25 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cómo sigue el calendario de pagos de ANSES de noviembre 2025 tras el finde largo

La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló las fechas de cobro de la última semana del mes.

Por
Anses explicó cómo sigue el calendario de pagos de la última semana del mes.

Anses explicó cómo sigue el calendario de pagos de la última semana del mes.

Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) termina esta semana con los pagos de noviembre.
  • Este mes, los haberes tuvieron una suba del 2,08%.
  • Esta cifra se desprende del índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre registrado por el Indec.
  • Muchos grupos recibieron adicionales: los jubilados y pensionados de la mínima cobraron un bono de $70.000 y en el caso de las asignaciones sociales recibieron el refuerzo de la Tarjeta Alimentar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) finaliza con el calendario de pagos de noviembre. El organismo previsional confirmó que a partir de este martes y durante esta semana se realizarán los depósitos finales de este período para determinados grupos de beneficiarios.

Anses entrega un abultado monto a un grupo de desempleados esta semana.
Te puede interesar:

El abultado monto que ANSES entrega a desempleados en el cierre de diciembre 2025: cuánto cobro

Anses - Jubilación

ANSES: quiénes cobran en el cierre de noviembre 2025

El cronograma de pagos de la última semana del año son las siguientes:

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar (SUAF)

  • DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre
AUH de ANSES
Los beneficiarios de esta asignación, otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, tienen plazo hasta el 31 de diciembre para presentar el formulario correspondiente.

Los beneficiarios de esta asignación, otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, tienen plazo hasta el 31 de diciembre para presentar el formulario correspondiente.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

  • Todas las terminaciones de documento: período del 12 de noviembre al 10 de diciembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)

  • Todas las terminaciones de documento: período del 10 de noviembre al 10 de diciembre

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

ANSES explicó por qué el 9 de diciembre es una fecha importante.

Aguinaldo de ANSES: por qué el 9 de diciembre 2025 es una fecha clave

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Desempleo, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 25 de noviembre

Con el aumento del 2,3%, la AUH por tres hijos suma un pago de $293.922.

AUH más Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por tres hijos en diciembre 2025

La suma combinada eleva el ingreso mensual a $150.224 en diciembre de 2025.

ANSES paga $150.224 por 2 prestaciones en diciembre 2025: de qué se trata

En diciembre, el ingreso final combinado para dos hijos asciende a $277.884.

AUH más Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por dos hijos en diciembre 2025

Anses difundió los montos de la Tarjeta Alimentar para diciembre.

AUH más Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por un hijo en diciembre 2025

Rating Cero

Dalma Maradona y Gianinna Maradona cambiaron de manera momentánea sus nombres en redes

Dalma y Gianinna cambiaron los nombres de sus cuentas de Instagram, a cinco años de la muerte de Maradona

El25 de noviembre de 2020, el mundo quedó conmocionado luego de que se confirmarasu muerte

El sentido mensaje de los hijos de Diego Maradona, a cinco años de su muerte

Christoforos Papakaliatis produjo y protagonizó este atractivo drama disponible en Netflix. 
play

Tiene menos de 20 capítulos distribuidos en 3 temporadas, está en Netflix y es súper entretenida

Khan recuperó movilidad y energía tras adoptar una rutina saludable.

La impresionante transformación física de un actor que bajó de peso para jugar con sus hijos

Una imagen que captura la esencia pura de la pasión futbolera.

Video: la emoción de Guillermo Francella por el triunfo agónico de Racing frente a River

Alfano se metió en medio de la eterna pelea entre Wanda y la China.
play

Graciela Alfano defendió a la China Suárez y fulminó a Wanda Nara: "No le creo"

últimas noticias

Su muerte quedó grabada en un video captado por el público. 

Tragedia en Brasil: murió el piloto Lurrique Ferrari durante un show de Hot Wheels

Hace 3 minutos
La AFA le pidió a los jugadores que aclaren si recibieron órdenes del club.

Qué sanciones podría recibir Estudiantes tras el pasillo de espaldas a Rosario Central y la pelea con la AFA

Hace 7 minutos
ARCA informó que se puede abonar el monotributo.

Cómo podés pagar el monotributo de ARCA desde tu celular en simples pasos

Hace 12 minutos
La billetera virtual finaliza un beneficio muy especial de noviembre 2025.

Último del mes: cómo aprovechar el beneficio que tiene Cuenta DNI en cines en noviembre 2025

Hace 14 minutos
Dalma Maradona y Gianinna Maradona cambiaron de manera momentánea sus nombres en redes

Dalma y Gianinna cambiaron los nombres de sus cuentas de Instagram, a cinco años de la muerte de Maradona

Hace 19 minutos