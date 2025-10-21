21 de octubre de 2025 Inicio
ANSES entrega un extra de $45.000 para madres en noviembre: todo lo que tenés que saber

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó a qué grupo está dirigido este monto adicional el próximo mes.

Anses indicó que un grupo de madres en  noviembre cobrará un extra de$45.000.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entregará un extra de $45.000 por el Complemento Leche en noviembre.
  • El beneficio tendrá un aumento del 2,08% en base al último dato del índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Indec.
  • Pueden acceder a él los beneficiarios de la AUH y AUE.
  • Esta prestación busca asegurar la provisión de leche de los niños y niñas durante los primeros 3 meses de vida.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en noviembre un aumento del 2,08% sobre el Complemento Leche en noviembre, por lo que el monto ascenderá a $45.143. Para poder acceder, es necesario cumplir con determinadas condiciones.

Complemento Leche

Qué es el Complemento Leche de ANSES

El Complemento Leche del Plan de los Mil Días, creado por la Ley 27.611. Este subsidio alimentario busca garantizar una nutrición adecuada en la primera infancia asegurando el acceso a provisión de alimentos como leche para el desarrollo saludable de embarazadas y niños.

Quiénes pueden acceder al Complemento Leche de ANSES

Pueden recibir este beneficio las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) a partir de los 3 meses de gestación y de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que tengan hijos de hasta 3 años de edad.

Monto del Complemento Leche de ANSES de noviembre 2025

Por la suba del 2,08%, el monto del Complemento Leche el próximo mes pasará a ser de $45.142. Se acredita de forma mensual y automática, sin necesidad de trámite previo gracias a un cruce de datos entre Anses y el Ministerio de Capital Humano.

