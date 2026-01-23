Con las opciones digitales, los usuarios pueden acceder a un beneficio diario en reconocidas marcas y paradas gastronómicas, con reintegros semanales que ayudan a cuidar el bolsillo.
Para muchos argentinos, disfrutar del verano sin gastar de más es una prioridad. En ese contexto, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, lanzó una de las promociones más atractivas de la temporada: 25% de ahorro todos los días durante enero y febrero de 2026 en locales y paradores seleccionados.
Qué paradores tienen descuento con Cuenta DNI en enero 2026
Además de marcas gastronómicas, varios balnearios y paradores se sumaron al beneficio, permitiendo ahorrar tanto en gastronomía como en servicios de playa.
Paradores y balnearios adheridos
Torreón del Monje – Mar del Plata
Mute – Mar del Plata (zona sur)
Marbella – Pinamar
El Calamar Loco – Costa Atlántica
Guardalavaca – Costa Atlántica
Manaos – Villa Gesell
Pepe’s – Costa Atlántica
Bonus: descuento en Tiendas YPF Full
Para quienes viajan en auto o se mueven entre balnearios, también hay un beneficio adicional en estaciones de servicio.
Dónde: Tiendas YPF Full
Cuándo: Sábados y domingos
Descuento: 25%
Tope: $8.000 por semana
Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026
A diferencia de otras promociones que solo rigen los fines de semana, este descuento especial se aplica todos los días.
Descuento: 25% de ahorro
Tope de reintegro: $10.000 por semana y por marca
Vigencia: Enero y febrero de 2026
Quiénes pueden usarlo: Usuarios de Cuenta DNI y tarjetas Visa/Mastercard del Banco Provincia en comercios seleccionados
Un dato clave para familias o grupos de amigos es que el tope es por persona, lo que permite dividir pagos y multiplicar el ahorro si más de uno tiene la app instalada.
Qué marcas tienen descuento con Cuenta DNI en enero 2026
El Banco Provincia cerró acuerdos con algunas de las marcas más elegidas por quienes vacacionan en la Costa Atlántica. Estas son las firmas gastronómicas adheridas al 25% de descuento:
Atalaya
Havanna
Manolo
La Fonte d’Oro
El Topo
Lucciano’s
Freddo
SAO Medialunas
Chichilo
La Pinocha
Guolis
Amalfi
Centinela
Interlagos
Le Park
Heladería El Pino
Parque Mogotes
Es importante aclarar que este descuento no aplica a la carga de combustible, sino a compras dentro de las tiendas.