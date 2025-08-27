27 de agosto de 2025 Inicio
Nuevo plazo fijo de Cuenta DNI: cuánto podés ganar si depositás $1.000.000

La Cuenta DNI presenta una tasa promocional para el plazo fijo, con un rendimiento mensual que más que duplica el 1,9% de inflación registrado en julio.

Por
La app y una nueva posibilidad de inversión.

La app y una nueva posibilidad de inversión.

La billetera digital Cuenta DNI, del Banco Provincia, transformó el sistema financiero al lanzar un plazo fijo con una tasa de interés promocional que supera ampliamente la inflación. Con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 48%, los usuarios obtienen un rendimiento mensual del 3,94%, muy por encima del 1,9% de inflación de julio, según el último informe del Indec.

Banco Provincia lanzó una serie de beneficios exclusivos durante todo mayo de 2025 a través de su billetera virtual Cuenta DNI.  
En apenas tres semanas, más de 45.000 personas invirtieron $87.000 millones a través de la aplicación, lo que implicó un aumento del 1.500% en el promedio diario de operaciones de plazo fijo dentro del banco, según datos oficiales.

Desde el Banco Provincia resaltaron que esta iniciativa no solo busca competir en el mercado, sino también acercar herramientas de ahorro e inversión a personas que nunca habían accedido a estos productos. Además, buscan fomentar la cultura del ahorro y ofrecer alternativas financieras seguras para todos los usuarios.

Cuenta DNI
La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Cuánto ganás por depositar $1.000.000 en el nuevo plazo fijo de Cuenta DNI

Una de las principales ventajas que ofrece el Banco Provincia a través de su billetera digital Cuenta DNI consiste en la posibilidad de acceder a un plazo fijo con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 48%. Esta tasa se encuentra entre las más altas del mercado para depósitos digitales, posicionando a la aplicación como una opción atractiva para quienes buscan rentabilizar sus ahorros.

La accesibilidad y la simplicidad son ejes fundamentales de esta propuesta. El banco permite invertir en plazos fijos desde apenas $1.000, eliminando las barreras de entrada para personas con un capital reducido. Los plazos de inversión resultan flexibles, ya que los clientes pueden elegir entre 30, 60 o 90 días, adaptando la inversión a sus necesidades financieras.

Este instrumento de inversión demuestra gran capacidad para atraer a nuevos ahorristas. Según los datos del banco, el 70% de quienes realizaron depósitos en plazos fijos mediante la aplicación no contaban con inversiones previas. Esto evidencia la efectividad de Cuenta DNI como herramienta para captar ahorristas primerizos y fomentar la cultura del ahorro en un público más amplio.

Cuenta DNI
La billetera virtual del Banco Provincia anunció nuevos beneficios para sus usuarios, incluyendo un incremento en los topes de reintegro disponibles.

La billetera virtual del Banco Provincia anunció nuevos beneficios para sus usuarios, incluyendo un incremento en los topes de reintegro disponibles.

Un aspecto que distingue esta iniciativa es su carácter inclusivo. El servicio se encuentra disponible incluso para jóvenes a partir de los 13 años, permitiendo que las nuevas generaciones se familiaricen con las herramientas de inversión y comiencen a construir un futuro financiero desde temprana edad. El Banco Provincia apuesta a consolidar su billetera digital como una plataforma integral para la gestión de finanzas personales.

El presidente del banco, Juan Cuattromo, destacó la iniciativa como “una herramienta innovadora e inclusiva”, respaldada por una institución con más de 200 años de trayectoria. Este respaldo histórico genera confianza en los usuarios, quienes invierten sus ahorros en una entidad sólida y con amplia experiencia en el sistema financiero argentino, un factor clave en un contexto económico incierto.

Cuenta DNI
Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro para quienes eligen la plataforma para realizar sus compras cotidianas.

Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro para quienes eligen la plataforma para realizar sus compras cotidianas.

Para ilustrar la rentabilidad de esta propuesta, un ejemplo práctico muestra las ganancias potenciales. Si un usuario invierte $1.000.000 en un plazo fijo a 30 días con la TNA del 48%, al finalizar el período obtendrá una ganancia de $39.425. Al término del mes, el total devuelto a su billetera digital ascenderá a $1.039.425, lo que demuestra el potencial de esta inversión para generar ingresos pasivos.

En un contexto de alta inflación, la apuesta del Banco Provincia con Cuenta DNI busca no solo ofrecer rentabilidad, sino también incentivar el ahorro y proteger el valor del dinero de los usuarios. Al brindar una herramienta simple y accesible para invertir, el banco consolida su billetera digital como una de las más utilizadas del país, atrayendo nuevos clientes y fortaleciendo su posición en el mercado.

