15 de abril de 2026 Inicio
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Quiénes pueden acceder al monotributo social de ARCA: cuáles son los requisitos

El monotributo social es un régimen simplificado, que permite a personas en situación de vulnerabilidad social registrar su actividad económica.

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  • El monotributo social es un régimen simplificado que permite a personas en situación de vulnerabilidad social.
  • Es un régimen tributario opcional que permite formalizar una actividad económica independiente, acceder a una obra social y realizar aportes para la jubilación.
  • Una vez registrado como monotributista social ante la ANSES se debe realizar un primer pago para activar la inscripción en el régimen.
  • Para solicitar la baja del Monotributo Social podés solicitar un turno en la página de ANSES para realizar el trámite presencial.

El monotributo social es un régimen simplificado que permite a personas en situación de vulnerabilidad social registrar su actividad económica, emitir facturas, acceder a una obra social y realizar aportes para su jubilación.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero señala que el tipo de jubilación a la que puede acceder un monotributista está directamente relacionado con la categoría en la que haya efectuado sus aportes.  
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Más precisamente, es un régimen tributario opcional que permite formalizar una actividad económica independiente, acceder a una obra social y realizar aportes para la jubilación, con un costo mensual reducido gracias a que el Estado subsidia el 100% del componente impositivo y previsional. Permite emitir facturas (tipo "C") por la actividad económica realizada.

Qué es el monotributo social de ARCA

Una vez registrado como monotributista social ante la ANSES se debe realizar un primer pago para activar la inscripción en el régimen. Para eso, se necesita una credencial de pago especial de 7 dígitos que indica el importe que te corresponde abonar. Se puede descargar desde la consulta pública de ARCA con tu CUIT y el código de seguridad que muestra la página web.

Para solicitar la baja del Monotributo Social podés solicitar un turno en la página de ANSES para realizar el trámite presencial.

Monotributo
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Cómo acceder al monotributo social de ARCA en 2026

Para inscribirte, debés cumplir con las siguientes condiciones patrimoniales y de actividad:

  • Edad: Ser mayor de 18 años.
  • Ingresos: Tener ingresos brutos anuales que no superen el tope de la Categoría A del monotributo general ($10.277.988,13 para el período actual).
  • Bienes inmuebles: Ser propietario de hasta un máximo de 2 inmuebles (uno de ellos debe estar afectado al emprendimiento).
  • Bienes muebles: Ser dueño de hasta 3 bienes muebles registrables (como autos o motos).
  • Actividad única: Realizar una sola actividad económica y no ser empleador ni socio de sociedades comerciales.
  • Títulos universitarios: No podés ejercer una profesión universitaria como actividad económica principal bajo este régimen.
Monotributo
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