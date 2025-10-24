Esta opción ofrece en este mes tasas de hasta 44% anual. Hay una diferencia importante si se lo hace vía ventanilla o por medios digitales.

Qué descuentos tiene Buepp para utilizar en CABA en el final de octubre 2025

El plazo fijo está volviendo a ser parte de las opciones que consideran los ahorristas para resguardar e invertir sus ingresos. Mientras se desarrolla un escenario donde la inflación muestra cierta desaceleración, esta alternativa se presenta como una muy buena idea para obtener un rendimiento seguro a corto plazo.

La eliminación de la tasa mínima por parte del Banco Central, vigente desde marzo del año pasado, permitió que cada entidad defina libremente sus intereses. Este cambio generó una fuerte competencia entre bancos tradicionales y digitales por captar depósitos, ofreciendo diferencias notables en los rendimientos mensuales.

De esta manera, quienes estén considerando invertir deben comparar cuidadosamente las tasas y calcular cuánto pueden ganar según el banco elegido, ya que una pequeña diferencia porcentual puede representar varios miles de pesos adicionales en solo un mes.

Cuánto ganas por depositar $6.500.000 en un plazo fijo según el banco

De acuerdo con las tasas publicadas por el Banco Nación durante octubre 2025, el rendimiento varía según el canal elegido. Para un depósito de $6.500.000 a 30 días, los resultados son los siguientes:

En sucursal bancaria: con una TNA del 34%, el interés generado sería de $181.643,84 , por lo que al vencimiento el monto total ascendería a $6.681.643,84 .

con una TNA del 34%, el interés generado sería de , por lo que al vencimiento el monto total ascendería a . De forma electrónica (banca online o app): con una TNA del 44%, el interés mensual llegaría a $235.068,49, sumando un total de $6.735.068,49 al finalizar el plazo.

Las diferencias en el rendimiento se explican por la política comercial de cada entidad: los bancos digitales y de menor tamaño tienden a ofrecer tasas más competitivas para atraer depósitos, mientras que las instituciones tradicionales suelen mantener porcentajes más conservadores.

En términos anuales, la Tasa Efectiva Anual (TEA) de las mejores opciones alcanza el 54,07%, frente al 39,84% de los métodos tradicionales. Por eso, quienes buscan optimizar ganancias pueden obtener una ventaja importante al operar de manera online.

Dinero plata sueldo efectivo Redes sociales

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Según las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la inflación de octubre se ubicaría cerca del 2%. Esto implica que, con una tasa efectiva mensual promedio de 3,12%, los plazos fijos mantienen una rentabilidad real positiva.

Las entidades que ofrecen una TNA del 44%, como Banco CMF o Banco Voii, se posicionan como las más rentables del sistema financiero, superando ampliamente el aumento de precios proyectado. Sin embargo, los especialistas recomiendan renovar cada mes la colocación, reinvirtiendo tanto el capital como los intereses para aprovechar el efecto compuesto y protegerse ante posibles variaciones en las tasas o en la inflación.

En definitiva, los plazos fijos continúan siendo una opción accesible y segura para quienes buscan rendimiento sin asumir riesgos mayores, especialmente en un contexto de estabilidad monetaria moderada.