A cuanto llegará el monotributo de ARCA en mayo 2026 La actualización semestral del monotributo 2026 se tradujo en incremento del 14,29% en los parámetros de categorización y en las cuotas mensuales. Por + Seguir en







Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales. ARCA

La actualización semestral del Monotributo 2026 -que se encuentra en plena vigencia en abril 2026- se tradujo en incremento del 14,29% en los parámetros de categorización y en las cuotas mensuales.

La actualización del Monotributo correspondiente al primer semestre de 2026 rige desde el 1 de febrero pasado, conforme al mecanismo de ajuste por IPC acumulado del segundo semestre de 2025.

Este porcentaje impacta de manera directa tanto en los parámetros de categorización como en los montos mensuales a ingresar en mayo 2026.

El pago mensual del Monotributo se compone del impuesto integrado, el aporte previsional (SIPA) y la obra social. Tras la actualización del 14,3% basada en la inflación del último semestre. La actualización semestral del Monotributo 2026 -que se encuentra en plena vigencia en abril 2026- se tradujo en incremento del 14,29% en los parámetros de categorización y en las cuotas mensuales, elevando los topes de ingresos y el costo fiscal del régimen simplificado respecto de los valores vigentes durante 2025.

La actualización del Monotributo correspondiente al primer semestre de 2026 rige desde el 1 de febrero pasado, conforme al mecanismo de ajuste por IPC acumulado del segundo semestre de 2025, que arroja un incremento del 14,29 por ciento.

Este porcentaje impacta de manera directa tanto en los parámetros de categorización como en los montos mensuales a ingresar en mayo 2026, generando un aumento relevante en el costo fiscal del régimen simplificado respecto de los valores vigentes durante 2025.

Cuáles son las categorías del monotributo de ARCA en mayo 2026 Junto con el aumento de la cuota, ARCA elevó los límites máximos de ingresos brutos permitidos para cada escalón del Monotributo vigentes en mayo 2026. Estos valores son los que determinan si el contribuyente puede permanecer en el régimen simplificado o si debe pasar al Régimen General:

Categoría A: hasta $10.277.988,13.

hasta $10.277.988,13. Categoría B: hasta $15.058.447,71.

hasta $15.058.447,71. Categoría C: hasta $21.113.696,52.

hasta $21.113.696,52. Categoría D: hasta $26.212.853,42.

hasta $26.212.853,42. Categoría E: hasta $30.833.964,37.

hasta $30.833.964,37. Categoría F: hasta $38.642.048,36.

hasta $38.642.048,36. Categoría G: hasta $46.211.109,37.

hasta $46.211.109,37. Categoría H: hasta $70.113.407,33.

hasta $70.113.407,33. Categoría I: hasta $78.479.211,62.

hasta $78.479.211,62. Categoría J: hasta $89.872.640,30.

hasta $89.872.640,30. Categoría K: hasta $108.357.084,05. monotributo Qué monto tengo que pagar si soy monotributista de ARCA en mayo 2026 El pago mensual del Monotributo se compone del impuesto integrado, el aporte previsional (SIPA) y la obra social. Tras la actualización del 14,3% basada en la inflación del último semestre, los montos totales para servicios y venta de bienes quedaron definidos para mayo 2026 de la siguiente manera: