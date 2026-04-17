Cómo podés saber si tenés una deuda en el monotributo de ARCA El organismo avanza con la digitalización de sus servicios, lo que permite resolver la mayoría de los trámites sin necesidad de acudir a una oficina. Por + Seguir en







Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido. Pexels

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero centraliza el monotributo con un sistema digital que simplifica trámites y gestión.

Mantener los pagos al día permite evitar intereses y sostener la regularidad fiscal para realizar gestiones sin inconvenientes.

Las deudas pueden consultarse online con CUIT y Clave Fiscal en el servicio “CCMA”, donde se visualizan saldos en rojo o a favor en verde.

En abril de 2026, el vencimiento del monotributo es el lunes 20 y el pago se realiza de forma electrónica. La creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) inaugura una nueva etapa en la gestión tributaria, con un sistema que centraliza los trámites del monotributo mediante herramientas digitales más modernas. Este enfoque apunta a simplificar el vínculo entre el contribuyente y el organismo, con una administración más ágil desde una única plataforma.

Dentro de este esquema, el seguimiento de la deuda mensual cobra un rol clave. Mantener los pagos al día evita recargos e intereses, y también permite sostener la regularidad fiscal, algo necesario para acceder a certificados o realizar gestiones sin inconvenientes.

Monotributo La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado. ARCA Para facilitar este control, el organismo ofrece distintas vías de consulta completamente digitales. Los contribuyentes pueden verificar saldos pendientes en tiempo real a través de la web oficial o aplicaciones móviles, lo que permite gestionar sus obligaciones con mayor rapidez, claridad y comodidad.

Como saber si tenés una deuda como monotributista de ARCA Para verificar si existen saldos pendientes, el proceso es completamente digital a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Se debe ingresar al portal oficial con CUIT y Clave Fiscal.

Dentro del sistema, hay que acceder al servicio “CCMA - Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”. Allí es posible seleccionar el período que se desea consultar y revisar el estado de cuenta en detalle. El sistema muestra los montos en rojo cuando existen deudas por capital o intereses, mientras que los importes en verde indican saldos a favor que pueden utilizarse para compensar pagos y regularizar la situación de forma inmediata.

monotributo Cuándo vence el monotributo de ARCA en abril 2026 Para abril de 2026, el vencimiento de la cuota mensual del monotributo se establece para el lunes 20, según el calendario de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La fecha rige para todos los contribuyentes sin distinción de categoría, por lo que el pago debe realizarse antes de que termine el día para evitar intereses y mantener la regularidad fiscal. El pago se efectúa de forma electrónica mediante distintas opciones, como la generación de un Volante Electrónico de Pago (VEP), el uso de billeteras virtuales o la adhesión al débito automático. En este último caso, el sistema realiza el cobro de manera directa en la fecha de vencimiento, lo que facilita el cumplimiento y permite acceder a beneficios adicionales por pago en término.