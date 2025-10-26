Votó Mauricio Macri y le mandó un mensaje a Javier Milei: "Tiene mi número, si necesita algo me va a llamar"

El presidente del PRO emitió su sufragio y si bien negó que algún ministro de su partido vaya a formar parte del Gobierno de la Libertad Avanza, aseguró estar a disposición para “hablar estructuralmente de cómo se puede ayudar a generar gobernabilidad y aportar el cambio”.

El presidente del PRO, Mauricio Macri, participó de las Elecciones legislativas 2025 y tras emitir su sufragio, destacó la importancia de participar activamente y ejercer el voto . Además, se mostró a disposición del Gobierno para “aportar gobernabilidad”. “Milei tiene mi número, si necesita algo me va a llamar” , señaló.

En esa línea, remarcó que el eje central del debate político debe estar puesto en “aplicar sentido común a las cosas que están pasando” , más que en los enfrentamientos partidarios.

El expresidente nacional sostuvo que espera que el Gobierno de Javier Milei avance en una agenda de cambios estructurales, con el objetivo de reforzar su equipo y mejorar la gobernabilidad , en línea con el reclamo social de estabilidad y crecimiento.

“ Espero que el Gobierno emprenda esta agenda de cambio que todo el mundo espera, que refuerce su equipo y la gobernabilidad. Es lo que el país necesita para poder crecer”, afirmó y respecto a la posibilidad de colaborar con la gestión, aseguró que está “a disposición para contribuir a la gobernabilidad y al cambio”.

El exfuncionario nacional negó que algún ministro de su partido vaya a formar parte del Gobierno de la Libertad Avanza, pero dejó en claro que si Milei necesita algo “me va a llamar, tiene mi número”. “Espero un llamado para poder dialogar sobre acuerdos y consensos que fortalezcan la gestión”, señaló.

Respecto a las expectativas económicas tras los comicios, manifestó su confianza en una reacción mesurada de los mercados: “Si el Gobierno plantea cambios en serio y consolida la gobernabilidad, eso reforzará los esfuerzos por sacar a la Argentina de la crisis que heredó”.

Por otra parte, aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de optimismo y reflexión a los ciudadanos, destacando la importancia de renovar la esperanza, participar activamente y ejercer el voto sin caer en la dicotomía entre cambio y pasado.

“Es un buen momento para volver a renovar la esperanza, participar y realmente acercarse a votar”, expresó Macri al dialogar con la prensa.

