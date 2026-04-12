12 de abril de 2026 Inicio
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Cuál es el nuevo salario para empleadas domésticas según ARCA y qué categorías existen

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero confirmó las nuevas escalas salariales para el personal de casas particulares vigentes desde abril de 2026.

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Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.

 

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  • La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares acordó un aumento salarial acumulativo del 3% para trabajadoras de casas particulares.
  • El incremento se aplicó en dos tramos de 1,5% sobre los salarios de febrero y marzo, impactando en todas las categorías.
  • Las nuevas escalas, difundidas bajo la órbita de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, fijan valores actualizados por hora y mensuales según tareas.
  • Los empleadores deben cumplir con estos mínimos y sumar adicionales por antigüedad y zona desfavorable cuando corresponda.

El reciente ajuste en los salarios para el sector de trabajadores de casas particulares quedó vigente tras el último acuerdo alcanzado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. En esta negociación se estableció un incremento total acumulativo del 3%, con el objetivo de actualizar las escalas salariales frente al contexto económico actual. La medida busca resguardar el poder adquisitivo de quienes realizan tareas de limpieza, mantenimiento y asistencia en hogares de todo el país.

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La implementación de este aumento se estructuró de forma escalonada, con dos tramos durante el primer trimestre del año. El primer ajuste del 1,5% se aplicó sobre los haberes de febrero, mientras que el segundo tramo, también del 1,5% con carácter acumulativo, se hizo efectivo en los salarios de marzo. De este modo, los empleadores debieron adecuar las liquidaciones mensuales o los pagos por hora según la categoría correspondiente, con el impacto total de la paritaria reflejado en los valores vigentes.

Empleadas casas particulares

Estos nuevos montos son de cumplimiento obligatorio para todas las categorías del sector, desde supervisores hasta personal para tareas generales y cuidadores de personas. Al tratarse de una suba acumulativa, la base de cálculo del segundo tramo incluyó el incremento previo, lo que genera una actualización más precisa. La resolución de la CNTCP reafirma la continuidad del diálogo para revisar las remuneraciones del servicio doméstico y sostener escalas acordes a la realidad económica.

Cómo quedaron los nuevos salarios de las empleadas domésticas según ARCA

Bajo la nueva estructura de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que reemplazó las funciones de la AFIP, se oficializaron las escalas salariales vigentes para el servicio doméstico en abril de 2026. Tras la aplicación del último tramo del aumento acumulativo del 3%, los salarios de la categoría más consultada, tareas generales, se fijaron en $3.348,37 por hora para el personal con retiro y $3.599,86 para quienes trabajan sin retiro. En valores mensuales, el sueldo básico para esta categoría quedó en $410.773,52 y $455.160,14, respectivamente, como piso salarial para tareas de limpieza y mantenimiento del hogar.

Para las categorías de mayor jerarquía y especialización, el esquema también refleja las actualizaciones correspondientes a marzo que continúan vigentes durante este mes. El personal en funciones de supervisión percibe un mínimo de $4.013,30 por hora con retiro, mientras que quienes se desempeñan en cuidado de personas cuentan con un valor de $3.599,86 por hora con retiro y un sueldo mensual de $455.160,14.

arca

Es importante que los empleadores tengan en cuenta que, aunque las escalas se mantienen sin cambios respecto al mes anterior, corresponde abonar los adicionales obligatorios por antigüedad, con un 1% por cada año trabajado, y el 30% adicional por zona desfavorable en los casos que corresponda.

Cuáles son las categorías de ARCA para las empleadas domésticas

Las categorías para el personal de casas particulares, bajo la supervisión de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, se dividen según las responsabilidades y tareas desempeñadas:

  • Supervisores (primera categoría): corresponde al personal encargado de la coordinación y el control de las tareas realizadas por dos o más personas a su cargo.
  • Personal para tareas específicas (segunda categoría): incluye a trabajadores contratados para realizar labores que requieren una idoneidad especial, como cocineros o cualquier otra tarea que no sea de limpieza común.
  • Caseros (tercera categoría): abarca al personal que realiza tareas vinculadas al cuidado general y la preservación de una vivienda en la que reside por motivo del contrato laboral.
  • Asistencia y cuidado de personas (cuarta categoría): comprende la asistencia y el cuidado no terapéutico de personas, como enfermos, personas con discapacidad, niños, adolescentes o adultos mayores.
  • Personal para tareas generales (quinta categoría): es la categoría más frecuente e incluye tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas, además de otras actividades habituales del hogar.
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