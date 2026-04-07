7 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Qué pasa si haces muchas transferencias en Mercado Pago siendo monotributista de ARCA: ¿cuáles son los riesgos?

El monotributo establece un sistema objetivo de categorización basado en ingresos brutos, parámetros físicos y nivel de gastos. Qué sucede con cobranzas.

Por
Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.

 

ARCA
  • El Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) establece un sistema objetivo de categorización basado en ingresos brutos, parámetros físicos y nivel de gastos.
  • La fiscalización ya no depende exclusivamente de declaraciones juradas, sino de cruces automáticos de información digital, como por ejemplo las cobranzas a través de Mercado Pago.
  • El artículo 20 del Anexo de la Ley 24.977 regula las causales de exclusión de pleno derecho, entre ellas la realización de gastos personales incompatibles.
  • En este esquema adquiere centralidad la Resolución General 4614/2019, que creó dos regímenes informativos diferenciados vinculados a operatorias digitales.

El Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) establece un sistema objetivo de categorización basado en ingresos brutos, parámetros físicos y nivel de gastos. Sin embargo, la fiscalización ya no depende exclusivamente de declaraciones juradas, sino de cruces automáticos de información digital, como por ejemplo las cobranzas a través de Mercado Pago.

ARCA dió información clave sobre las obras sociales a las que pueden acceder los usuarios del Monotributo
Te puede interesar:

Cuáles son las obras sociales que acepta ARCA para el monotributo en abril 2026

El artículo 20 del Anexo de la Ley 24.977 regula las causales de exclusión de pleno derecho, entre ellas la realización de gastos personales incompatibles, depósitos bancarios no acordes con los ingresos declarados y niveles de compras que superen ciertos porcentajes de la categoría máxima.

A su vez, el último párrafo de ese artículo habilita al organismo recaudador —hoy ARCA— a utilizar esos parámetros para recategorizar de oficio cuando no se configure exclusión automática, señala el consultor tributario Marcos Felice.

Monotributo
Los pequeños contribuyentes ahora pueden emitir facturas de manera rápida y sencilla utilizando WhatsApp.

Los pequeños contribuyentes ahora pueden emitir facturas de manera rápida y sencilla utilizando WhatsApp.

Qué impacto tienen las transferencias de Mercado Pago si sos monotributista de ARCA

En este esquema adquiere centralidad la Resolución General 4614/2019, que creó dos regímenes informativos diferenciados vinculados a operatorias digitales.

El Título I obliga a los procesadores de pago a informar el CUIT del vendedor, el rubro, la CBU o CVU, el monto total de operaciones comerciales realizadas y la comisión cobrada. Se trata exclusivamente de ventas de bienes y prestaciones de servicios cobradas por medios electrónicos.

Este punto es técnicamente determinante: no se informan transferencias personales, sino volumen de ventas procesadas. El Título II, en cambio, alcanza a los proveedores de servicios de pago (billeteras virtuales), quienes reportan altas y bajas de cuentas, saldos mensuales e ingresos y egresos. No obstante, la obligación opera bajo umbrales cuantitativos mínimos, por lo que no toda operatoria resulta informada.

Primero, cuando el volumen de ventas electrónicas informado por Título I supera los ingresos declarados en la categoría vigente. Allí el organismo puede concluir que la recategorización fue omitida o inexacta y proceder al ajuste. Si el monto excede el tope de la categoría K, podría configurarse exclusión automática.

Monotributo
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

Segundo, cuando del Título II surgen ingresos o saldos incompatibles con la capacidad contributiva declarada. En ese caso podrían activarse los incisos vinculados a depósitos o gastos personales del artículo 20.

Tercero, cuando el nivel de compras y gastos inherentes a la actividad supera los porcentajes previstos en la norma, lo que habilita exclusión o recategorización según la magnitud. Desde la perspectiva probatoria, la diferencia entre ventas comerciales procesadas y transferencias personales es central. Las primeras constituyen una presunción objetiva de ingresos gravados, mientras que las segundas pueden requerir análisis de trazabilidad y justificación.

Notificada la recategorización, el contribuyente dispone de 15 días para aceptar el ajuste con reducción de sanción al 50% o puede interponer el recurso correspondiente. Si la situación encuadra en exclusión, el organismo puede además inscribir de oficio en el régimen general, con impacto directo en IVA, Impuesto a las Ganancias y aportes de autónomos.

En términos operativos, la RG 4614 consolidó un modelo de fiscalización digital permanente. El cruce entre facturación electrónica y cobros electrónicos es automático, mensual y objetivo.

Por ello, la cuestión técnica no radica en la mera existencia de movimientos en billeteras virtuales, sino en la compatibilidad entre los ingresos comerciales efectivamente procesados y la categoría declarada. La recategorización de oficio, en este contexto, se presenta como consecuencia directa de la información sistémica disponible y no como una decisión discrecional aislada.

Monotributo Jubilados ARCA
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero señala que el tipo de jubilación a la que puede acceder un monotributista está directamente relacionado con la categoría en la que haya efectuado sus aportes.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero señala que el tipo de jubilación a la que puede acceder un monotributista está directamente relacionado con la categoría en la que haya efectuado sus aportes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Superar determinados montos mensuales, las entidades financieras y plataformas digitales deben reportar esa actividad.

A cuánto llega el monto máximo para transferir sin declarar a ARCA en abril 2026

Un detalle importante: aunque no existe un límite en la cantidad de operaciones que podés realizar, sí se fiscaliza el monto total acumulado en el mes. 

Qué límite debés superar para que ARCA investigue tus transferencias en abril 2026

Qué debés saber sobre las transferencias para ARCA.

ARCA dio a conocer el límite de transferencias entre cuentas propias ante de controlar

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero señala que el tipo de jubilación a la que puede acceder un monotributista está directamente relacionado con la categoría en la que haya efectuado sus aportes.  

Qué obras sociales podés elegir si sos monotributista de ARCA en abril 2026

Informate sobre las modificaciones que volverá a establecer ARCA sobre el Monotributo

Cuándo vuelven a cambiar los topes y las cuotas del monotributo de ARCA en 2026

Este alivio fiscal está orientado a reducir la carga tributaria de pequeños propietarios con ingresos limitados y fomentar la formalización de contratos de alquiler residenciales.

Cuáles son las categorías del monotributo de ARCA que tendrán que pagar más de $100.000 en abril 2026

Rating Cero

Marilina Bertoldi recibió insultos y amenazas de hinchas de Independiente por su tatuaje.

La explicación de Marilina Bertoldi por su tatuaje viral del escudo de Independiente: "Es lo más estúpido que hice"

La dinámica entre ambos, especialmente en Luke Cage e Iron Fist, tenía ese aire clásico de “pareja improbable” que termina funcionando. Y eso es algo que muchos esperan volver a ver ahora. 

Iron Fist y Luke Cage vuelven a Marvel en Daredevil: Born Again 3 y ya están las primeras imágenes

La comedia dirigida por Marco Petry a partir del guion de Jane Ainscough, Petry y Hortense Ullrich cuenta con un elenco principal conformado por Alexandra Maria Lara, Devid Striesow, Rúrik Gíslason, Anna Herrmann, Doa Gürer y Kerim Waller.
play

Cuál es la trama de Comer, rezar, ladrar, la película que suena como el best seller pero es pura comedia

 La locutora contó cómo se dio el primer encuentro entre su suegra y su familia. 

Aunque usted no lo crea: Evelyn Botto y Carmen Barbieri compartieron un almuerzo familiar sin Federico Bal

También se suman figuras como Huh Joon-ho, Park Sung-woong, Choi Si-won, Tae Won-seok, Park Seo-joon, Hwang Chan-sung y Dex, quienes aportan nuevas dinámicas a la historia. 
play

La temporada 2 de Sabuesos ya está en Netflix y es de lo más visto: ¿de qué se trata?

Transformaciones físicas extremas en películas con alto realismo.

Tres transformaciones físicas muy impactantes en películas: hubo cambios muy notorios

últimas noticias

Esperanza Gracias: los signos del zodiaco que tendrán mejor suerte en la primera semana de abril 2026

Los signos del zodíaco que tendrán mejor suerte en la primera semana de abril 2026, según Esperanza Gracia

Hace 12 minutos
Dura respuesta de Irán a la amenaza de Trump: Nuestra respuesta irá más allá de la región

Irán contestó a la amenaza de Trump: "Nuestra respuesta irá más allá de la región"

Hace 20 minutos
play

Intento de desalojo en Pinar de Rocha: reclaman falta de pago del alquiler y podrían demoler el boliche

Hace 35 minutos
La misión Artemis II rompió el récord de mayor distancia alcanzada por seres humanos respecto de la Tierra.

La impactante primera foto de la NASA desde la cara oculta de la Luna: "La humanidad, desde el otro lado"

Hace 49 minutos
No te rompés más la espalda para limpiar los rincones: este electrodoméstico hace todo por vos. 

Adiós a barrer: así es el dispositivo inteligente que te va a cambiar la vida

Hace 1 hora