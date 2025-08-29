Cómo podés ahorrar más de $45.000 con una billetera virtual para las compras en el supermercado

Banco Nación lanzó una propuesta que impacta directamente en el bolsillo de los consumidores y que tiene como escenario principal al Supermayorista Vital. Se trata de un reintegro que puede alcanzar los $48.000 mensuales, gracias a un esquema de descuentos que se repite todas las semanas en las compras realizadas con la billetera virtual oficial de la entidad.
El beneficio apunta a aliviar los gastos de las familias en un contexto de fuerte presión inflacionaria. Con un 30% de descuento en cada compra, los clientes pueden acceder a un reintegro de hasta $12.000 por semana. Al acumularlo a lo largo del mes, el ahorro se transforma en una suma considerable, ofreciendo un respiro en la planificación del presupuesto.
Así es el ahorro del Banco Nación en las compras del supermercado
La promoción del Banco Nación otorga un 30% de descuento en todas las compras realizadas en Supermayorista Vital, con un tope de reintegro semanal de $12.000 por cliente. Esto significa que, acumulado durante las cuatro semanas del mes, el ahorro puede alcanzar los $48.000 mensuales.
Para acceder al beneficio, es obligatorio pagar a través de MODO BNA+, utilizando tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el propio banco. La promoción está habilitada tanto en compras presenciales como en operaciones online, lo que brinda flexibilidad a los usuarios para elegir cómo y dónde aprovechar el descuento.
El reintegro no es inmediato: se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta monetaria vinculada a BNA+. Además, si la operación se realiza con tarjetas adicionales, cada una deberá estar asociada a una cuenta en Banco Nación para recibir el beneficio.
La campaña estará vigente hasta el 30 de septiembre del 2025, y se recomienda revisar con frecuencia la web oficial de la entidad, ya que en ese lugar se actualiza el detalle de los comercios adheridos y las posibles modificaciones en las condiciones del programa.