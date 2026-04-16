16 de abril de 2026 Inicio
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Cuánto tenés que cobrar para pagar el Impuesto a las Ganancias de ARCA en mayo 2026

La actualización semestral por inflación introdujo cambios clave en el esquema impositivo, al elevar los mínimos no imponibles y redefinir los niveles de ingreso a partir de los cuales se aplican retenciones.

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La medida

La medida, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), apunta a mejorar el control sobre las operaciones en moneda extranjera. 

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  • La Agencia de Recaudación y Control Aduanero actualizó las escalas del Impuesto a las Ganancias para mayo de 2026 con un ajuste del 14,29%.
  • El aumento se basa en la inflación del segundo semestre de 2025 y eleva mínimos, deducciones y el piso de retenciones.
  • Un trabajador soltero sin hijos comienza a tributar desde un sueldo bruto cercano a $2.998.725, con variaciones según cargas familiares.
  • El esquema mantiene su carácter progresivo, con alícuotas del 5% al 35% y retenciones mensuales aplicadas por el empleador.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó las nuevas escalas del Impuesto a las Ganancias que regirán sobre los salarios de mayo de 2026, en el marco de la actualización semestral correspondiente al período enero-julio. Este ajuste apunta a adecuar la carga tributaria al contexto económico y a la evolución de los ingresos.

Estas medidas afectan principalmente a los monotributistas, quienes deberán adaptarse a nuevas exigencias para continuar en regla con sus obligaciones fiscales
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Para definir los nuevos valores, el organismo tomó como referencia la inflación del segundo semestre de 2025, que fue del 14,29%. Este porcentaje se aplicó sobre mínimos, deducciones y escalas, elevando el piso desde el cual comienzan las retenciones y alineándolo con el aumento del costo de vida registrado en ese período.

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El ajuste también alcanza a los trabajadores independientes, con el objetivo de evitar que los incrementos nominales derivados de la inflación generen una mayor presión impositiva sin una mejora real del poder adquisitivo. De este modo, el esquema busca sostener cierta equidad fiscal durante la primera mitad de 2026.

Qué sueldo paga Impuesto a las Ganancias en ARCA en mayo 2026

A partir de mayo de 2026, el piso salarial del Impuesto a las Ganancias se ajusta según la actualización semestral del 14,29%, en línea con la inflación del segundo semestre del año anterior. De acuerdo con los valores definidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, un trabajador soltero sin hijos comienza a tributar cuando su sueldo bruto mensual supera los $2.998.725, lo que equivale a un ingreso neto cercano a $2.488.942. Este ajuste busca evitar que los aumentos salariales pierdan efecto frente a una mayor carga impositiva.

arca

En el caso de quienes tienen cargas de familia, los umbrales son más elevados debido a las deducciones aplicables. Por ejemplo, un empleado casado con dos hijos empieza a pagar el impuesto a partir de un salario neto aproximado de $3.300.726, mientras que un soltero con un hijo tiene un piso cercano a $2.692.757. De esta manera, el esquema mantiene su carácter progresivo, contemplando las distintas realidades familiares.

Cabe recordar que se trata de un impuesto anual y escalonado, con alícuotas que van del 5% al 35% según el excedente. La retención se aplica mes a mes a través del empleador, por lo que es clave mantener actualizadas las deducciones en el formulario SIRADIG para optimizar el cálculo. Estos valores estarán vigentes hasta la próxima revisión prevista para julio de 2026.

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