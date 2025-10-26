Los presidentes de Brasil y Estados Unidos se reunieron este domingo en Malasia. Anunciaron que sus equipos se reunirán "para buscar soluciones a los aranceles y las sanciones contra las autoridades brasileñas", pero una pregunta sobre el líder derechista causó tensión.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vivió un incómodo momento durante la reunión bilateral que mantuvo con su par de Estados Unidos, Donald Trump, cuando el republicano aseguró ante la prensa que Jair Bolsonaro, condenado por el intento de golpe en su contra, "es un tipo honesto".

Lula y Trump mantuvieron un encuentro de 50 minutos en Malasia, al margen de la Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que tiene lugar en Kuala Lumpur. Ambos se mostraron satisfechos con el resultado de la charla y dieron señales de acercamiento.

"Tuve una excelente reunión con el presidente Trump", aseguró Lula en X. "Abordamos la agenda comercial y económica bilateral con franqueza y de forma constructiva. Acordamos que nuestros equipos se reunirán de inmediato para buscar soluciones a los aranceles y las sanciones contra las autoridades brasileñas", anticipó.

Sin embargo, la reunión no estuvo exenta de tensiones. Lula vivió un momento incómodo cuando uno de los periodistas le preguntó a Trump cómo se sentía con respecto a Bolsonaro, cuya condena por golpismo motivó las sanciones y aranceles del 50% impuestos por la Casa Blanca.

"Él siempre me gustó. Me siento muy mal por lo que le pasó. Yo siempre he pensado que él es un tipo honesto, pero ha pasado por muchas cosas", sostuvo el republicano. En ese momento, Lula abrió los brazos y negó ligeramente con la cabeza. Otra periodista preguntó si el tema estaba en la agenda de la reunión, pero Trump contestó: "No es asunto tuyo".

Tras la reunión, el ministro de Exteriores brasileño, Mauro Vieira, aseguró que "fueron 45 minutos de conversación muy positiva, muy productiva" en los que "los presidentes trataron todos los asuntos". "Vamos a establecer un calendario de negociaciones y determinar los sectores de los que vamos a hablar para avanzar", anticipó.

Además, aclaró que Brasil pidió que Estados Unidos suspenda los aranceles mientras progresan las conversaciones. Por su parte, Trump dijo antes del encuentro que esperaba lograr "acuerdos muy buenos", sin dar mayores detalles.