Cómo podés ahorrar más de $45.000 con una billetera virtual para las compras en el supermercado El beneficio se activa cada semana y permite recuperar parte del gasto en pocos días.







Banco Nación lanzó una propuesta que impacta directamente en el bolsillo de los consumidores y que tiene como escenario principal al Supermayorista Vital. Se trata de un reintegro que puede alcanzar los $48.000 mensuales, gracias a un esquema de descuentos que se repite todas las semanas en las compras realizadas con la billetera virtual oficial de la entidad.

El beneficio apunta a aliviar los gastos de las familias en un contexto de fuerte presión inflacionaria. Con un 30% de descuento en cada compra, los clientes pueden acceder a un reintegro de hasta $12.000 por semana. Al acumularlo a lo largo del mes, el ahorro se transforma en una suma considerable, ofreciendo un respiro en la planificación del presupuesto.

La promoción del Banco Nación otorga un 30% de descuento en todas las compras realizadas en Supermayorista Vital, con un tope de reintegro semanal de $12.000 por cliente. Esto significa que, acumulado durante las cuatro semanas del mes, el ahorro puede alcanzar los $48.000 mensuales.

Para acceder al beneficio, es obligatorio pagar a través de MODO BNA+, utilizando tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el propio banco. La promoción está habilitada tanto en compras presenciales como en operaciones online, lo que brinda flexibilidad a los usuarios para elegir cómo y dónde aprovechar el descuento.

El reintegro no es inmediato: se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta monetaria vinculada a BNA+. Además, si la operación se realiza con tarjetas adicionales, cada una deberá estar asociada a una cuenta en Banco Nación para recibir el beneficio.

La campaña estará vigente hasta el 30 de septiembre del 2025, y se recomienda revisar con frecuencia la web oficial de la entidad, ya que en ese lugar se actualiza el detalle de los comercios adheridos y las posibles modificaciones en las condiciones del programa.