Esta promoción de Cuenta DNI te permite ahorrar un 15% todos los martes: a qué rubro aplica

Con la billetera digital del Banco Provincia, los usuarios pueden acceder a un importante descuento, ideal para ahorrar en compras grandes durante enero.

¿Cómo aprovechar el 15% de descuento todos los martes de enero 2026?.

Cuenta DNI: la billetera digital del Banco Provincia continúa ofreciendo importantes beneficios durante el primer mes anual para aliviar el gasto cotidiano. ¿Cómo aprovechar el 15% de descuento todos los martes de enero 2026?

Entre las promociones más destacadas se encuentra un 15% de descuento todos los martes en una reconocida cadena mayorista, con un tope de reintegro de hasta $20.000 por persona.

Este beneficio se suma a una amplia red de descuentos vigentes en ferias, mercados, supermercados, librerías y espacios universitarios, lo que convierte a Cuenta DNI en una de las herramientas más utilizadas para organizar las compras diarias.

La promoción del 15% está disponible todos los martes de enero 2026 y aplica exclusivamente a compras realizadas con dinero en cuenta desde la aplicación Cuenta DNI. El reintegro tiene un tope de $20.000 por día y por persona, lo que permite un ahorro significativo en compras mayoristas. Entre las promociones más destacadas se encuentra un descuento en el mayorista Nini, con un tope de reintegro de hasta $20.000 por persona.

Es importante tener en cuenta que no aplica a pagos realizados mediante QR de Mercado Pago ni otras billeteras digitales, y que el beneficio no está disponible para clientes con obligaciones impagas con el banco.

Gracias a su esquema de rebajas diarias y semanales, Cuenta DNI permite planificar las compras, maximizar los reintegros y reducir el impacto de la inflación en el gasto mensual. Para aprovechar al máximo los beneficios, se recomienda consultar previamente los comercios adheridos y verificar los topes vigentes.

Cuenta DNI Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses. Banco Provincia

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026

Además del beneficio en mayoristas, Cuenta DNI mantiene promociones activas en distintos rubros:

En librerías, hay un 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro, en comercios adheridos de toda la provincia de Buenos Aires.

En ferias y mercados bonaerenses, el descuento es del 40% todos los días, con un tope de $6.000 por semana, ideal para la compra de alimentos frescos y productos locales.

En comercios ubicados dentro de universidades, también se ofrece un 40% de ahorro diario, con un tope semanal de $6.000.

Descuentos en supermercados y mayoristas con Cuenta DNI

Cuenta DNI ofrece un 15% de descuento en supermercados del interior bonaerense, con un tope de reintegro de $6.000 por semana. El beneficio se aplica a partir de compras mínimas de $30.000 y alcanza a diversas cadenas adheridas en la provincia.

En el caso del mayorista Nini, el ahorro del 15% rige todos los martes, con un tope de reintegro de $20.000 por día y por persona. Además, los jubilados y jubiladas que cobren sus haberes en el Banco Provincia acceden a un 5% adicional, con un tope extra de $5.000.

Beneficios especiales de verano

Durante la temporada de verano, Cuenta DNI también ofrece un 25% de descuento diario en marcas gastronómicas y balnearios adheridos, con un tope de reintegro de $10.000 por semana y por marca. Estas promociones buscan fomentar el consumo en destinos turísticos y zonas de alta circulación.