Como se puede comprar, vender y transferir dólares en Cuenta DNI con la nueva función

Cuenta DNI , la billetera digital de Banco Provincia , suma un nuevo servicio : la posibilidad de comprar, vender y transferir dólares al tipo de cambio oficial , de forma simple, rápida y en un entorno digital muy intuitivo.

Quienes tienen una Caja de Ahorro en dólares en Banco Provincia, ya pueden realizar operaciones de compra y venta de moneda extranjera desde el menú principal de la aplicación, en la opción "Comprar / Vender U$D" . El proceso es simple: basta con ingresar el monto deseado y confirmar la transacción.

Para quienes aún no disponen de una cuenta en dólares, la app ofrece la posibilidad de abrirla en el momento , aceptando los términos y condiciones y el cuadro tarifario correspondiente.

La opción está disponible para los que tienen cuenta en dólares en el Banco Provincia y para los que no. La operación es sencilla .

Una vez completado este paso, la h abilitación se concreta en un plazo máximo de 48 horas , tras lo cual la persona usuaria puede comenzar a operar con total normalidad.

Además de la compra y venta, la actualización incorpora la opción de transferir dólares, que se encuentra en la misma sección que las transferencias en pesos. El flujo operativo es idéntico al habitual, lo que garantiza una experiencia intuitiva y sin complicaciones.

De este modo, Cuenta DNI sumó una operación que ya estaba habilitada en la otra billetera electrónica popular de Argentina, Mercado Pago, aunque en este último caso, la cotización suele ser algo mayor a la oficial.

Esta nueva herramienta se suma a otras innovaciones que Banco Provincia incorporó durante 2025 en Cuenta DNI: la posibilidad de obtener préstamos e invertir en plazos fijos.

En total, durante todo el año se gestionaron más de 250 mil préstamos personales desde la app, que se convirtió en el principal canal de colocación de este producto. De la misma manera, se realizaron más de 400 mil plazos fijos, lo que representó 1 de cada 4 depósitos constituidos con esta modalidad en Banco Provincia.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026

Durante todos los viernes de enero, los comercios de cercanía adheridos ofrecen un 20% de descuento a los usuarios. El beneficio cuenta con un tope de reintegro semanal de $5.000 por persona, ampliando el ahorro potencial a $25.000 en el mes, ya que enero tiene cinco viernes. Esta promoción alcanza a una amplia variedad de productos de consumo cotidiano y busca fortalecer el comercio local.

Descuentos en Carnicerías, Granjas y Pescaderías

Las carnicerías, granjas y pescaderías adheridas al programa también forman parte del beneficio de los viernes. Los usuarios pueden acceder a un 20% de descuento, compartiendo el mismo tope semanal de $5.000 por persona que los comercios de barrio, lo que permite aprovechar un total de hasta $25.000 en reintegros en estos rubros esenciales.

Los sábados y domingos, los locales gastronómicos adheridos, incluyendo cadenas y restaurantes reconocidos, otorgan un 25% de descuento a quienes abonen con Cuenta DNI. El beneficio tiene un tope de $8.000 por semana y por persona, lo que representa un alivio significativo en el gasto de salidas, comidas y encuentros durante la temporada de vacaciones.

Durante todo enero, las marcas tradicionales del verano y los balnearios participantes otorgan un 25% de descuento todos los días. El beneficio tiene un tope de $10.000 por semana y por marca, e incluye comercios como Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Havanna, La Fonte de Oro, Luccianos, Manolo y balnearios como El Calamar Loco, Guardalavaca, Hanalei, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute y Torreón del Monje.

Beneficios en Estaciones de Servicio Full YPF

Los sábados y domingos, las tiendas Full YPF ofrecen un 25% de descuento en sus locales adheridos, con un tope de reintegro de $8.000 por persona y por semana. El beneficio se aplica únicamente a consumos en tiendas y servicios complementarios, no incluyendo la compra de combustibles.