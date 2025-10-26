26 de octubre de 2025 Inicio
Tras el temporal, siguen vigente una alerta amarilla en tres provincias: cómo estará el clima para ir a votar

El Servicio Meteorológico Nacional informó que, luego de las intensas lluvias de las últimas horas en algunas provincias que provocaron inundaciones, habrá sol en gran parte del país.

Por
El viento se hará presente en algunas provincias del país.

El viento se hará presente en algunas provincias del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por vientos en tres provincias argentinas, luego de lo que fue un inicio de fin de semana con la lluvia como protagonista.

Los vientos se harán presentes en el sector noroeste del país durante todo el domingo y se mantendrán durante toda la jornada. Además, entra un frente frío en el horario matutino para que luego el clima sea cálido.

En San Luis, Mendoza y San Juan habrá vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden superar los 70km/h.

En la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, la semana comienza con mínima de 11°, máxima de 22° y cielo soleado. Por la tarde se esperan ráfagas del sector norte leves que no alcanzarán los 20km/h. El lunes el día estará completamente nublado y habrá probabilidad de chaparrones por la tarde.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por viento

Alertas vientos 26 de octubre
  • San Juan: Brand 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín, Valle Fértil, Brand 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, Zona baja de Pocito, Zona baja de Rivadavia, Zona baja de Sarmiento
  • Mendoza: Brand Este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa
  • San Luis: Brand Zona baja de Ayacucho, Brand Zona baja de Belgrano, Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón
