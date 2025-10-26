Detuvieron a dos sospechosos por el robo al museo del Louvre en París

La policía logró localizar a dos personas que estarían vinculadas con la sustracción de joyas valuadas en más de u$s100 millones. Uno fue capturado en el aeropuerto Charles de Gaulle y otro en las afueras de la capital francesa.

Dos hombres sospechados de haber participado en el robo de joyas del Museo del Louv re fueron detenidos el sábado por la noche en Francia , según fuentes de la investigación.

De acuerdo con medios locales, uno de los implicados fue arrestado en el aeropuerto Charles de Gaulle cuando se preparaba para abordar un vuelo con destino al extranjero, mientras que el segundo fue interceptado horas más tarde en la región parisina .

De esta manera, ambos serían parte del grupo de cuatro personas que el domingo pasado sustrajo ocho joyas de la corona francesa, valuadas en más de u$s100 millones.

El asalto ocurrió la mañana del 19 de octubre de 2025, cuando un comando ingresó al Louvre a través de una ventana forzada desde una zona en obras junto al río Sena.

En apenas siete minutos, los delincuentes utilizaron un montacargas y herramientas eléctricas para romper las vitrinas de la Galerie d’Apollonuna de las salas más emblemáticas del museo y escaparon en motocicletas.

Entre las piezas robadas figuran una diadema de perlas que perteneció a la emperatriz Eugenia y un juego de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia. Investigadores hallaron una de las coronas dañada cerca del museo, indicio de que los ladrones huyeron con celeridad tras el golpe.