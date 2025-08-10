10 de agosto de 2025 Inicio
Modo tiene promociones en supermercados de todo el país durante agosto 2025: cuál es el descuento

Durante agosto 2025, la billetera digital ofrece reintegros de hasta 30% en supermercados de todo el país, con promociones especiales para los comercios del interior.

Por
Modo tiene promociones en supermercados de todo el país durante agosto 2025.

Modo tiene promociones en supermercados de todo el país durante agosto 2025.

Carrefour

Modo tiene promociones en supermercados de todo el país durante agosto 2025: durante este mes, la billetera digital lanza promociones exclusivas en mercados de todo el país para facilitar tus compras y ayudarte a ahorrar. ¿Cuál es el descuento?

La billetera virtual del Banco Provincia anunció nuevos beneficios para sus usuarios, incluyendo un incremento en los topes de reintegro disponibles.  
Estos son todos los descuentos que tiene Cuenta DNI los fines de semana de agosto 2025

Ya sea que vivas en la ciudad o en el interior, podés aprovechar descuentos y reintegros que hacen la diferencia en tu presupuesto mensual. Modo ofrece un 30% de reintegro todos los miércoles en supermercados, tanto físicos como online, con un tope de reintegro de $12.000 por cliente por semana. Esta promoción está vigente para usuarios que operan con la app y tarjetas adheridas al sistema Modo, incluyendo el Banco Nación y otros bancos participantes.

Además, para los supermercados del interior del país, Modo activa una promoción especial que ofrece un 25% de reintegro todos los viernes en supermercados adheridos, incentivando el consumo local y facilitando el acceso a descuentos para quienes viven fuera de las grandes ciudades. Estas rebajas no solo ayudan a cuidar el bolsillo, sino que también impulsan el consumo responsable y local, beneficiando a pequeños y medianos locales del interior del país. Además, al ofrecer reintegros directos, facilitan un ahorro efectivo y visible en cada compra.

Supermercado
La modificación entrará en vigencia el próximo 1 de julio y tendrá un impacto directo en el consumo masivo.

La modificación entrará en vigencia el próximo 1 de julio y tendrá un impacto directo en el consumo masivo.

Cómo es la promoción en los supermercados "del interior" que tiene Modo en agosto 2025

Las promociones de Modo están disponibles para clientes de bancos asociados, con especial protagonismo para usuarios del Banco Nación (Modo BNA+), que pueden aprovechar el reintegro del 30% los miércoles en supermercados. Otros bancos participantes también ofrecen beneficios similares a través de la plataforma Modo.

¿Cómo aprovechar al máximo la promoción de Modo en supermercados?

  • Descargar la app Modo y vincular tus tarjetas bancarias adheridas.
  • Realizar las compras los días indicados: miércoles para el reintegro del 30% y viernes para el 25% en supermercados del interior.
  • Verificar que el supermercado donde compras esté adherido a la promoción.
  • Controlar el tope de reintegro semanal para planificar tus compras y maximizar el beneficio.
