La protagonizan Anya Taylor-Joy y Maisie Williams, pero fue un fracaso en Marvel y nadie la recuerda: qué película es

El año 2020 fue uno muy complicado. La pandemia afectó a todos los ámbitos y el cine fue uno de ellos. Hace cinco años se estrenó una película de Marvel de la que nadie se acuerda ya. Los Nuevos Mutantes (2020), dirigida por Josh Boone.

En 2020 llegó la pandemia del coronavirus. La película se estrenó en cines en agosto, pero fue un fracaso comercial. La crítica fue negativa y el público tampoco conectó demasiado.

El rodaje de la película, con un elenco en el que, además de Taylor-Joy y Williams, estaban Blu Hunt, Charlie Heaton, Henrique Zaga y Alice Braga; arrancó en 2017.

El director de Bajo la misma estrella (2014) comenzó a trabajar en el guion de Los Nuevos Mutantes en 2015. La idea era expandir el universo de los X-Men en la gran pantalla. El rodaje de la película, con un elenco en el que, además de Taylor-Joy y Williams, estaban Blu Hunt, Charlie Heaton, Henrique Zaga y Alice Braga; arrancó en 2017. Originalmente, su estreno estaba planeado para 2018, pero sufrió varios retrasos hasta que su fecha se fijó para 2020. No lo sabían por entonces, pero fue un error.

En 2019, Disney compró a 20th Century Fox, lo que impactó en Los Nuevos Mutantes y originó uno de sus varios retrasos. En 2020 llegó la pandemia del coronavirus. La película se estrenó en cines en agosto, pero fue un fracaso comercial. La crítica fue negativa y el público tampoco conectó demasiado.

Cuál es la película de Marvel que tuvo a Anya Taylor-Joy y Maisie Williams pero todos los fans lo olvidaron Quien sí recuerda la película, por todos los problemas surgidos, es su creador. "Fui uno de los guionistas de Los Nuevos Mutantes. Es muy duro porque fue muy traumático", afirma Boone en The Direct. "Vendieron el estudio y llegó la pandemia... El estudio se vendió durante el rodaje y la pandemia llegó cuando decidieron estrenarla. Me lo pasé muy bien haciéndola. Adoro el reparto, pero hacerla... Tardamos muchos años y fue tan insatisfactorio".

los nuevos mutantes Como continúa: "No pudimos hacer la película que queríamos hacer. Hicimos la mitad de la película que queríamos hacer. El estreno estaba tan comprometido por la pandemia... Para ser sincero, prefiero no hacerlo nunca otra vez". Los Nuevo Mutantes, que mezcla el género de los superhéroes y la ciencia ficción con el terror, sigue a cinco jóvenes mutantes encerrados en una instalación secreta en contra de su voluntad. Todos ellos luchan por escapar de su pasado y salvarse a sí mismos. La crítica la suspendió -tiene un 36% en RT- y el público le dio un aprobado raspado -un 55%-. Los Nuevos Mutantes tuvo un presupuesto de entre 67 y 80 millones de dólares. Recaudó 49.1 millones de dólares en todo el mundo. nuevos mutantes