ANSES
El Complemento Leche del Plan de los Mil Días, creado por la Ley 27.611. Este subsidio alimentario busca garantizar una nutrición adecuada en la primera infancia asegurando el acceso a provisión de alimentos como leche para el desarrollo saludable de embarazadas y niños.
Quiénes pueden acceder al Complemento Leche de ANSES
Pueden recibir este beneficio las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) a partir de los 3 meses de gestación y de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que tengan hijos de hasta 3 años de edad.
Monto del Complemento Leche de ANSES de noviembre 2025
Por la suba del 2,08%, el monto del Complemento Leche el próximo mes pasará a ser de $45.142. Se acredita de forma mensual y automática, sin necesidad de trámite previo gracias a un cruce de datos entre Anses y el Ministerio de Capital Humano.