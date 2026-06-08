8 de junio de 2026 Inicio
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Qué monto alcanza la AUH por discapacidad de ANSES en junio 2026 y cuándo se cobra

El organismo de seguridad social entrega un beneficio para familias que requieren acompañamientos especiales.

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ANSES otorga la AUH especial para personas con discapacidad: así queda la cuota de junio. 

ANSES otorga la AUH especial para personas con discapacidad: así queda la cuota de junio. 

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  • AUH por discapacidad: ANSES paga $471.915 por hijo en junio de 2026.
  • El aumento de junio fue del 2,58% y responde a la fórmula de movilidad vigente.
  • La AUH por discapacidad está destinada a familias con hijos que tengan la discapacidad acreditada ante ANSES.
  • El trámite puede realizarse de forma digital a través de Mi ANSES o de manera presencial con turno previo.

ANSES actualizó los montos de las asignaciones familiares y universales para junio de 2026. La medida contempla un incremento del 2,58%, en línea con la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/24, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

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Dentro de las prestaciones alcanzadas por la actualización se encuentra la Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad, destinada a familias que cumplen con los requisitos establecidos por el organismo y que tienen hijos con discapacidad acreditada.

Los pagos se realizan según el calendario habitual de ANSES, organizado por terminación de DNI. Las fechas de cobro pueden consultarse a través de Mi ANSES o en los canales oficiales del organismo.

Cuál es el monto para la AUH por discapacidad de ANSES en junio 2026

Con el aumento aplicado en junio, la AUH por hijo con discapacidad pasó a ser de $471.915 por cada hijo alcanzado por la prestación.

ANSES también confirmó los siguientes valores actualizados para otras asignaciones:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $144.932.
  • AUH por hijo con discapacidad: $471.915.

El organismo precisó que los importes de la AUH y de la AUH por discapacidad corresponden al valor total de la prestación por cada hijo beneficiario. Como es habitual, ANSES entrega el 80% del valor de la prestación y retiene el 20% restante hasta que los familiares entreguen la documentación que pide el organismo.

AUH ANSES
La AUH garantiza un monto mensual a la madre o padre a cargo de hijos menores de 18 años o con discapacidad, sin límite de edad.

La AUH garantiza un monto mensual a la madre o padre a cargo de hijos menores de 18 años o con discapacidad, sin límite de edad.

Cómo tramitar la AUH por discapacidad de ANSES

ANSES permite realizar el trámite de manera gratuita mediante la plataforma Mi ANSES, la aplicación oficial o en una oficina de atención con turno previo.

Para iniciar la gestión es necesario:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Verificar que los datos personales estén actualizados.
  • Corroborar que los vínculos familiares figuren correctamente registrados.
  • Informar un medio de cobro si aún no se encuentra declarado.

La documentación requerida incluye el DNI del titular, el DNI del hijo, la partida de nacimiento y la documentación que acredite matrimonio, convivencia o unión civil, según corresponda.

ANSES discapacidad 1

Quiénes acceden a la AUH hijo con discapacidad

La prestación está dirigida a personas desocupadas, trabajadores informales, empleados de casas particulares y monotributistas sociales. Además, los hijos beneficiarios deben residir en el país y contar con la discapacidad acreditada ante ANSES. A diferencia de la AUH tradicional, en este caso no existe límite de edad para percibir la asignación.

ANSES también recuerda que la presentación anual de la Libreta AUH es obligatoria para acreditar escolaridad y controles de salud, además de habilitar el cobro de los montos retenidos durante el año.

Asimismo, el organismo informó que los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de acreditación de sus haberes a través de Mi ANSES. El organismo ya difundió el cronograma de pagos correspondiente según la prestación y la terminación del DNI.

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio.
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de julio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio.

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 8 de julio.
  • DNI terminados en 1: 10 de julio.
  • DNI terminados en 2: 13 de julio.
  • DNI terminados en 3: 14 de julio.
  • DNI terminados en 4: 15 de julio.
  • DNI terminados en 5: 16 de julio.
  • DNI terminados en 6: 17 de julio.
  • DNI terminados en 7: 20 de julio.
  • DNI terminados en 8: 21 de julio.
  • DNI terminados en 9: 22 de julio.

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio.
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio.

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