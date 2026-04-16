16 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

A cuanto llegará el monotributo de ARCA en mayo 2026

La actualización semestral del monotributo 2026 se tradujo en incremento del 14,29% en los parámetros de categorización y en las cuotas mensuales.

Por
Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.

 

ARCA
  • La actualización semestral del Monotributo 2026 -que se encuentra en plena vigencia en abril 2026- se tradujo en incremento del 14,29% en los parámetros de categorización y en las cuotas mensuales.
  • La actualización del Monotributo correspondiente al primer semestre de 2026 rige desde el 1 de febrero pasado, conforme al mecanismo de ajuste por IPC acumulado del segundo semestre de 2025.
  • Este porcentaje impacta de manera directa tanto en los parámetros de categorización como en los montos mensuales a ingresar en mayo 2026.
  • El pago mensual del Monotributo se compone del impuesto integrado, el aporte previsional (SIPA) y la obra social. Tras la actualización del 14,3% basada en la inflación del último semestre.

La actualización semestral del Monotributo 2026 -que se encuentra en plena vigencia en abril 2026- se tradujo en incremento del 14,29% en los parámetros de categorización y en las cuotas mensuales, elevando los topes de ingresos y el costo fiscal del régimen simplificado respecto de los valores vigentes durante 2025.

La medida, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), apunta a mejorar el control sobre las operaciones en moneda extranjera. 
Te puede interesar:

Cuánto tenés que cobrar para pagar el Impuesto a las Ganancias de ARCA en mayo 2026

La actualización del Monotributo correspondiente al primer semestre de 2026 rige desde el 1 de febrero pasado, conforme al mecanismo de ajuste por IPC acumulado del segundo semestre de 2025, que arroja un incremento del 14,29 por ciento.

Este porcentaje impacta de manera directa tanto en los parámetros de categorización como en los montos mensuales a ingresar en mayo 2026, generando un aumento relevante en el costo fiscal del régimen simplificado respecto de los valores vigentes durante 2025.

Cuáles son las categorías del monotributo de ARCA en mayo 2026

Junto con el aumento de la cuota, ARCA elevó los límites máximos de ingresos brutos permitidos para cada escalón del Monotributo vigentes en mayo 2026. Estos valores son los que determinan si el contribuyente puede permanecer en el régimen simplificado o si debe pasar al Régimen General:

  • Categoría A: hasta $10.277.988,13.
  • Categoría B: hasta $15.058.447,71.
  • Categoría C: hasta $21.113.696,52.
  • Categoría D: hasta $26.212.853,42.
  • Categoría E: hasta $30.833.964,37.
  • Categoría F: hasta $38.642.048,36.
  • Categoría G: hasta $46.211.109,37.
  • Categoría H: hasta $70.113.407,33.
  • Categoría I: hasta $78.479.211,62.
  • Categoría J: hasta $89.872.640,30.
  • Categoría K: hasta $108.357.084,05.
monotributo

Qué monto tengo que pagar si soy monotributista de ARCA en mayo 2026

El pago mensual del Monotributo se compone del impuesto integrado, el aporte previsional (SIPA) y la obra social. Tras la actualización del 14,3% basada en la inflación del último semestre, los montos totales para servicios y venta de bienes quedaron definidos para mayo 2026 de la siguiente manera:

  • Categoría A: $42.386,74 (tanto servicios como bienes).
  • Categoría B: $48.250,78 (tanto servicios como bienes).
  • Categoría C: $56.501,85 (servicios) / $55.227,06 (bienes).
  • Categoría D: $72.414,10 (servicios) / $70.661,26 (bienes).
  • Categoría E: $102.537,97 (servicios) / $92.658,35 (bienes).
  • Categoría F: $129.045,32 (servicios) / $111.198,27 (bienes).
  • Categoría G: $197.108,23 (servicios) / $135.918,34 (bienes).
  • Categoría H: $447.346,93 (servicios) / $272.063,40 (bienes).
  • Categoría I: $824.802,26 (servicios) / $406.512,05 (bienes).
  • Categoría J: $999.007,65 (servicios) / $497.059,41 (bienes).
  • Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) / $600.879,51 (bienes).
ARCA Monotributo
El organismo recaudador aplicó reformas recientes que apuntan a modificar condiciones aplicables a pequeños contribuyentes

El organismo recaudador aplicó reformas recientes que apuntan a modificar condiciones aplicables a pequeños contribuyentes

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.  

Quiénes pueden acceder al monotributo social de ARCA: cuáles son los requisitos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero señala que el tipo de jubilación a la que puede acceder un monotributista está directamente relacionado con la categoría en la que haya efectuado sus aportes.  

Cuáles son las fechas de vencimiento que tiene ARCA para abril 2026

Conocé cómo podés ver tus deudas del Monotributo con ARCA

Como podés ver si tenés una deuda en el monotributo de ARCA en 2026

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Cuál es el nuevo salario para empleadas domésticas según ARCA y qué categorías existen

Los controles que debés conocer de ARCA.

Cuáles son los controles que tiene ARCA en abril 2026 y cómo evitar tener problemas

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Escalas confirmadas: así quedaron las categorías del monotributo de ARCA en abril 2026

Rating Cero

Una nueva pelea en Cárcel de Gemelos 3.

Video: Coty Romero volvió a pelearse a las trompadas con Falete en Cárcel de Gemelos 3

La producción ya inició contactos con distintas personalidades del espectáculo para conformar el elenco.

Se filtró quiénes serán los famosos que participarán de Tu cara me suena

Jimena Barón le regaló el viaje de egresados a un participante.

Jimena Barón tuvo un gesto que emocionó a todos en el ciclo de Guido Kaczka en El Trece: "Te lo quiero pagar"

Grecia Colmenares es la nueva integrante de Gran Hermano: Generación Dorada.

Se filtró cuánto cobra Grecia Colmenares por entrar a Gran Hermano

Wanda develó que Georgina Barbarossa interpretará a Ana Rosenfeld en su serie. 

Wanda Nara reveló que Georgina Barbarossa hará de su abogada en la nueva serie sobre el Wandagate

Griselda Siciliani se refirió a su vínculo con Luciano Castro. 

Griselda Siciliani le bajó la persiana a Luciano Castro: "No hay vuelta atrás"

últimas noticias

Coudet advirtió que Juanfer Quintero salió por un dolor y Vera con una pequeña molestia

Preocupación en River por la lesión de Juanfer Quintero: ¿llega al Superclásico?

Hace 14 minutos
El dólar oficial acumula una baja de $20 en abril.

El dólar se mantiene estable por debajo de los $1.400

Hace 21 minutos
La Prefectura Naval realizó un gran operativo en la zona. 

Mar del Plata: desalojaron los puestos de "La Saladita" en la rambla

Hace 24 minutos
Paulina Cocina compartió sus tips para unos pancakes esponjosos. 

La receta sobre cómo hacer pancakes de avena: el paso a paso de Paulina Cocina

Hace 1 hora
Siete planetas en Aries: ¿qué significa y cómo impacta en todos los signos?

Siete planetas en Aries hoy: cómo impacta en todos los signos el día más explosivo del año

Hace 1 hora