Tiene solo 12 capítulos, está en Netflix y ofrece una mezcla única entre fantasía y romance Esta comedia romántica combina elementos de un drama de época con otros fantásticos, como viajes en el tiempo. Se estrenó en agosto y rápidamente se posicionó entre lo más visto de la plataforma de streaming.







Esta comedia romántica tiene dos protagonistas muy diferentes entre sí.

Uno de los mayores atractivos de Netflix es su amplio catálogo de series, que atraviesan todos los géneros y cuentan historias de todas partes del mundo. Entre ellas, se destaca una producción coreana de solo 12 capítulos que conquistó a los suscriptores con una mezcla única entre fantasía y romance.

Se trata de Bon appétit, majestad, que llegó a la plataforma a fines de agosto y enseguida se convirtió en uno de los k-dramas más vistos. Su guión es una adaptación de la novela web Sobreviviendo como chef de Yeonsangun, escrita por Park Guk-jae, aunque con algunas diferencias en la trama.

Bon appétit, majestad tiene todos los elementos de las comedias románticas coreanas que conquistaron el mundo pero es, al mismo tiempo, un drama de época con toques fantásticos que involucran viajes en el tiempo. Su tensión y romance te mantienen enganchado de principio a fin.

bon appetit

Netflix: sinopsis de Bon appétit, majestad Yeon Ji-yeong es una reconocida chef de Corea del Sur que está en la cima de su carrera: dirige un restaurante de comida francesa con tres estrellas Michelin y acaba de ganar un importante concurso de cocina. Pero, durante un misterioso eclipse solar, es transportada 500 años atrás, a la época de la dinastía Joseon.

Tras una serie de accidentes y confusiones, su habilidad en la cocina le permite convertirse en la chef del rey Lee Heon, un tirano con un paladar muy exigente. Si quiere salvar su vida, Yeon Ji-yeong deberá conquistarlo con sus sabores modernos y, al mismo tiempo, cuidarse de las intrigas y corrupción del palacio. Tráiler de Bon appétit, majestad Embed - Bon appétit, majestad | CLIP OFICIAL | Netflix Reparto de Bon appétit, majestad Im Yoon-ah como Yeon Ji-yeong.

Lee Chae-min como Lee Heon.

Kang Han-na como Kang Mok-ju/Suk-won.

Choi Gwi-hwa como Je Seon.