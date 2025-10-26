Tras el temporal, siguen vigente una alerta amarilla en tres provincias: cómo estará el clima para ir a votar

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por vientos en tres provincias argentinas, luego de lo que fue un inicio de fin de semana con la lluvia como protagonista.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que, luego de las intensas lluvias de las últimas horas en algunas provincias que provocaron inundaciones, habrá sol en gran parte del país.
Los vientos se harán presentes en el sector noroeste del país durante todo el domingo y se mantendrán durante toda la jornada. Además, entra un frente frío en el horario matutino para que luego el clima sea cálido.
En San Luis, Mendoza y San Juan habrá vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden superar los 70km/h.
En la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, la semana comienza con mínima de 11°, máxima de 22° y cielo soleado. Por la tarde se esperan ráfagas del sector norte leves que no alcanzarán los 20km/h. El lunes el día estará completamente nublado y habrá probabilidad de chaparrones por la tarde.