Nuevo plazo fijo de Cuenta DNI: cuánto podés ganar si depositás $1.000.000

La billetera digital Cuenta DNI, del Banco Provincia, transformó el sistema financiero al lanzar un plazo fijo con una tasa de interés promocional que supera ampliamente la inflación. Con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 48%, los usuarios obtienen un rendimiento mensual del 3,94%, muy por encima del 1,9% de inflación de julio, según el último informe del Indec.

En apenas tres semanas, más de 45.000 personas invirtieron $87.000 millones a través de la aplicación , lo que implicó un aumento del 1.500% en el promedio diario de operaciones de plazo fijo dentro del banco, según datos oficiales.

Desde el Banco Provincia resaltaron que esta iniciativa no solo busca competir en el mercado, sino también acercar herramientas de ahorro e inversión a personas que nunca habían accedido a estos productos . Además, buscan fomentar la cultura del ahorro y ofrecer alternativas financieras seguras para todos los usuarios.

Una de las principales ventajas que ofrece el Banco Provincia a través de su billetera digital Cuenta DNI consiste en la posibilidad de acceder a un plazo fijo con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 48% . Esta tasa se encuentra entre las más altas del mercado para depósitos digitales, posicionando a la aplicación como una opción atractiva para quienes buscan rentabilizar sus ahorros.

La accesibilidad y la simplicidad son ejes fundamentales de esta propuesta. El banco permite invertir en plazos fijos desde apenas $1.000 , eliminando las barreras de entrada para personas con un capital reducido. Los plazos de inversión resultan flexibles, ya que los clientes pueden elegir entre 30, 60 o 90 días, adaptando la inversión a sus necesidades financieras.

Este instrumento de inversión demuestra gran capacidad para atraer a nuevos ahorristas. Según los datos del banco, el 70% de quienes realizaron depósitos en plazos fijos mediante la aplicación no contaban con inversiones previas. Esto evidencia la efectividad de Cuenta DNI como herramienta para captar ahorristas primerizos y fomentar la cultura del ahorro en un público más amplio.

Un aspecto que distingue esta iniciativa es su carácter inclusivo. El servicio se encuentra disponible incluso para jóvenes a partir de los 13 años, permitiendo que las nuevas generaciones se familiaricen con las herramientas de inversión y comiencen a construir un futuro financiero desde temprana edad. El Banco Provincia apuesta a consolidar su billetera digital como una plataforma integral para la gestión de finanzas personales.

El presidente del banco, Juan Cuattromo, destacó la iniciativa como “una herramienta innovadora e inclusiva”, respaldada por una institución con más de 200 años de trayectoria. Este respaldo histórico genera confianza en los usuarios, quienes invierten sus ahorros en una entidad sólida y con amplia experiencia en el sistema financiero argentino, un factor clave en un contexto económico incierto.

Para ilustrar la rentabilidad de esta propuesta, un ejemplo práctico muestra las ganancias potenciales. Si un usuario invierte $1.000.000 en un plazo fijo a 30 días con la TNA del 48%, al finalizar el período obtendrá una ganancia de $39.425. Al término del mes, el total devuelto a su billetera digital ascenderá a $1.039.425, lo que demuestra el potencial de esta inversión para generar ingresos pasivos.

En un contexto de alta inflación, la apuesta del Banco Provincia con Cuenta DNI busca no solo ofrecer rentabilidad, sino también incentivar el ahorro y proteger el valor del dinero de los usuarios. Al brindar una herramienta simple y accesible para invertir, el banco consolida su billetera digital como una de las más utilizadas del país, atrayendo nuevos clientes y fortaleciendo su posición en el mercado.