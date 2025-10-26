26 de octubre de 2025 Inicio
Elecciones 2025: de cuánto es la multa por no votar y cómo chequear si sos infractor

Las legislativas nacionales del domingo 26 de octubre volvieron a poner en boca de todos la pregunta: ¿conviene pagar o hacer el trámite?

Por
La multa por no votar todavía no fue actualizada a valores actuales.

Jorge Taiana, candidato a diputado nacional por Fuerza Patria.
Taiana visitó a Cristina en su casa en Constitución: "Está bien, animada y con mucha esperanza"

Según informó el propio Código Electoral Nacional (CEN) en su Artículo 125 sobre las Penas y Régimen Procesal, disponible en su sitio web (servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm), la no emisión del voto tiene una multa de $50. Esto aplica a electores entre 18 y 70 años, además de poder incrementar su costo si el elector es reincidente.

En caso de no justificar su ausencia en los 60 días siguientes a la elección, la penalización estará entre los $50 y $500, algo que depende exclusivamente de la cantidad de faltas de cada elector. Además, la Cámara Nacional Electoral (CNE) se encargará de actualizar el registro de infractores y cada integrante de la lista no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante 3 años.

Ejemplo de multa por no votar 2021
Así luce la multa de $50 por no votar en las elecciones.

En último lugar, el CEN informa que la constatación objetiva de la omisión no justificada será causa suficiente para la aplicación de la multa. Esto podrá corroborarse en el sitio web del Registro de Infractores al Deber de Votar (infractores.padron.gob.ar), donde la CNE diferencia cada elección y expresa si se mantiene una deuda o no.

Cómo hacer el trámite para justificar la no emisión de voto en las Elecciones 2025

El trámite para justificar la no emisión del voto en Argentina es fundamental para evitar la multa y las sanciones posteriores, como la prohibición de realizar trámites públicos por un año. El proceso se realiza ante la Justicia Nacional Electoral y debe completarse dentro de un plazo de 60 días corridos posteriores a la fecha de la elección.

Las opciones son dos: presencial o virtual, y depende del distrito correspondiente para diferenciar si se trata de una Secretaría Electoral o un Juzgado Federal con Competencia Electoral. Por el lado de la online, generalmente se utiliza el Registro de Infractores al Deber de Votar (infractores.padron.gob.ar).

Hay varias causales válidas previstas por el Código Electoral Nacional para justificar la ausencia y son las siguientes:

  • Distancia: el elector debe presentarse el mismo día de la elección ante la autoridad policial más cercana, a más de 500 km del lugar de votación, para que se le extienda una constancia escrita.
  • Enfermedad o Fuerza Mayor: debe estar emitido por un médico del servicio de sanidad nacional, provincial, municipal, o en su defecto, particular, que acredite la imposibilidad de asistir al comicio.
  • Residencia o Viaje en el Exterior: pasaporte sellado, pasaje o cualquier comprobante que demuestre la salida y la permanencia fuera del país durante la elección.
  • Servicios Públicos: certificado del empleador que acredite que, por razones de cumplimiento de tareas, el elector no pudo asistir a votar durante el desarrollo del comicio.
  • Funciones Electorales/Judiciales: justificación emitida por el organismo correspondiente. Aplica a jueces y auxiliares de la justicia.
