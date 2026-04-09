Millones de trabajadores argentinos están adheridos al sistema simplificado de monotributo, pensado para trabajadores independientes, emprendedores y pequeños comercios del país.

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.

Millones de trabajadores argentinos están adheridos al sistema simplificado de Monotributo , pensado para trabajadores independientes, emprendedores y pequeños comercios del país . ¿Cuáles son las escalas y las cuotas para abril de 2026?

Cabe recordar que hace poco hubo quejas públicas en redes sociales de usuarios que aseguran que Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) , de oficio, tuvo recategorizaciones automáticas y movió de escala de manera incorrecta a muchos, por tomar en cuenta movimientos de dinero en billeteras virtuales .

El Gobierno aseguró que solo se consideran operaciones comerciales como cobros con QR o tarjetas .

Las categorías del monotributo de ARCA (ex AFIP) se dividen en 11 niveles identificados con letras , que van desde la A hasta la K . Estas escalas determinan cuánto debés pagar mensualmente y se asignan en función de parámetros específicos como tus ingresos anuales, la superficie de tu local y el consumo de energía.

A continuación, se detallan los límites de ingresos brutos anuales vigentes para las categorías principales (valores actualizados a abril de 2026):

Categoría A : Hasta $10.277.988,13 anuales.

: Hasta $10.277.988,13 anuales. Categoría B : Hasta $15.058.447,71 anuales.

: Hasta $15.058.447,71 anuales. Categoría C: Hasta $21.113.696,52 anuales.

Hasta $21.113.696,52 anuales. Categorías D a K: Los topes continúan ascendiendo progresivamente hasta alcanzar el límite máximo permitido para permanecer en el régimen simplificado.

Parámetros que definen tu categoría

ARCA evalúa cuatro factores principales para encuadrarte en una escala:

Ingresos brutos: Es el total facturado en los últimos 12 meses.

Es el total facturado en los últimos 12 meses. Superficie afectada : Los metros cuadrados del local donde trabajás.

: Los metros cuadrados del local donde trabajás. Energía eléctrica consumida: La cantidad de kilowatts anuales utilizados.

La cantidad de kilowatts anuales utilizados. Alquileres devengados: El monto anual que pagás por el alquiler de tu espacio de trabajo.

Monotributo Los pequeños contribuyentes ahora pueden emitir facturas de manera rápida y sencilla utilizando WhatsApp. Pexels

Qué monto tengo que pagar si soy monotributista de ARCA en abril 2026

El régimen simplificado abarca a unos dos millones de de contribuyentes en todo el país y ajusta sus parámetros en función de la inflación semestral, lo que determina los nuevos topes de facturación y las cuotas mensuales a abonar.

La actualización del monotributo tiene una periodicidad semestral, por lo que los valores actuales entraron en vigencia para el período de febrero-julio de 2026. Debido a las últimas reformas en la Ley 27.743 (que reglamenta el Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones), las escalas y las cuotas se basan en la inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que da a conocer mensualmente el INDEC.

El Monotributo que rige hasta julio se calculó en base a la variación del PC acumulado entre julio y diciembre de 2025, que fue del 14.28%, según fuera oportunamente publicado. Según consta en la página del ARCA, las escalas son las mismas desde febrero y son las siguientes:

Categoría A: $ 10.277.988,13 (Ingresos brutos) // $ 42.386,74 (Locaciones y prestaciones de servicios y venta de cosas muebles)

$ 10.277.988,13 (Ingresos brutos) // $ 42.386,74 (Locaciones y prestaciones de servicios y venta de cosas muebles) Categoría B: $ 15.058.447,71 // $ 48.250,78

$ 15.058.447,71 // $ 48.250,78 Categoría C: $ 21.113.696,52 // $ 56.501,85 (Locaciones y prestaciones de servicios) // $ 48.320,22 (venta de cosas muebles)

$ 21.113.696,52 // $ 56.501,85 (Locaciones y prestaciones de servicios) // $ 48.320,22 (venta de cosas muebles) Categoría D: $ 26.212.853,42 // $ 72.414,10 // $ 61.824,18

$ 26.212.853,42 // $ 72.414,10 // $ 61.824,18 Categoría E: $ 30.833.964,37 // $ 102.537,97 // $ 81.070,26

$ 30.833.964,37 // $ 102.537,97 // $ 81.070,26 Categoría F: $ 38.642.048,36 // $ 129.045,32 // $ 97.291,54

$ 38.642.048,36 // $ 129.045,32 // $ 97.291,54 Categoría G: $ 46.211.109,37 // $ 197.108,23 // $ 118.920,05

$ 46.211.109,37 // $ 197.108,23 // $ 118.920,05 Categoría H: $ 70.113.407,33 // $ 447.346,93 // $ 238.038,48

$ 70.113.407,33 // $ 447.346,93 // $ 238.038,48 Categoría I: $ 78.479.211,62 // $ 824.802,26 // $ 355.672,64

$ 78.479.211,62 // $ 824.802,26 // $ 355.672,64 Categoría J: $ 89.872.640,30 // $ 999.007,65 // $ 434.895,92

$ 89.872.640,30 // $ 999.007,65 // $ 434.895,92 Categoría K: $ 108.357.084,05 // $ 1.381.687,90 // $ 525.732,01

Son un total de 11 escalas activas que definen la categoría según el nivel de ingresos brutos anuales. Tener la categoría correcta es clave para evitar inconvenientes con ARCA, mantener los beneficios del régimen y cumplir con todas las obligaciones fiscales.