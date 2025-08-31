Complemento Leche de ANSES: confirmaron el monto para septiembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social informó la suba para el próximo mes del beneficio destinado a la primera infancia y a embarazadas. Por







El Plan de los Mil Días de ANSES garantiza el acceso a leche y alimentos esenciales para niños de hasta tres años. Freepik

El Complemento Leche de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tendrá un nuevo valor en septiembre de 2025. Según lo informado por el organismo, este beneficio del Plan de los Mil Días pasará a $42.711 para quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE). La actualización se debe a la aplicación de la fórmula de movilidad vigente.

ANSES AUH.png El Complemento Leche de septiembre alcanzará los $42.711 gracias a la movilidad vinculada al IPC. Freepik Qué es el Complemento Leche de ANSES El Complemento Leche forma parte del Plan de los Mil Días, establecido por la Ley 27.611. Se deposita de manera automática junto con la AUH y busca fortalecer la nutrición durante los primeros años de vida. No es necesario iniciar un trámite previo, ya que se otorga mediante un cruce de información entre Anses y el Ministerio de Capital Humano. El beneficio también incluye a las embarazadas que reciben la AUE, con el mismo objetivo de asegurar una correcta alimentación desde el inicio de la gestación.

Complemento Leche de ANSES: quiénes pueden acceder Pueden acceder al beneficio los titulares de la AUH con hijos de hasta tres años y las beneficiarias de la AUE. Una vez que se habilita el cobro de la asignación, la acreditación del Complemento Leche puede demorar hasta 90 días, dado que el otorgamiento se realiza de manera automática.

Además, el Complemento Leche es compatible con la Tarjeta Alimentar, que se mantiene sin modificaciones en $52.250 para familias con un hijo menor de 17 años o con discapacidad. A diferencia de la AUH y del Complemento, este programa no se actualiza por movilidad.

Monto del Complemento Leche de ANSES en septiembre 2025 Con la actualización, el Complemento Leche pasará de su valor vigente al nuevo monto de $42.711 en septiembre. El aumento del 1,9% se desprende de la movilidad establecida por ley y busca acompañar la inflación registrada por el Indec.