Cómo sigue el calendario de pagos de ANSES de noviembre 2025 tras el finde largo

La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló las fechas de cobro de la última semana del mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) termina esta semana con los pagos de noviembre.

Este mes, los haberes tuvieron una suba del 2,08%.

Esta cifra se desprende del índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre registrado por el Indec.

Muchos grupos recibieron adicionales: los jubilados y pensionados de la mínima cobraron un bono de $70.000 y en el caso de las asignaciones sociales recibieron el refuerzo de la Tarjeta Alimentar.

