Votó Mauricio Macri y le mandó un mensaje a Javier Milei: "Tiene mi número, si necesita algo me va a llamar"

El presidente del PRO emitió su sufragio y si bien negó que algún ministro de su partido vaya a formar parte del Gobierno de la Libertad Avanza, aseguró estar a disposición para “hablar estructuralmente de cómo se puede ayudar a generar gobernabilidad y aportar el cambio”.

Mauricio Macri votó en Palermo. 

El presidente del PRO, Mauricio Macri, participó de las Elecciones legislativas 2025 y tras emitir su sufragio, destacó la importancia de participar activamente y ejercer el voto. Además, se mostró a disposición del Gobierno para “aportar gobernabilidad”. “Milei tiene mi número, si necesita algo me va a llamar”, señaló.

Una imagen simbólica durante las protestas en las calles.
A ocho años de la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado: cinco puntos para actualizar el caso

En esa línea, remarcó que el eje central del debate político debe estar puesto en “aplicar sentido común a las cosas que están pasando”, más que en los enfrentamientos partidarios.

El expresidente nacional sostuvo que espera que el Gobierno de Javier Milei avance en una agenda de cambios estructurales, con el objetivo de reforzar su equipo y mejorar la gobernabilidad, en línea con el reclamo social de estabilidad y crecimiento.

Espero que el Gobierno emprenda esta agenda de cambio que todo el mundo espera, que refuerce su equipo y la gobernabilidad. Es lo que el país necesita para poder crecer”, afirmó y respecto a la posibilidad de colaborar con la gestión, aseguró que está “a disposición para contribuir a la gobernabilidad y al cambio”.

El exfuncionario nacional negó que algún ministro de su partido vaya a formar parte del Gobierno de la Libertad Avanza, pero dejó en claro que si Milei necesita algo “me va a llamar, tiene mi número”. “Espero un llamado para poder dialogar sobre acuerdos y consensos que fortalezcan la gestión”, señaló.

Respecto a las expectativas económicas tras los comicios, manifestó su confianza en una reacción mesurada de los mercados: “Si el Gobierno plantea cambios en serio y consolida la gobernabilidad, eso reforzará los esfuerzos por sacar a la Argentina de la crisis que heredó”.

Por otra parte, aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de optimismo y reflexión a los ciudadanos, destacando la importancia de renovar la esperanza, participar activamente y ejercer el voto sin caer en la dicotomía entre cambio y pasado.

“Es un buen momento para volver a renovar la esperanza, participar y realmente acercarse a votar”, expresó Macri al dialogar con la prensa.

Elecciones 2025: de cuánto es la multa por no votar y cómo chequear si sos infractor

Más de 36 millones de argentinos están habilitados para participar de las Elecciones 2025, es decir las legislativas nacionales, donde se renovarán la mitad de la cámara de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 legisladores), por lo que se volvió a instalar la pregunta del millón: de cuánto es la multa por no votar.

Según informó el propio Código Electoral Nacional (CEN) en su Artículo 125 sobre las Penas y Régimen Procesal, disponible en su sitio web (servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm), la no emisión del voto tiene una multa de $50. Esto aplica a electores entre 18 y 70 años, además de poder incrementar su costo si el elector es reincidente.

En caso de no justificar su ausencia en los 60 días siguientes a la elección, la penalización estará entre los $50 y $500, algo que depende exclusivamente de la cantidad de faltas de cada elector. Además, la Cámara Nacional Electoral (CNE) se encargará de actualizar el registro de infractores y cada integrante de la lista no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante 3 años.

