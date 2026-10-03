3 de octubre de 2026 Inicio
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Cómo es el domicilio electrónico de ANSES con el que podés recibir notificaciones de tus asignaciones

La entidad previsional habilitó una herramienta digital para recibir comunicaciones oficiales sobre trámites, pagos y beneficios de la Seguridad Social desde Mi Buzón.

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El sistema permite centralizar comunicaciones vinculadas con distintos trámites y beneficios.

El sistema permite centralizar comunicaciones vinculadas con distintos trámites y beneficios.

  • La adhesión es voluntaria para personas mayores de 16 años.
  • Las comunicaciones estarán disponibles dentro de Mi ANSES.
  • Se debe ingresar con la Clave de la Seguridad Social.
  • Es necesario registrar y validar una dirección de correo electrónico.
  • Los avisos por email funcionan como recordatorio y no reemplazan la notificación oficial.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) creó un nuevo sistema para que las personas puedan recibir aviso y comunicaciones vinculadas con las prestaciones y servicios que tramitan ante el organismo. Cómo es el domicilio electrónico con el que podés recibir notificaciones de tus asignaciones.

La modificación del organismo.
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Se trata de un espacio digital seguro, personalizado y válido que funciona como domicilio constituido para las comunicaciones administrativas de la entidad previsional. La medida fue establecida mediante la Resolución 262/2026, publicada en el Boletín Oficial el 1 de septiembre. La adhesión es voluntaria y pueden constituirlo las personas mayores de 16 años.

La nueva herramienta alcanza a las comunicaciones relacionadas con beneficios y servicios del organismo, por lo que puede resultar relevante para quienes reciben pagos, jubilaciones, pensiones u otros beneficios de la Seguridad Social.

Qué es y para qué sirve el domicilio electrónico de ANSES

El Domicilio Electrónico de la Seguridad Social es un espacio dentro de los servicios digitales de ANSES donde estarán disponibles las comunicaciones oficiales relacionadas con trámites, prestaciones y servicios. A través de este sistema, el organismo podrá enviar notificaciones, requerimientos, citaciones, liquidaciones, resoluciones, intimaciones, avisos y otras comunicaciones administrativas.

Las notificaciones tendrán validez legal y producirán los mismos efectos que las comunicaciones realizadas en un domicilio constituido. Las comunicaciones estarán disponibles en Mi Buzón, dentro de la plataforma Mi ANSES. El sistema podrá informar, entre otros datos, la fecha en que quedó disponible la comunicación y el tipo de notificación recibida.

Además, ANSES podrá enviar un aviso al correo electrónico que la persona haya registrado. Sin embargo, este mensaje funcionará únicamente como aviso de cortesía: la falta de recepción del correo no implica que la persona pueda desconocer una notificación que haya sido puesta a disposición en Mi Buzón. Para adherirse, las personas deben ingresar con su Clave de la Seguridad Social a Mi ANSES y seguir estos pasos:

  • Entrar a la opción "Domicilio y Datos de Contacto".
  • Seleccionar la opción correspondiente al Domicilio Electrónico de la Seguridad Social.
  • Aceptar los términos y condiciones del servicio.
  • Informar y validar una dirección de correo electrónico.

El trámite también puede realizarse desde la aplicación móvil Mi ANSES. Una vez completado el procedimiento, el domicilio electrónico queda constituido formalmente.

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