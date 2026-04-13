13 de abril de 2026 Inicio
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Como podés ver si tenés una deuda en el monotributo de ARCA en 2026

Saber navegar el portal oficial es clave para evitar suspensiones en la facturación o la pérdida de beneficios sociales vinculados al régimen.

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Conocé cómo podés ver tus deudas del Monotributo con ARCA

Conocé cómo podés ver tus deudas del Monotributo con ARCA

  • El nuevo organismo centraliza la consulta de deudas tras el reemplazo de la AFIP.

  • Se requiere CUIT y Clave Fiscal para acceder al servicio de Cuenta Corriente (CCMA).

  • El sistema desglosa en tiempo real el capital adeudado y los intereses acumulados. Permite seleccionar periodos específicos para generar VEP o abonar mediante QR.

  • Tanto en la web como en la app, se puede ver el desglose mes a mes para evitar errores. El sistema facilita la adhesión a planes de facilidades si la deuda es elevada.

Mantenerse al día con las obligaciones fiscales del Monotributo es una prioridad para cualquier contribuyente, y en este abril de 2026, la plataforma de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), anteriormente conocida como AFIP, ha simplificado los procesos para que la consulta de saldos sea más rápida y transparente.

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  
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Muchos monotributistas suelen acumular pequeñas deudas por olvidos en el pago de las cuotas mensuales, actualizaciones de escalas o intereses por pagos fuera de término. Una vez detectada la irregularidad, el organismo ofrece diversas modalidades de regularización que van desde el pago electrónico inmediato hasta la adhesión a planes de facilidades.

Cómo ver tus deudas con el monotributo de ARCA en 2026

monotributo

El procedimiento técnico se centra en el servicio CCMA, donde el sistema liquida automáticamente el capital y los intereses devengados. La plataforma permite la autogestión total, brindando la posibilidad de cancelar deudas mediante la generación de Volantes Electrónicos de Pago (VEP) o el uso de códigos QR:

  1. Acceso: entrá a la web oficial de ARCA con tu CUIT y Clave Fiscal.
  2. Servicio CCMA: buscá la opción «CCMA – Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos».
  3. Cálculo de deuda: hacé clic en el botón naranja que dice «Cálculo de deuda».
  4. Análisis: el sistema te mostrará una tabla con el capital adeudado y los intereses resarcitorios.
  5. Pago: desde ahí podés tildar los meses y presionar en «Generar VEP» o pagar con código QR.

Conocer estos pasos es vital, especialmente considerando que los vencimientos operan de forma fija el día 20 de cada mes.

Cuáles son las categorías del monotributo de ARCA en abril 2026

  • Categoría A: Factura hasta $10.277.988. Cuota: $42.386,74.
  • Categoría B: Factura hasta $15.058.447. Cuota: $48.250,78.
  • Categoría C: Factura hasta $21.113.696. Cuota: $56.501,85.
  • Categoría D: Factura hasta $26.212.853. Cuota: $72.414,10.
  • Categoría K (Máxima): Factura hasta $108.357.084. Cuota: $1.381.687,90 (servicios).
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