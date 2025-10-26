Turismo en Argentina: el pueblo con la pileta más grande del país

Ubicado en el sur de Santa Fe, el pequeño pueblo de Teodelina se transformó en un destino turístico destacado por una razón particular: posee la pileta más grande de la Argentina. Cada verano, miles de visitantes llegan para disfrutar de este espacio único, rodeado de naturaleza y con todas las comodidades necesarias para pasar una jornada al aire libre.
Con una población de apenas 10.000 habitantes, Teodelina logra multiplicar su movimiento durante la temporada estival. El balneario El Edén, donde se encuentra la famosa pileta, recibe la misma cantidad de turistas cada fin de semana, consolidándose como el principal punto de encuentro social y económico del lugar.
La pileta fue inaugurada en 1966 y cuenta con 158 metros de largo por 50 de ancho, con una profundidad promedio de 1,50 metros. Contiene 13 millones de litros de agua salada extraída del subsuelo y se alimenta mediante bombas potentes. La idea nació durante la construcción de la Ruta Provincial 94, cuando el ingeniero García propuso aprovechar la maquinaria vial para crear un espacio recreativo junto a la laguna El Chañar, dando origen a este atractivo único en el país.
Teodelina, Santa Fe, escapadas
Instagram @turismoteodelina
Dónde queda Teodelina
Teodelina está ubicada en el sur de la provincia de Santa Fe, a unos 350 kilómetros de Buenos Aires. Pertenece al departamento General López y se encuentra muy cerca del límite con la provincia de Buenos Aires, lo que la convierte en un destino ideal para quienes buscan una escapada corta con naturaleza, descanso y entretenimiento.
Qué puedo hacer en Teodelina
- Visitar el balneario El Edén, donde se encuentra la pileta más grande del país.
- Disfrutar de la laguna El Chañar, ideal para paseos, pesca y contemplar el atardecer.
- Utilizar las parrillas y áreas de camping del balneario para pasar el día en familia.
Teodelina
Turismo Teodelina
- Practicar deportes como fútbol, vóley o rugby en las canchas disponibles.
- Asistir a recitales y festivales que se realizan durante el verano.
- Recorrer la plaza principal del pueblo y sus alrededores, donde se concentran los comercios locales.
Cómo llegar a Teodelina
Desde Buenos Aires, llegar a Teodelina es sencillo y accesible. Se debe tomar la Autopista Panamericana, continuar por la Ruta Nacional 8 hasta la ciudad de Colón, luego empalmar con la Ruta Provincial 50 hasta General Arenales, y finalmente seguir por la Ruta Provincial 65 hasta el ingreso al pueblo. Este recorrido, de aproximadamente 350 kilómetros, permite acceder cómodamente en auto y disfrutar de un destino ideal para el descanso y el turismo de verano.