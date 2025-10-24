24 de octubre de 2025 Inicio
Trenes, colectivos y subte: cómo funciona el transporte público durante las Elecciones 2025

La sociedad elige diputados y senadores este domingo, por ello se movilizarán en distintos medios hacia las urnas. Cuál es el cronograma.

Miles de argentinos se desplazarán en distintos medios de transporte hacia sus lugares de votación.

Miles de argentinos se desplazarán en distintos medios de transporte hacia sus lugares de votación.

Este domingo se llevarán a cabo las Elecciones 2025, donde los argentinos eligen a los diputados y senadores para renovar la bancas en el Congreso, y muchos se trasladará en el transporte público hacia sus lugares de votación, ya sea en trenes, colectivos o subtes.

Elecciones 2025: cómo hay que hacer para votar con la Boleta Única Papel

En la Ciudad de Buenos Aires todavía no se especificó cómo funcionará el servicio de subte, aunque en las elecciones legislativas del 18 de mayo pasado hubo modificaciones y el recorrido se inició una hora antes de lo habitual. Es decir, que todas las líneas estuvieron operativas desde las 7 para acompañar el comienzo de las elecciones y permitir que los ciudadanos puedan llegar a tiempo a sus lugares de votación.

En la provincia de Buenos Aires se dispuso la gratuidad del servicio público de transporte automotor de pasajeros para la jornada del 26 de octubre “para asegurar la participación democrática y la igualdad de oportunidades”.

La medida abarca a los servicios regulares de colectivos, de carácter urbano e interurbano de media distancia, cercanos a CABA e interurbanos de larga distancia, de jurisdicción provincial. También alcanza a los servicios regulares urbanos, interurbanos de media y larga distancia. Además, pidió a los municipios bonaerenses que se adhieran a esta iniciativa.

Subtes

Elecciones 2025: cómo funcionarán los trenes

En cuanto al servicio ferroviario, también se aplicarán modificaciones: los trenes circularán con frecuencia de día domingo, lo que implica intervalos más espaciados entre cada formación.

Elecciones 2025: cómo será el transporte público en otras provincias

En el caso de Mendoza el colectivo será gratuito, entre las 7 y las 20 en toda la provincia e incluye colectivos urbanos, servicios de media y larga distancia y el Metrotranvía.

En Salta y Tucumán ya se confirmó que el transporte no será gratuito y se reforzará la frecuencia. La medida fue suspendida por falta de presupuesto, tras el recorte de subsidios nacionales al transporte del interior del país.

