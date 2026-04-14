Conozca el detalle de los vencimientos que aplican a quienes tributan, qué obligaciones deben cumplirse y cómo evitar recargos este mes.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero señala que el tipo de jubilación a la que puede acceder un monotributista está directamente relacionado con la categoría en la que haya efectuado sus aportes.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó el calendario de vencimientos impositivos para abril 2026 . Monotributo, IVA, Ganancias y Casas Particulares son las obligaciones que marcan la agenda fiscal del mes.

Como podés ver si tenés una deuda en el monotributo de ARCA en 2026

Cumplir con estas fechas es clave para evitar sanciones . Los contribuyentes que pagan fuera de término enfrentan intereses resarcitorios que se acumulan día a día. Conozca el detalle de los vencimientos que aplican a quienes tributan, qué obligaciones deben cumplirse y cómo evitar recargos este mes .

Los empleadores de personal doméstico tienen dos fechas clave este mes . El pago obligatorio se realiza mediante el Formulario 102/RT.

Vence el 10 de abril para todos los CUIT , sin distinción de terminación. Es la fecha límite para regularizar aportes y contribuciones del mes anterior . El pago voluntario , en cambio, se hace a través del Formulario 575/RT. Esta modalidad vence el 15 de abril , también para todas las terminaciones de CUIT.

El quinto anticipo del año fiscal 2025 vence de forma escalonada en abril 2026 . La fecha depende de la terminación del CUIT de cada contribuyente.

Los pequeños contribuyentes ahora pueden emitir facturas de manera rápida y sencilla utilizando WhatsApp.

Este anticipo forma parte del esquema de pagos a cuenta que los responsables inscriptos deben realizar durante el año para cumplir con Ganancias y Bienes Personales.

El cronograma se distribuye en tres días:

CUIT terminados en 0, 1, 2 y 3: vence el 13 de abril

CUIT terminados en 4, 5 y 6: vence el 14 de abril

CUIT terminados en 7, 8 y 9: vence el 15 de abril

La presentación y pago de la declaración jurada de IVA se concentra en la tercera semana de abril. El cronograma incluye también la carga del Libro de IVA Digital.

ARCA estableció cinco días de vencimiento según las dos últimas cifras del CUIT. La distribución abarca del 20 al 24 de abril:

CUIT terminados en 0 y 1: 20 de abril

CUIT terminados en 2 y 3: 21 de abril

CUIT terminados en 4 y 5: 22 de abril

CUIT terminados en 6 y 7: 23 de abril

CUIT terminados en 8 y 9: 24 de abril

Los responsables inscriptos deben presentar la declaración jurada y abonar el saldo resultante antes de la medianoche de su fecha.