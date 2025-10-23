23 de octubre de 2025 Inicio
Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 5.500.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Esta opción volvió a ser atractiva frente a la inflación. Con una TNA de hasta el 44%, una inversión de $5.500.000 puede generar cerca de $200.000 en un mes.

Los plazos fijos digitales permiten reinvertir de manera automática los intereses

Los plazos fijos digitales permiten reinvertir de manera automática los intereses, maximizando la rentabilidad mensual.

  • Los plazos fijos vuelven a ser una alternativa elegida por quienes buscan invertir sin riesgo en un contexto de inflación moderada.

  • En octubre de 2025, los bancos ofrecen tasas nominales que varían según el canal de constitución: presencial o electrónico.

  • Invertir $5.500.000 a 30 días puede generar entre $153.000 y casi $199.000 de interés, dependiendo de la entidad y el tipo de plazo.

  • Pese a la inflación proyectada, los rendimientos de los plazos fijos continúan ofreciendo una rentabilidad real positiva en el corto plazo.

Este mes se destacan nuevas promociones.
El mes de octubre volvió a poner a los plazos fijos como una de las opciones preferidas por los ahorristas que buscan preservar valor y obtener un rendimiento previsible. Durante estas últimas semanas, las tasas ofrecidas por los principales bancos muestran una marcada disparidad, lo que obliga a comparar antes de decidir dónde colocar el dinero.

Desde que el Banco Central eliminó la tasa mínima obligatoria, cada entidad financiera determina su propio interés, lo que generó una fuerte competencia por captar fondos. Esta flexibilización permitió que los bancos digitales y de menor tamaño ofrecieran tasas más altas que las entidades tradicionales, atrayendo a nuevos clientes.

Es por eso que quienes deseen invertir en pesos deben observar tanto la tasa nominal anual (TNA) como la tasa efectiva anual (TEA), además de comparar los intereses netos frente a la inflación proyectada. Un análisis de los rendimientos permite estimar con claridad cuánto puede ganarse en apenas 30 días con una inversión de 5.500.000 pesos.

Los plazos fijos se presentan como una opción para aquellos que buscan rendimientos con poca experiencia en inversiones.

Los plazos fijos se presentan como una opción para aquellos que buscan rendimientos con poca experiencia en inversiones.

Cuánto ganás por depositar $5.500.000 en un plazo fijo según el banco

Según los valores de referencia de octubre, los rendimientos varían según si el plazo fijo se realiza de forma presencial o electrónica. En una sucursal tradicional del Banco Nación, con una TNA del 34% y una TEA del 39,84%, el depósito de $5.500.000 durante 30 días genera $153.698,63 de intereses, alcanzando un total de $5.653.698,63 al vencimiento.

En cambio, si el mismo monto se invierte por canales digitales, como homebanking o aplicaciones móviles, el rendimiento mejora notablemente. Con una TNA del 44% y una TEA del 54,07%, los intereses ascienden a $198.904,11, resultando en un monto final de $5.698.904,11.

Esta diferencia deja a la vista la conveniencia de operar de forma electrónica, donde los bancos suelen ofrecer tasas más competitivas para incentivar la autogestión. Además, los plazos fijos digitales permiten reinvertir de manera automática los intereses, maximizando la rentabilidad mensual y simplificando la operatoria sin necesidad de trámites presenciales.

Dinero plazo fijo.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectan una inflación mensual cercana al 2% para octubre de 2025. En este escenario, los plazos fijos continúan ofreciendo un rendimiento real positivo, especialmente aquellos que pagan una TNA del 44%, ya que su tasa efectiva mensual supera ampliamente al incremento de precios esperado.

Esto significa que quienes se inclinen por invertir a corto plazo aún pueden resguardar el poder adquisitivo de sus ahorros. Pese a eso, los analistas financieros recomiendan reinvertir mensualmente tanto el capital como los intereses obtenidos para mantener un rendimiento efectivo que compense eventuales variaciones en la inflación o en las tasas de mercado.

