En qué supermercados tenés descuentos particulares utilizando Cuenta DNI en octubre 2025

Descubrí todos los beneficios vigentes para adquirir insumos a un precio más bajo durante este mes.

Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

Uno por uno: estos son los descuentos que tiene Cuenta DNI para cada día que queda de octubre 2025

El Banco Provincia, mediante su billetera virtual Cuenta DNI, se consolidó como un actor clave en la estrategia de ahorro de los consumidores, ofreciendo una amplia variedad de descuentos y promociones. Estos beneficios van más allá de la simple facilidad de pago, funcionando como una herramienta que permite a los usuarios reducir el impacto de la inflación y optimizar su presupuesto. El objetivo principal consiste en facilitar la adquisición de insumos básicos y bienes de consumo sin enfrentar precios excesivos.

La eficacia de Cuenta DNI como recurso de ahorro reside en la constante actualización de sus promociones y en su capacidad para cubrir distintos rubros de consumo masivo. La aplicación no se limita a pequeños comercios, sino que también brinda descuentos relevantes en grandes cadenas de supermercados distribuidas a lo largo de Argentina. Esto permite a los usuarios planificar sus compras semanales o mensuales y aprovechar rebajas importantes directamente en el punto de venta de alimentos y artículos de primera necesidad.

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.

De este modo, los descuentos de Cuenta DNI generan un doble beneficio: por un lado, representan un ahorro directo y tangible en el bolsillo de los consumidores, reforzando la fidelidad de los clientes del Banco Provincia ; por otro, impulsan la actividad comercial en los comercios adheridos, promoviendo el uso de la billetera digital como medio de pago principal. Esta combinación convierte a Cuenta DNI en un sistema integral de beneficios que respalda tanto el consumo como el ahorro a lo largo de todo el mes.

Qué supermercados tienen promoción con Cuenta DNI en octubre 2025

Estos son los descuentos disponibles para los usuarios de Cuenta DNI en distintos supermercados del país:

Día: 20% de descuento los lunes, con un tope de $8.000 por día. El beneficio se aplica a partir de compras superiores a $20.000.

con un tope de $8.000 por día. El beneficio se aplica a partir de compras superiores a $20.000. Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles , con un tope de $6.000 por semana. Aplica en tickets desde $30.000. Algunas de las cadenas participantes incluyen Actual Supermercados, Autoservicio 228, Autoservicio Don Luis, Distribuidora LAC Tres, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Supermercado Caseros, Supermercado San Lorenzo y Supermercados Chacabuco (sucursales Casa Central y Juan XXIII).

, con un tope de $6.000 por semana. Aplica en tickets desde $30.000. Algunas de las cadenas participantes incluyen Actual Supermercados, Autoservicio 228, Autoservicio Don Luis, Distribuidora LAC Tres, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Supermercado Caseros, Supermercado San Lorenzo y Supermercados Chacabuco (sucursales Casa Central y Juan XXIII). Toledo: 20% de descuento los miércoles , sábados y domingos, sin tope de reintegro. La devolución se realiza al instante.

, sábados y domingos, sin tope de reintegro. La devolución se realiza al instante. Carrefour: 10% de descuento los miércoles , sin límite de reintegro. Aplica para todas las tiendas de la cadena: Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. La devolución es inmediata.

, sin límite de reintegro. Aplica para todas las tiendas de la cadena: Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. La devolución es inmediata. Chango Más: 20% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope de reintegro. La devolución se efectúa en el momento.

viernes y sábados, sin tope de reintegro. La devolución se efectúa en el momento. Vital: 20% de descuento los martes , con un tope de reintegro de $20.000 por persona.

, con un tope de reintegro de $20.000 por persona. Nini Mayorista: 20% de descuento los martes, con un tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, válido para pagos en sucursales Nini Mayorista.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en octubre 2025

Durante octubre, el Banco Provincia acompaña a los bonaerenses con una nueva serie de promociones exclusivas a través de la billetera digital Cuenta DNI. Estas iniciativas buscan fomentar el consumo local, apoyar a los pequeños comercios y ofrecer un alivio económico a los usuarios mediante descuentos y facilidades de pago en rubros esenciales.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona (equivalente a compras de $15.000).

con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona (equivalente a compras de $15.000). Universidades: hasta 40% de descuento diario en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses , con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona.

, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de toda la provincia, sin límite de reintegro.

en librerías adheridas de toda la provincia, sin límite de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves en comercios adheridos, sin tope de reintegro.

en comercios adheridos, sin tope de reintegro. Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas en la app, en locales participantes.

De esta manera, el Banco Provincia refuerza su compromiso con la inclusión financiera y el fortalecimiento del consumo interno, brindando a los usuarios de Cuenta DNI beneficios concretos que facilitan la administración de sus finanzas personales y promueven el desarrollo económico local.