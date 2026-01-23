Desde cafeterías y heladerías hasta paradores clásicos de ruta, la promo cubre una amplia variedad de consumos.

Organizar consumos, dividir pagos y aprovechar los topes semanales puede marcar una gran diferencia en el presupuesto final de las vacaciones.

¿Cuáles son los paradores y marcas que tienen 25% de descuento con Cuenta DNI en el verano 2026? La temporada de calor 2026 llegó con beneficios clave para quienes vacacionan en la Costa Atlántica.

Con las opciones digitales, los usuarios pueden acceder a un beneficio diario en reconocidas marcas y paradas gastronómicas, con reintegros semanales que ayudan a cuidar el bolsillo.

Para muchos argentinos, disfrutar del verano sin gastar de más es una prioridad. En ese contexto, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, lanzó una de las promociones más atractivas de la temporada: 25% de ahorro todos los días durante enero y febrero de 2026 en locales y paradores seleccionados.

Además de marcas gastronómicas, varios balnearios y paradores se sumaron al beneficio, permitiendo ahorrar tanto en gastronomía como en servicios de playa.

Para quienes viajan en auto o se mueven entre balnearios, también hay un beneficio adicional en estaciones de servicio.

Dónde: Tiendas YPF Full

Cuándo: Sábados y domingos

Descuento: 25%

Tope: $8.000 por semana

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026

A diferencia de otras promociones que solo rigen los fines de semana, este descuento especial se aplica todos los días.

Descuento: 25% de ahorro

Tope de reintegro: $10.000 por semana y por marca

Vigencia: Enero y febrero de 2026

Quiénes pueden usarlo: Usuarios de Cuenta DNI y tarjetas Visa/Mastercard del Banco Provincia en comercios seleccionados

Un dato clave para familias o grupos de amigos es que el tope es por persona, lo que permite dividir pagos y multiplicar el ahorro si más de uno tiene la app instalada.

Qué marcas tienen descuento con Cuenta DNI en enero 2026

El Banco Provincia cerró acuerdos con algunas de las marcas más elegidas por quienes vacacionan en la Costa Atlántica. Estas son las firmas gastronómicas adheridas al 25% de descuento:

Atalaya

Havanna

Manolo

La Fonte d’Oro

El Topo

Lucciano’s

Freddo

SAO Medialunas

Chichilo

La Pinocha

Guolis

Amalfi

Centinela

Interlagos

Le Park

Heladería El Pino

Parque Mogotes

Es importante aclarar que este descuento no aplica a la carga de combustible, sino a compras dentro de las tiendas.