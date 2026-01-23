23 de enero de 2026 Inicio
Cuáles son los paradores y marcas que tienen 25% de descuento con Cuenta DNI en el verano 2026

Desde cafeterías y heladerías hasta paradores clásicos de ruta, la promo cubre una amplia variedad de consumos.

Organizar consumos, dividir pagos y aprovechar los topes semanales puede marcar una gran diferencia en el presupuesto final de las vacaciones.

  • Cuenta DNI ofrece 25% de descuento durante el verano 2026
  • El beneficio está vigente todos los días de enero y febrero
  • El tope de reintegro es de $10.000 por semana y por marca
  • Hay marcas gastronómicas reconocidas adheridas en la Costa Atlántica

¿Cuáles son los paradores y marcas que tienen 25% de descuento con Cuenta DNI en el verano 2026? La temporada de calor 2026 llegó con beneficios clave para quienes vacacionan en la Costa Atlántica.

El sistema financiero mantiene incentivos claros para el uso de canales electrónicos.
Con las opciones digitales, los usuarios pueden acceder a un beneficio diario en reconocidas marcas y paradas gastronómicas, con reintegros semanales que ayudan a cuidar el bolsillo.

Para muchos argentinos, disfrutar del verano sin gastar de más es una prioridad. En ese contexto, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, lanzó una de las promociones más atractivas de la temporada: 25% de ahorro todos los días durante enero y febrero de 2026 en locales y paradores seleccionados.

parador cuenta DNI

Qué paradores tienen descuento con Cuenta DNI en enero 2026

Además de marcas gastronómicas, varios balnearios y paradores se sumaron al beneficio, permitiendo ahorrar tanto en gastronomía como en servicios de playa.

Paradores y balnearios adheridos

  • Torreón del Monje – Mar del Plata
  • Mute – Mar del Plata (zona sur)
  • Marbella – Pinamar
  • El Calamar Loco – Costa Atlántica
  • Guardalavaca – Costa Atlántica
  • Manaos – Villa Gesell
  • Pepe’s – Costa Atlántica

Bonus: descuento en Tiendas YPF Full

Para quienes viajan en auto o se mueven entre balnearios, también hay un beneficio adicional en estaciones de servicio.

  • Dónde: Tiendas YPF Full
  • Cuándo: Sábados y domingos
  • Descuento: 25%
  • Tope: $8.000 por semana

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026

A diferencia de otras promociones que solo rigen los fines de semana, este descuento especial se aplica todos los días.

  • Descuento: 25% de ahorro
  • Tope de reintegro: $10.000 por semana y por marca
  • Vigencia: Enero y febrero de 2026
  • Quiénes pueden usarlo: Usuarios de Cuenta DNI y tarjetas Visa/Mastercard del Banco Provincia en comercios seleccionados

Un dato clave para familias o grupos de amigos es que el tope es por persona, lo que permite dividir pagos y multiplicar el ahorro si más de uno tiene la app instalada.

Qué marcas tienen descuento con Cuenta DNI en enero 2026

El Banco Provincia cerró acuerdos con algunas de las marcas más elegidas por quienes vacacionan en la Costa Atlántica. Estas son las firmas gastronómicas adheridas al 25% de descuento:

  • Atalaya
  • Havanna
  • Manolo
  • La Fonte d’Oro
  • El Topo
  • Lucciano’s
  • Freddo
  • SAO Medialunas
  • Chichilo
  • La Pinocha
  • Guolis
  • Amalfi
  • Centinela
  • Interlagos
  • Le Park
  • Heladería El Pino
  • Parque Mogotes

Es importante aclarar que este descuento no aplica a la carga de combustible, sino a compras dentro de las tiendas.

El beneficio es exclusivo para operaciones realizadas de forma presencial utilizando la aplicación Cuenta DNI en línea de caja.

