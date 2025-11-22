Qué pasará con el bono de ANSES en diciembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social amplió información sobre este beneficio. Por







Anses dio detalles sobre el pago del bono de $70.000 en diciembre. anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el calendario de pagos de diciembre.

Se dio a conocer que volverá a pagar el bono de refuerzo de ingresos de $70.000.

El mismo se acreditará a los pensionados y jubilados titulares del haber mínimo.

Su pago es automático. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) definió cómo serán los pagos en el último mes del año. De ese modo, dio detalles sobre el bono de refuerzo de $70.000, que se seguirá acreditando a los mismos grupos y junto al haber principal.

Quiénes pueden acceder al bono de ANSES en diciembre 2025 El bono de $70.000 se seguirá entregando a los siguientes grupos:

Jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Beneficiarios de pensiones no contributivas (PNC), incluyendo las pensiones por Invalidez, por Vejez y las destinadas a Madres de siete hijos o más. Cómo se paga el bono de ANSES en diciembre 2025 El bono se acredita automática en la cuenta de los beneficiarios habilitados a cobrarlo, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional para solicitar este extra.

Bono de ANSES: monto de diciembre 2025 El bono de $70.000 se mantendrá para jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo.

Quienes superen los $410.826,90 no recibirán este refuerzo, mientras que quienes cobren un poco más del haber mínimo obtendrán un monto proporcional para alcanzar el tope de $410.826.