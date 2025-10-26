La película española que está en Netflix y la rompe en el mundo: actúa el Chino Darín

El film se posiciona entre los más vistos de la plataforma de streaming por su trama atrapante, las actuaciones destacadas y una dirección impecable.

El Chino Darín brilla en una de las películas españolas más vistas del año en Netflix.

Tiene solo 12 capítulos, está en Netflix y ofrece una mezcla única entre fantasía y romance

Una producción española se ha convertido en uno de los fenómenos más recientes de Netflix . Durante la tormenta , dirigida por Oriol Paulo, combina ciencia ficción y drama en una trama que mantiene la tensión desde el primer minuto. Con un elenco encabezado por Adriana Ugarte, Chino Darín y Javier Gutiérrez, la película ha conseguido cautivar a espectadores de todo el mundo, ubicándose entre las más vistas del catálogo internacional.

El éxito de esta cinta no responde solo a su guion atrapante, sino también a la profundidad emocional de sus personajes , especialmente el interpretado por Chino Darín. El actor argentino demuestra una madurez interpretativa que lo consolida como una de las figuras más relevantes de su generación, capaz de adaptarse con naturalidad al cine europeo. Su actuación aporta equilibrio entre la emoción y el misterio, lo que potencia el impacto del relato.

Más allá del suspenso, la película reflexiona sobre la pérdida, el amor y las decisiones irreversibles . En medio de un contexto de fantasía y paradojas temporales, la historia se enfoca en lo humano: cómo un solo instante puede alterar el destino de muchas vidas. Esa combinación de profundidad emocional y precisión narrativa explica por qué Durante la tormenta se mantiene vigente en el top de Netflix, incluso varios años después de su estreno.

Dirigida por Oriol Paulo, la película destaca por su guion inteligente y su elenco internacional.

Netflix: sinopsis de Durante la tormenta

La historia sigue a Vera, una mujer que, durante una tormenta eléctrica, descubre una conexión temporal con el pasado que le permite salvar la vida de un niño ocurrido 25 años atrás. Sin embargo, esa acción altera por completo su realidad: su hija deja de existir y su esposo se convierte en un extraño. A partir de entonces, emprende una lucha desesperada por recuperar su vida anterior.

El guion combina elementos de drama emocional y ciencia ficción, explorando cómo las decisiones impulsivas pueden modificar el curso del tiempo. A través de un montaje preciso y un ritmo constante, Oriol Paulo consigue construir una narrativa que equilibra el misterio con el sentimiento humano.

El personaje de Chino Darín, junto a los de Javier Gutiérrez y Álvaro Morte, refuerza el clima de incertidumbre y tensión. Cada escena profundiza en el dilema central del film: hasta dónde se puede llegar para reparar el pasado sin destruir el presente.

Tráiler de Durante la tormenta

Embed - Durante La Tormenta - Tráiler Castellano

Reparto de Durante la tormenta

Chino Darín como David Ortiz

Adriana Ugarte como Vera Roy

Javier Gutiérrez como Santos

Álvaro Morte como Inspector Alonso

Nora Navas

Miquel Fernández

Clara Segura

Mima Riera

Aina Clotet

Albert Pérez

El reparto combina a referentes del cine español con la participación internacional de Chino Darín, cuya interpretación aporta una dimensión emocional clave. Su trabajo junto a Adriana Ugarte dota de realismo y cercanía a una historia atravesada por lo fantástico, reafirmando el peso del talento argentino en las películas europeas de mayor repercusión.