IR A
IR A

La protagonizan Anya Taylor-Joy y Maisie Williams, pero fue un fracaso en Marvel y nadie la recuerda: qué película es

Josh Boone se colocó detrás de las cámaras del filme, en el que empezó a trabajar en 2015. La venta del estudio y una pandemia le dejó con una sensación "insatisfactoria".

El año 2020 fue uno muy complicado. La pandemia afectó a todos los ámbitos y el cine fue uno de ellos. Hace cinco años se estrenó una película de Marvel de la que nadie se acuerda ya. Los Nuevos Mutantes (2020)

El año 2020 fue uno muy complicado. La pandemia afectó a todos los ámbitos y el cine fue uno de ellos. Hace cinco años se estrenó una película de Marvel de la que nadie se acuerda ya. Los Nuevos Mutantes (2020), dirigida por Josh Boone.

  • La pandemia afectó a todos los ámbitos y el cine fue uno de ellos, justamente pudo notarse en una película del Universo Cinematográfico de Marvel que no suele recordar nadie.
  • Hablamos de una producción cinematográfica que comenzó a guionarse en el 2015, se trata Los Nuevos Mutantes y recién se estrenó en 2020.
  • En 2020 llegó la pandemia del coronavirus. La película se estrenó en cines en agosto, pero fue un fracaso comercial. La crítica fue negativa y el público tampoco conectó demasiado.
  • El rodaje de la película, con un elenco en el que, además de Taylor-Joy y Williams, estaban Blu Hunt, Charlie Heaton, Henrique Zaga y Alice Braga; arrancó en 2017.
A Vengadores 5, que se estrena en cines en diciembre de 2026, le seguirá la secuela Vengadores: Secret Wars, también con los Russo como directores. La película, que llega a los cines en diciembre de 2027, se encargará de reiniciar el UCM.
Te puede interesar:

Fue clave en Los Vengadores, tuvo su serie de Marvel pero no se sabe si estará en Doomsday: quién es

El año 2020 fue uno muy complicado. La pandemia afectó a todos los ámbitos y el cine fue uno de ellos. Hace cinco años se estrenó una película de Marvel de la que nadie se acuerda ya. Los Nuevos Mutantes (2020), dirigida por Josh Boone, contó en su elenco con Anya Taylor-Joy y Maisie Williams. Sin embargo, hacerla fue para Boone una experiencia "traumática".

El director de Bajo la misma estrella (2014) comenzó a trabajar en el guion de Los Nuevos Mutantes en 2015. La idea era expandir el universo de los X-Men en la gran pantalla. El rodaje de la película, con un elenco en el que, además de Taylor-Joy y Williams, estaban Blu Hunt, Charlie Heaton, Henrique Zaga y Alice Braga; arrancó en 2017. Originalmente, su estreno estaba planeado para 2018, pero sufrió varios retrasos hasta que su fecha se fijó para 2020. No lo sabían por entonces, pero fue un error.

En 2019, Disney compró a 20th Century Fox, lo que impactó en Los Nuevos Mutantes y originó uno de sus varios retrasos. En 2020 llegó la pandemia del coronavirus. La película se estrenó en cines en agosto, pero fue un fracaso comercial. La crítica fue negativa y el público tampoco conectó demasiado.

Cuál es la película de Marvel que tuvo a Anya Taylor-Joy y Maisie Williams pero todos los fans lo olvidaron

Quien sí recuerda la película, por todos los problemas surgidos, es su creador. "Fui uno de los guionistas de Los Nuevos Mutantes. Es muy duro porque fue muy traumático", afirma Boone en The Direct. "Vendieron el estudio y llegó la pandemia... El estudio se vendió durante el rodaje y la pandemia llegó cuando decidieron estrenarla. Me lo pasé muy bien haciéndola. Adoro el reparto, pero hacerla... Tardamos muchos años y fue tan insatisfactorio".

los nuevos mutantes

Como continúa: "No pudimos hacer la película que queríamos hacer. Hicimos la mitad de la película que queríamos hacer. El estreno estaba tan comprometido por la pandemia... Para ser sincero, prefiero no hacerlo nunca otra vez".

Los Nuevo Mutantes, que mezcla el género de los superhéroes y la ciencia ficción con el terror, sigue a cinco jóvenes mutantes encerrados en una instalación secreta en contra de su voluntad. Todos ellos luchan por escapar de su pasado y salvarse a sí mismos.

La crítica la suspendió -tiene un 36% en RT- y el público le dio un aprobado raspado -un 55%-. Los Nuevos Mutantes tuvo un presupuesto de entre 67 y 80 millones de dólares. Recaudó 49.1 millones de dólares en todo el mundo.

nuevos mutantes
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Elizabeth Olsen, conocida por su papel icónico como Wanda Maximoff en el Universo Cinematográfico de Marvel, ha tomado una decisión contundente sobre su futuro en la industria del cine.
play

Le puso los puntos a Marvel: esta famosa actriz se cansó del streaming y pidió aparecer solo en los cines

Volvería un viejo rival de Spiderman.

Cuenta pendiente: este villano de Spiderman volverá 8 años después de una escena post créditos de Marvel

Thanos regresa al multiverso de Marven en una serie de comics que se estrenó en Disney +: Marvel zombies.

Marvel celebró el regreso de Thanos al UCM y se lo hizo saber a los fans: cómo fue

Desde que se confirmó su fichaje, las teorías sobre a quién interpreta Sadie Sink han sido infinitas. 

Sadie Sink llega a Marvel para acompañar a Tom Holland y los fans están expectantes: cuál será su papel

Con la confirmación de Spider-Man: Brand New Day, Marvel no solo cierra un capítulo pendiente, sino que también abre la puerta a nuevas historias que conectarán con proyectos futuros del UCM.

Marvel resolvería una escena post créditos que generó furor en los fans hace 8 años: cómo lo haría

A sus 64 años, Laurence Fishburne es uno de los actores más queridos y carismáticos de Hollywood, especialmente por su papel en Matrix. Por tanto, ficharle para la saga X-Men sería un añadido de enorme nivel a las filas de la compañía.

Esta estrella de Matrix se propuso para ser el Profesor X en Marvel: qué dijo

últimas noticias

Conocé los montos actuales de las Inversiones en plazo fijo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 7.000.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Hace 12 minutos
La 20° jornada de Fórmula 1 será a las 17 (hora argentina) y se podrá ver en Disney + y Fox Sports

Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto corre en el Gran Premio de México

Hace 13 minutos
Carmona acaba de debutar en el club número 50 de su carrera.

La historia de Robert Carmona, el futbolista más longevo del mundo: cuántos años tiene

Hace 26 minutos
play

Entre apoyos y reproches, Milei votó en Almagro y se retiró sin hablar

Hace 29 minutos
Dónde queda este pequeño pueblo de Mercedes.

La escapada cerca de Buenos Aires a un destino que tiene todo para pasar un día de campo

Hace 34 minutos