Modo tiene promociones en supermercados de todo el país durante agosto 2025: cuál es el descuento

Modo tiene promociones en supermercados de todo el país durante agosto 2025: durante este mes, la billetera digital lanza promociones exclusivas en mercados de todo el país para facilitar tus compras y ayudarte a ahorrar. ¿Cuál es el descuento?
Durante agosto 2025, la billetera digital ofrece reintegros de hasta 30% en supermercados de todo el país, con promociones especiales para los comercios del interior.
Ya sea que vivas en la ciudad o en el interior, podés aprovechar descuentos y reintegros que hacen la diferencia en tu presupuesto mensual. Modo ofrece un 30% de reintegro todos los miércoles en supermercados, tanto físicos como online, con un tope de reintegro de $12.000 por cliente por semana. Esta promoción está vigente para usuarios que operan con la app y tarjetas adheridas al sistema Modo, incluyendo el Banco Nación y otros bancos participantes.
Además, para los supermercados del interior del país, Modo activa una promoción especial que ofrece un 25% de reintegro todos los viernes en supermercados adheridos, incentivando el consumo local y facilitando el acceso a descuentos para quienes viven fuera de las grandes ciudades. Estas rebajas no solo ayudan a cuidar el bolsillo, sino que también impulsan el consumo responsable y local, beneficiando a pequeños y medianos locales del interior del país. Además, al ofrecer reintegros directos, facilitan un ahorro efectivo y visible en cada compra.
Las promociones de Modo están disponibles para clientes de bancos asociados, con especial protagonismo para usuarios del Banco Nación (Modo BNA+), que pueden aprovechar el reintegro del 30% los miércoles en supermercados. Otros bancos participantes también ofrecen beneficios similares a través de la plataforma Modo.