Qué pasará con el bono de ANSES en diciembre 2025

Anses dio detalles sobre el pago del bono de $70.000 en diciembre.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el calendario de pagos de diciembre.
Se dio a conocer que volverá a pagar el bono de refuerzo de ingresos de $70.000.
El mismo se acreditará a los pensionados y jubilados titulares del haber mínimo.
Su pago es automático.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) definió cómo serán los pagos en el último mes del año. De ese modo, dio detalles sobre el bono de refuerzo de $70.000, que se seguirá acreditando a los mismos grupos y junto al haber principal.