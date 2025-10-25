Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 7.500.000 pesos a 30 días en octubre 2025

El Banco Nación ofrece tasas de hasta 44% anual este mes. Es posible obtener más de $271.000 en intereses.

Con los cambios en las tasas de interés y la inflación con porcentajes bajos de aumento , los plazos fijos vuelven a ser una de las herramientas más elegidas por quienes buscan resguardar sus ahorros sin asumir grandes riesgos. La estabilidad cambiaria y las tasas diferenciales que ofrecen algunos bancos impulsan nuevamente el interés por este tipo de inversión en pesos.

Desde marzo del año pasado, el Banco Central eliminó la tasa mínima obligatoria para los depósitos , permitiendo que cada entidad defina sus propios niveles de interés. Esto generó un escenario de competencia entre bancos que ahora ajustan sus porcentajes para atraer depósitos y fidelizar clientes.

En ese sentido, la clave para el pequeño y mediano ahorrista es comparar opciones , por lo que una diferencia de algunos puntos porcentuales puede traducirse en miles de pesos más de ganancia mensual, especialmente en montos elevados como 7,5 millones de pesos.

Cuánto ganás por depositar $7.500.000 en un plazo fijo según el banco

De acuerdo con los valores actualizados del Banco Central, un plazo fijo en el Banco Nación de $7.500.000 a 30 días genera diferentes rendimientos según la modalidad y la entidad elegida. Es así que en sucursal se puede obtener con una TNA del 34%, intereses que alcanzan $209.589,04, totalizando $7.709.589,04 al vencimiento. Por otro lado, de manera electrónica con una TNA del 44%, la ganancia mensual asciende a $271.232,88, para un total de $7.771.232,88.

En términos anuales, la Tasa Efectiva Anual (TEA) para las opciones más rentables ronda el 54,07%, frente al 39,84% de las más bajas. Esta brecha puede representar una diferencia de más de $60.000 en intereses mensuales sobre el mismo monto invertido, lo que refuerza la importancia de comparar antes de elegir.

Dinero plazo fijo A la hora de realizar inversiones en moneda nacional, se trata de una de las opciones más elegidas. Te contamos más en la nota.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Según estimación del Banco Central, la inflación de octubre será cercana al 2%, por lo que la rentabilidad promedio del sistema financiero, en torno al 3,12% mensual, sigue ofreciendo un resultado real positivo.

En los casos de entidades que pagan un 44% anual, como Banco CMF o Banco Voii, el rendimiento supera ampliamente al alza de precios prevista, consolidándolos como las opciones más convenientes para proteger el poder adquisitivo de los ahorros.

De todos modos, los analistas recomiendan renovar mensualmente tanto el capital como los intereses obtenidos para aprovechar el efecto compuesto y mantener el rendimiento real frente a posibles variaciones en la inflación o las tasas.