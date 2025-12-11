Adrián Salonia detalló cómo fue el momento en el que le prohibieron el ingreso a Venezuela al equipo de C5N

11 de diciembre de 2025 Inicio
El periodista compartió más datos sobre el episodio de peligrosa censura mediática que vivió el miércoles junto a Nicolás Munafó y Sebastián Solís en Caracas. "Todo da la sensación de que tenés que tener la invitación. Probablemente los periodistas que están hoy en Venezuela son por invitación del Presidente", sostuvo.

Adrián Salonia vivió tensos momentos en Venezuela junto a Nicolás Munafó y Sebastián Solís.

El periodista de C5N Adrián Salonia compartió este jueves más detalles sobre el episodio de peligrosa censura mediática que vivió el miércoles junto a Nicolás Munafó y Sebastián Solís en Caracas, donde el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, prohibió el ingreso a ese país al equipo periodístico del canal. "Todo da la sensación de que tenés que tener la invitación. Probablemente los periodistas que están hoy en Venezuela son por invitación del Presidente", sostuvo.

"Llegamos a las 2 de la madrugada, hora hora local del miércoles. Cuando bajamos del avión fuimos con la aerolínea estatal que tiene Bolivia de Ezeiza a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, primera escala y de ahí directamente a Caracas", relató en diálogo con Juan Amorín en Mañanas Argentinas.

"Lo que te encontrás cuando bajás del avión, por ejemplo, es en una pared la foto de Edmundo González Urrutia, que es el el opositor a Maduro, y el cartel dice 'se busca'. A los extranjeros que entramos nos ubicaron hacia un costado, a los venezolanos hacia otro", continuó.

Allí, comenzaron las dificultades: "Como nos vieron con la cámara, inmediatamente se acercó un policía de Migraciones y empezaron las preguntas. '¿A qué vienen?', fue la primera de ellas. ¿Cuánto tiempo se van a se van a quedar? ¿Quién los invitó? Ellos tenían todo el tiempo la idea de que alguien nos había invitado".

"Nosotros le dijimos que no, que veníamos a mostrar cómo estaba Caracas en este contexto y ahí es donde nos dicen: 'No, porque varios periodistas que llegaron piensan que nos van a atacar y esto no es así'. Intentaron minimizar lo que está sucediendo hoy en Venezuela, que está rodeada por tropas estadounidenses", planteó Salonia.

"Le dimos el teléfono y la cédula del chofer que iba a estar con nosotros una semana, nos pidieron mostrar el hotel donde íbamos a estar. Tras eso viene otra funcionaria de Migraciones, empiezan a sacarnos fotos al pasaporte y nos hace las mismas preguntas que el primer funcionario", contó.

"Después ahí ya viene un hombre vestido de negro, no sé si será del servicio inteligencia eh de Maduro, con las mismas preguntas eh y cuando le volvemos a insistir que nos estaba esperando un chofer, pero él quería que nosotros le digamos el nombre de algún funcionario de de Maduro para poder pasar", prosiguió.

"Después de una hora nos hacen pasar a un pasillo y nos empiezan a sacar fotos, ya nos hacen poner a los tres como en fila. Ahí nosotros preguntamos qué va a pasar, dónde vamos y ahí ya no contestaba ningún policía de Migraciones", explicó.

"De pronto nos hacen bajar a un subsuelo, más policías nos nos rodean, caminamos como una cuadra hasta un escáner, como yo tenía mi valija de mano, me hace pasarla por el escáner. Tanto Sebastián Solís como Nicolás Munafó habían entregado su equipaje a la bodega, por eso ellos hasta hoy no tienen valija porque despacharon", señaló.

"Y en un momento, cuando pasamos esa situación, nos revisan, yo me doy vuelta y nos vemos en la manga del avión. Ahí es donde yo quedo completamente impactado porque no podía creer la rapidez con la que nos sacan de ese lugar donde estábamos a punto de hacer los papeles para mostrar nuestro pasaporte. Nos subimos al avión y los tres pasaportes nuestros se los entregan a la aerolínea que nos iba a llevar a Bolivia", narró.

"Cuando llegamos a Bolivia tampoco ahí podíamos recuperar los los pasaportes porque cuando vos estás en estado de inadmisión tenés que hacer todo lo que te digan ellos. Tenés que volverte en el primer vuelo y fue así, volvimos en el primer vuelo y recién los pasaportes nos los entregaron en Ezeiza", manifestó.

"Cuando nos vieron, ellos tenían ya la decisión tomada de que nunca íbamos a pasar. Una situación muy desesperante, yo no lo viví nunca. El único momento donde pusieron los ojos en el celular de nuestro compañero Nicolás Munafó fue para ver la conversación que había tenido con un periodista venezolano, que quiero tengo entendido es muy cercano a Maduro. Todo da la sensación de que tenés que tener la invitación. Probablemente los periodistas que están hoy en Venezuela son por invitación de Maduro", concluyó.

Nicolás Munafó, periodista de C5N deportado de Venezuela: "Nos sacaron fotos y nos trataron como delincuentes"

El periodista Nicolás Munafó se refirió al episodio de peligrosa censura mediática que sufrió el equipo periodístico de C5N luego de que el Gobierno de Venezuela, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, le prohibiera el ingreso a ese país.

El equipo, compuesto por Munafó, su colega Adrián Salonia y el camarógrafo Sebastián Solís, intentaba cubrir las alternativas del conflicto que por estas horas enfrenta a Venezuela con Estados Unidos, luego de que Donald Trump amenazara a Caracas con el inicio de operaciones militares terrestres.

En Argenzuela, por C5N, Munafó expuso una comunicación que mantuvo con un funcionario venezolano: "Estamos bien y en Buenos Aires. Nos devolvieron los pasaportes enseguida. Venezuela nos retuvo las valijas y el equipo de trabajo. Nos llamaron de Venezuela para ponerse a disposición y pedirnos disculpas. Dijeron que iban a ser todo lo posible para que nuestras valijas y los equipos de trabajo de C5N lleguen lo antes posible a Buenos Aires".

En tal sentido, remarcó el maltrato contra el equipo periodístico. "Nos llamó una persona de la Cancillería de Venezuela a la mañana cuando todavía estábamos en Bolivia. No entendían lo que había pasado y por qué nos trataron así. Dije que no me gustó que nos saquen fotos, nos filmen y nos traten como delincuentes. La persona que me llamó me dijo 'entendé el contexto, de que nos están amenazando todo el tiempo'", expresó.

"Nosotros íbamos a mostrar lo que estaba sucediendo en Venezuela. Nos agarraron como chivo expiatorio, como si los culpables hubiéramos sido nosotros", aseveró en el programa conducido por Jorge Rial.

En tanto, Munafó hizo alusión a unas comunicaciones entre las autoridades venezolanas y C5N: "Nosotros habíamos avisado que estábamos viajando y llegando a Venezuela. Desde Venezuela llamaron al canal para confirmar que tres periodistas de C5N estaban llegando a Venezuela y en principio estaba todo bien. Fue una situación rara porque cuando llegamos parecía que estaba todo bien".

El periodista también advirtió que fotografiaron un chat que mantuvo con un comunicador de Venezuela: "Vino una persona vestida de negro y sin identificación que nos preguntó a qué veníamos, a quién le pedimos permiso y con quién hablamos. Le nombré a un periodista venezolano muy reconocido y me dijo 'mostrame la conversación'. Le mostré y le empezó a sacar fotos la conversación, que no era extraña, sino para decirle que estábamos viajando".

